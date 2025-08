Publique sus preguntas para Clipse | Clip de

TWo Brothers, dos álbumes clásicos y una reunión que los fanáticos han estado esperando desde 2009 … ¿suena familiar? Pero mientras Oasis subió al escenario con su lente firmemente fijada en el pasado, Clipse regresó este año con un disco de regreso a la forma: el cuarto álbum Let God Sort Em Out conoció a la salvaje anticipación, repitiendo la habilidad lírica de Malice, empujando a los invitados estrellados a dar un paso adelante y sacar el mejor productor Pharrell Williams.

La próxima semana, The Thornton Brothers se sentará para la entrevista de Guardian Film & Music Reader. Podrías preguntarles cómo se desmoronaron y volvieron a estar juntos; Cómo ha cambiado el rap desde que han estado fuera; Cómo el nuevo álbum es un homenaje a sus difuntos padres; El estado de las escenas de Rap de Virginia y Southern hoy, o cualquier otra cosa que desee. Publique sus preguntas en los comentarios de Noon BST el 6 de agosto y lo mejor aparecerá en un número futuro de Film & Music.