The Naked Gun Review – Liam Neeson Deadpans impecablemente en un reinicio de parodia escandalosamente divertido | Película

HEre Liam Neeson haciendo una voz rumiblemente de manera rumiblemente más tonta que la que hizo en la que tomó, y ahora presumiblemente debe decidir si, como Leslie Nielsen, antes que él, girará para falsificar la comedia a tiempo completo. Para ser justos, Neeson tiene más capital profesional que perder que Nielsen. Él lo introduce impecablemente, pero quizás no tenga la inocencia misteriosa de Nielsen. En cualquier caso, no impide que este reinicio de la franquicia de armas desnudas sea muy divertida: amablemente ridículo, refrescantemente poco profundo, completamente inútil y sin culpa. Es un sistema de soporte vital para algunos gags escandalosos, incluidos riffs sensacionales sobre Buffy the Vampire Slayer and Sex and the City, y una referencia que se refería a la OJ Simpson, que apareció en las películas originales.

¡David Zucker, cocreador de esos y del avión! Películas, es Según se informa, insatisfecho con esta nueva versión Del equipo del director Akiva Schaffer y los co-escritores Dan Gregor y Doug Mand. Una parodia de una parodia siempre será un problema potencial, pero Schaffer et al Canter entreteniendo a través de su sucesión de escenarios absurdos, y en un escenario invadir una clásica Zucker/Abrahams/Zucker Homage: un momento de caos seguido de una gran cantidad de personas que hacen obedecer obediente por la violencia!

Neeson interpreta al Lt Frank Drebin Jr, quien es el hijo del policía de Los Ángeles que una vez interpretó Nielsen, y perseguido de una manera bastante freudiana por la reputación de su difunto padre. Se le da a hacer monólogos anhelantes dirigidos a la presencia de Drebin Sr, rogándole que envíe una señal “como un búho o algo”. Paul Walter Hauser interpreta a su compañero Stolid Capt Ed Hocken Jr, hijo del compañero de Drebin SR que alguna vez fue interpretado por George Kennedy. El Drebin de próxima generación investiga el posible asesinato de un hombre encontrado muerto al volante de un automóvil eléctrico de alta tecnología, y debe confrontar al siniestro plutócrata Muskalike que inventó este vehículo; Este es Richard Cane, interpretado por Danny Huston.

Drebin luego se enamora de la hermana del hombre muerto Beth, una novelista de la verdadera crimen interpretada por Pamela Anderson. Cuando Drebin ve por primera vez a Beth, tiene una voz en off extática sobre lo que solo puedo describir como su persona; Termina con un tributo ofensivo y extraordinariamente extraño y ofensivo que causó que la audiencia en la que estaba en la que estaba en choque. El recuerdo de esta línea divertida recurrió como el TEPT durante el tiempo de ejecución de la película.

La nueva pistola desnuda tiene la apariencia de una película de acción de los 80, con muestras sensoriales de Beverly Hills Cop and Terminator. ¡La primera avalancha de Romance de Frank y Beth está representada por un video pop de los deportes de invierno excesivamente extendido de la especie amada por Wham! fanáticos. No hay razón para que exista esta nueva pistola desnuda que no sea la razón de los viejos: es una risa, desechable, olvidable, agradable.