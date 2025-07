Casa Susanna: Dentro de una comunidad secreta y empoderadora de travestis en la década de 1960 | Fotografía

A New Show at the Met demuestra el poder duradero de la fotografía para afirmar las identidades trans y construir comunidades trans. Titulada Simply Casa Susanna, revela un tesoro de fotografías hechas por una comunidad de “travestis” autoidentificados en la década de 1960, ya que encontraron formas de pasar un tiempo precioso para vestirse como sus seres femeninos en dos centros turísticos que ofrecen espacios seguros en las montañas Catskill.

Según la curadora Mia Fineman, estas fotos se habían quedado inactivas durante décadas hasta que dos concesionarios antiguos los descubrieron en un mercado de pulgas en 2004. “Lo que las golpeó fue que eran hombres vestidos con ropa de mujer pero no en drag”, dijo Fineman. “No llevaban ropa extravagante, era un estilo muy conservador, a mediados de siglo”.

Las fotos fueron adquiridas por la Galería de Arte de Ontario, se lanzó un libro de las fotografías y, posteriormente, los estudiosos trans comenzaron a situar a Casa Susanna en la historia de Queer. La colección original de fotos del mercado de pulgas también fue aumentada por colecciones de la artista Cindy Sherman y Betsy Wollheim, una hija de uno de los miembros de la comunidad original de Casa Susanna, y hace una exposición formal de las fotos en el invierno de 2024.

Ahora, el MET comparte su propia versión de este programa, con unas 160 fotos y material de Transvestia, una zine hecha por la comunidad Casa Susanna que publicó seis números por año. Es una mirada tierna y necesaria a la identidad trans de hace más de medio siglo.

Casa Susanna fue una creación de dos mujeres: la mujer trans Susanna Valenti y su esposa Marie Tornell. Según Fineman, los dos se unieron a un encuentro para las edades: un día un valiente Valenti, vestido como hombre, entró en la tienda de pelucas de Manhattan de Tornell, supuestamente para comprar una peluca para su hermana, pero el astuto Shopowner no tenía nada de eso. “Marie registró a Susanna, dijo que sé que es para ti, está bien, déjame encontrar algo que te haga ver hermoso. Después de eso, los dos se enamoraron rápidamente”.

Posteriormente, la pareja decidió crear un lugar dedicado donde otros como Valenti pudieran tener el espacio para ser su verdadero ser. “Los dos como pareja fueron tan extraordinarios y únicos para su tiempo”, dijo Fineman. “Realmente desearía haberlos conocido, parecen personas tan increíbles”.

En los años 60, muy pocas personas que deseaban autorizar la historia de su propio género pudieron tener la libertad de Valenti. El McCarthyism era desenfrenado, y la mayoría de la comunidad de Casa Susanna apoyaba a las familias como hombres casados, si otros descubrían que les gustaba vestirse como mujeres, estaban de pie para perderlo todo.

“La mayoría de estas personas estaban casadas, eran profesionales, médicos, abogados, mecánicos”, dijo Fineman. “En su mayoría eran hombres de clase media blanca con esposas y familias. Tenían mucho que perder si su travestis fuera expuesto. Vivían de forma aislada y vergüenza”. Los participantes de Casa Susanna fueron tan lejos como para aprender a procesar e imprimir una película en color por su cuenta, para evitar que sus fotos sean vistas por los laboratorios de consumo.

A pesar de esa intensa presión, o tal vez por eso, las representadas en las fotos de Casa Susanna irradian la intensa ligereza y la felicidad. “Hay una verdadera sensación de alegría, una sensación de estar tan cómodo en su piel”, dijo Fineman. “Cuando estaban con ropa de mujer y en el espacio seguro que estos resorts les proporcionaban que tenían un sentido de libertad allí que no podían tener en su vida cotidiana”.

Estas fotos son sorprendentes sobre cuán de cerca se parecen a las fotografías compartidas décadas después por las mujeres trans de la etapa inicial en las comunidades basadas en Internet. Existe un deseo aspiracional similar de encarnar un ideal de clase media, feminidad blanca y una sensación de momentos juguetones y robados, un respiro demasiado breve de libertad, autoexpresión y comunidad, contra una vida sofocante de conformidad forzada a un género que saben que está mal.

Heartringly, estas fotos muestran una etapa de desarrollo arrestado, un momento en que tantas mujeres trans cerradas no pudieron dejar de vivir una vida dual como hombres heterosexuales. Detrás de todas las sonrisas y poses casuales, uno puede sentir a las personas que anhelan ser libres pero que no se sienten capaces de superar las barreras impuestas por la sociedad.

“Ver fotos de sí mismas vestidas en femme fue profundamente importante para estas personas”, dijo Fineman. “Hablaron sobre esto en la revista y en otros lugares. Fue ver una imagen de sí misma como una mujer que reflejó su identidad deseada para ellos”.

Es importante destacar que Casa Susanna pone la mentira al mito frecuente de que hay algo nuevo sobre las mujeres trans, así como la falsedad recientemente perpetrada por la jueza de la Corte Suprema Amy Coney Barrett de que Estados Unidos no tiene antecedentes significativos de discriminación contra las personas trans. “En ese momento había leyes de disfrazada, por lo que estas personas podrían ser arrestadas por travestis en público”, dijo Fineman. “Tenían que tener mucho cuidado, incluso saliendo de sus hogares. Hay relatos en la revista de ellos arrestados, lo que involucraba una humillación horrible y maltrato a manos de la policía. Incluso podrían ser enviados a las instituciones mentales por lo que esencialmente fue una terapia de conversión”.

Muchos en la comunidad de Casa Susanna tenían esposas de apoyo que a menudo se unían a ellas en los Catskills, a veces incluso escribían columnas en Transvestia desde su perspectiva. En 1965, una esposa llamada Avis escribió una columna sincera sobre sus luchas para comprender la identidad de su cónyuge, dando un sentido de la profundidad del compromiso de quienes participaron allí.

“Las esposas vendrían con ellos a estos retiros y les ayudarían a crear su aspecto”, dijo Fineman. “Una foto que realmente me encanta que muestra a una pareja con vestidos a juego que obviamente habían hecho. Eso fue algo realmente sorprendente”.

Algunos miembros de la comunidad de Casa Susanna, como Virginia Prince, fundadora y editora de Transvestia, finalmente hicieron la transición a una mujer: vivió abiertamente como ella desde 1968 hasta su muerte en 2009. Algunas de estas mujeres aún sobreviven hasta el día de hoy, y varias estarán presentes en el Met para un panel en septiembre. El museo también organizará una proyección del documental de 2022 PBS Casa Susanna, dirigida por Sébastien Lifshitz.

Fineman ve esta exposición como un gesto de inclusión a la comunidad trans, así como una forma de cumplir la historia que se ha perdido. Los museos tienen un papel particular que desempeñar, particularmente ahora cuando tantos otros sectores de la sociedad están borrando activamente las vidas trans. “Espero que esto ofrezca a las personas trans una mayor sensación de afirmación y comprensión”, dijo. “Tenemos un papel para hacer que estas fotos e historia sean visibles”.