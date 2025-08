Billie Piper reflexiona sobre la aparición de ‘último minuto’ como nuevo Doctor Who en el final de la temporada

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

Billie Piper ha comentado sobre su aparición en el “último minuto” en el final de la 15a temporada de Doctor Who.

El hombre de 42 años pareció reemplazar a Ncuti Gatwa como el nuevo médico del programa, cuando el personaje sufrió una regeneración al final del episodio. Gatwa anunció que dejaría el programa el año pasado.

“Este es un campo minado, tengo que comprometerme realmente con la forma en que respondo esto”, dijo a una audiencia sobre la aparición en Florida Supercon, de acuerdo a Fecha límite.

“Todo lo que puedo decir es que me acercaron mucho minuto, y no puedo hablar sobre qué capacidad, pero me pareció muy emotivo para el cine, y creo que es un final realmente genial”.

Piper apareció por primera vez en la serie en 2005 como Rose Tyler, la “compañera” del noveno médico de Christopher Eccleston. Su emparejamiento fue especialmente adorado por los fanáticos, aunque Piper continuaría protagonizando la serie cuando David Tennant asumió el cargo y regresó en 2013 para el episodio del 50 aniversario “The Day of the Doctor”.

Hablando sobre el alto nivel de secreto en torno a su participación en el programa, dijo: “Acabo de encontrarlo bastante conmovedor, y fue muy divertido filmar porque tenía una sensación de capa y daga sobre cómo hacerlo. Entonces, sí, tengo que mentir mucho sobre algo que hacer con Doctor Whoparece. “

Reflexionando sobre su regreso a principios de este año, Piper dijo: “No es ningún secreto cuánto amo este espectáculo”.

Ella agregó: “Siempre he dicho que me encantaría volver al bestado, ya que tengo algunos de mis mejores recuerdos allí, por lo que tener la oportunidad de dar la vuelta a esa TARDIS una vez más fue algo que no pude rechazar, pero quién, cómo, por qué y cuándo solo tendrás que esperar y ver.

Gatwa, de 32 años, dijo que dejó el programa porque “es un papel que exige a muchos de ustedes, física, emocional y mentalmente”.

Agregó en el espectáculo complementario Doctor Who: desatado: “Sabes que va a suceder cuando te eligas. Estás como, ‘Voy a tener que entregar este bastón por una vez, todo llegará a su fin pronto’. Así que siento que he estado en preparación constante para eso “.

El Educación sexual El actor llamó a su salida del programa “agridulce”, y agregó: “Me imagino que ha sido para todos los médicos. Solo mirar la consola antes de regenerar fue como, ‘Dios mío, esta consola, ha estado aquí durante 60 años. Y estuve aquí durante algunos de esos años. Y cómo magia’ ‘.