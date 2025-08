Davina McCall dice que “no tiene miedo de morir” después de la prueba del tumor cerebral

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

Davina McCall, la ex presentadora de Hermano mayordice que “no tiene miedo de morir” después de una operación exitosa para eliminar un tumor cerebral benigno.

La mujer de 57 años se sometió a la cirugía en noviembre de 2024 para eliminar un quiste coloide, que se descubrió durante un chequeo de salud vinculado a su extenso trabajo de defensa de la menopausia.

En abril, McCall confirmó que su escaneo de “resonancia magnética final” había demostrado tranquilizadoramente que el quiste “no regresa”.

McCall le dijo a Fearne Cotton’s Lugar feliz Podcast: “Ya no tengo miedo de morir y fue el viaje más grande de mi vida. Del 23 de agosto al 24 de noviembre fue un momento increíble en el que algo cambió.

“Empezar de nuevoel podcast que comencé a ayudar a otras personas en su viaje de vivir una vida que aman lo suficiente como para sentir en su lecho de muerte, siempre que sea posible, que no me arrepiento.

“He vivido la vida que quería, y no estoy mintiendo allí yendo: ‘Ojalá hubiera hecho esa cosa, desearía haber hecho ese trabajo, desearía no haber quedado en esta relación’, todos aquellos que no he vivido la vida que quiero (cosas), y Empezar de nuevo se trata de comenzar de nuevo y vivir la vida que quieres “.

McCall, un juez en ITV Singing Show El cantante enmascaradodijo que su única preocupación por la muerte es cómo lidiaría su familia.

Hablando sobre el momento en que se encontró su tumor, agregó: “Pensé que necesitaba poner mi cerebro en el lugar correcto y eso fue a un lugar donde podría estar tranquilo, y ¿qué tenía que hacer para hacer eso? ¿Mis hijos estarían bien si no lo logré? Eso es todo lo que realmente me importaba.

“Conocí a Michael (Douglas, su compañero), Michael es una persona entera, Michael’s Michael, pero estaba realmente preocupado por mis hijos.

“Me fui forense al pensar en mis hijos y en dónde estaban en su vida, en qué etapa estaban. Solo eres tan feliz como tu hijo más infeliz, ¿verdad?

“Me di cuenta después de unos seis meses de interrogarlos sobre su vida y decirles todo el tiempo cuánto he amado mi vida. Mi hija mayor seguía atrapada. Ella estaba como, ‘no estás muriendo’, yo estaba como, ‘No, no, no’, me di cuenta de que serían geniales.

“Me extrañarían y quiero estar con ellos, pero estarían bien. Sentí que podía ir a dormir en la mesa de operaciones y saber que todos estaban aquí para ayudarme, pero puedo soltar el resultado y fue el mejor regalo. No tengo miedo de morir”.

Después de su cirugía, McCall pasó un tiempo en cuidados intensivos antes de recuperarse en casa con la ayuda de Douglas.

Ella habló sobre la eliminación del tumor mientras se presentaba copresentando este año Día de la nariz roja para Alivio cómico y dijo que era “lo más difícil por el que he pasado”.

Según el NHS, los tumores cerebrales no cancerosos son más comunes en personas mayores de 50 años, y los síntomas incluyen dolores de cabeza, problemas de visión y somnolencia, y algunos pueden ser “difíciles de eliminar sin dañar el tejido circundante”.

McCall, el presentador del programa de citas de la realidad Mi mamá, tu papáha abogado durante mucho tiempo para los problemas de salud de las mujeres y ha presentado un documental llamado Sexo, mitos y la menopausia y otro en anticoncepción llamado Revolución de la píldora de Davina McCall.

Se convirtió en una MBE en el King’s Birthday Honors por los servicios a la transmisión en 2023 y recibió un gong de reconocimiento especial en los Premios Nacionales de Televisión en 2024 por su carrera de transmisión.

La entrevista completa se puede escuchar en el Lugar feliz con Fearne Cotton podcast.