Art Snobs no encontrará mucho que amar en Radiohead y la exposición de Stanley Donwood, Hooray por eso

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

FLos emparejamientos de Amous han arrojado algunas de las obras de arte más reconocibles y celebradas de la música. Andy Warhol y el terciopelo subterráneo. Peter Blake y los Beatles. Storm Thorgerson y Pink Floyd. Podría decirse que están menos arraigados en la conciencia pública Thom Yorke y Stanley Donwood, quienes se conocieron como estudiantes de la Universidad de Exeter, donde estudiaron bellas artes y literatura inglesa y cuyas colaboraciones de larga data han aparecido en el frente de cada álbum de Radiohead, Yorke y la sonrisa desde 1995. Las curvas Invocó esa imagen icónica instantáneamente de los labios de un muñeco de CPR separados en el éxtasis.

Una nueva exposición en The Ashmolean en Oxford, donde se formó Radiohead y a un tiro de piedra desde donde tocaron su primer concierto, en la taberna Jericho en 1987, explora el trabajo de Yorke y Donwood en las últimas tres décadas, abarcando portadas de álbumes, grabados, dibujos inéditos y libros de bocetos llenos de los descripciones de los líderes del líder. Es fascinante, y no solo para los fanáticos de Radiohead, sino para cualquiera que sea intrigado por el entrelazado de formas de arte sonoro y visual.

Esa relación simbiótica sustenta todo este esfuerzo, haciendo las revisiones negativas de Esto es lo que obtienesque lo critica únicamente como una exposición de arte, ligeramente extraña. Esas cejas levantadas podrían haber bajado un poco si los detractores se hubieran recordado que el Ashmoleano no es una galería, sino un hogar en el museo de obras que no se adhieren a ninguna definición estricta de arte.

Es imposible ver los vívidos lienzos acrílicos para el álbum de Radiohead 2003 Salve al ladrón – Inspirado por su visita a Los Ángeles y conduce más allá de los interminables letreros llamativos que gritan palabras como “Hamburguesa”, “Danger” y “Donut”, y no piensan en las paredes de sonido de la banda, desde el crescendo ensordecedor en “Siéntate. De pie” al rumbo de “Myxomatosis”.

Y, como el propio Donwood señala en citas impresas alrededor de las paredes de la exposición, todas las piezas en exhibición se crearon en conjunto con la música misma. Volviendo a Las curvasAprendemos cómo el plan original de Donwood era recorrer un hospital de Oxford en busca de un pulmón de hierro para poner en la portada. Sin embargo, al ver a uno en persona, el dúo se dio cuenta de la imagen poco inspiradora que esto haría y, en su lugar, tropezó con una habitación de maniquíes de CPR de plástico, lo que resultó en la foto ahora famosa de un maniquí que tomó un aliento de oxígeno órgasa límite.

Currado inteligentemente en orden cronológico, la exposición nos lleva al disco de Radiohead 2000 Niño acreado en los amanecer del milenio cuando Donwood y Yorke estaban frustrados con la tecnología anteriormente de última generación en la que alguna vez habían deleitado. OK computadora – Huyó al estudio de Donwood y se ocupó de pintura. La letra de canciones como “Cómo desaparecer completamente” se alinean perfectamente con las espantosas espías de montaña de la portada del álbum, sin mencionar un lienzo gemelo de esos mismos picos que se avecinaban sobre un siniestro vacío negro (¿un lago o un pozo?), En una visualización de la ansiedad de Yorke y los muros defensivos que deseaba erigirse a sí mismo.

Abra la imagen en la galería El cuaderno de bocetos de Yorke con letras tempranas de la canción ‘Karma Police’ ( Thom Yorke )

También es brillante tener la oportunidad de rastrear las líneas en cada uno de los álbumes de Yorke y Radiohead. Estos son estudios en soledad, de soledad dispuesta y exilio castigador. Son nerviosos, paranoicos, se sumergen en la guerra de Estados Unidos contra el terror, y una condenación abrasadora del capitalismo desenfrenado que es clara para ver Salve al ladróncon esos grasientos de picos negros de petróleo que brotan del suelo. El interés de Yorke en lo oculto, en brujería, folklore y mito, se produce El borradorLa figura solitaria, inspirada en el rey Canute, sosteniendo una mano inútil en el mar furioso que aumenta hacia él. Más abstractos pero igualmente evocadores son los brazos rosados distorsionados que agitan sobre un fondo azul, que Donwood creó para la partitura de Yorke a la película de terror 2018 Suspiria.

Abra la imagen en la galería Thom Yorke y Stanley Donwood’s ‘Heavy Nnowfall on House’, 1995. Impresión Lambda en papel, 50 x 50 cm ( © Thom Yorke y Stanley Donwood )

Elegir exhibir la obra de arte del álbum de una banda como Radiohead sobre, por ejemplo, los Beatles, tiene más sentido cuando consideras cómo la composición de la canciones de Yorke se ha vuelto constantemente cada vez más abstracta, lejos del literal solitario del que cantó sobre “Creep” y hacia la indefensa más indescriptible, los canales de “Decks Dark”, “Canting TODOS Tapped Ragdoll People/ We Are We Awarkest People To Helpless a Helpless/ Inphesssing/ Inphessing/ In -Innelels In -Innelels In -inhall”. De la tecnología sincera de la banda, la sospecha del monstruo que estaba creando, se avecinaba sobre nuestra existencia como los huecos geométricos que Las cajas modernas del mañana.

Abra la imagen en la galería El trabajo de Yorke y Donwood para el álbum de la sonrisa ‘Wall of Eyes’ ( Stanley Donwood y Thom Yorke )

En cuanto a su producción más reciente, encontramos una nueva sensación de juego de juego tanto en la música como en las obras de arte que lo acompañan para 2024 Muro de los ojosel segundo álbum del atuendo experimental de Yorke y Jonny Greenwood The Smile. Los lienzos de Donwood aquí son de celebración y brillantes, tan rápidos y parciales como la forma en que se creó la música en sí.

El artista de arte tiene cuidado, porque esta es una exposición maravillosamente accesible de una de las bandas más enigmáticas de Gran Bretaña.