John Oliver: ‘Gaza está siendo hambriento de Israel’ | John Oliver

John Oliver abrió su último episodio de la semana pasada esta noche con un vistazo a la alegre hambruna en Gaza, que los líderes israelíes y los partidarios estadounidenses continúan negando. Oliver se centró en el ex presentador de Fox News, Megyn Kelly, quien negó la credibilidad de las imágenes de Gaza de niños demacrados.

“Esperaba que hubiéramos terminado con Megyn Kelly como sociedad”, dijo Oliver para que vaya, “y colectivamente, en realidad no tiene que litigar este caso una foto a la vez. Citó informes de las Naciones Unidas, las organizaciones de ayuda y los grupos de derechos humanos israelíes confirmando lo mismo:” Lo que está sucediendo en Gaza en el momento en que ahora es una hambruna “, dijo”. [Netanyahu] Y algunos detectives junior adultos entrecieran a cada foto de un niño esquelético para averiguar si son el tipo correcto de muerte “.

Oliver también se refirió a un 2024 Artículo de CNN en el que el ministro de Finanzas Israelí, Bezalel Smotrich, dijo que “puede ser justo y moral” morir de hambre a 2 millones de palestinos, pero “nadie en el mundo nos dejaría”. Oliver concluyó que Smotrich se “básicamente queja de que el mundo le está bloqueando el genocidio mejor. Y ese es el argumento de la presión internacional sostenida aquí, y ese país mejor posicionado para aplicarlo es este”. Estados Unidos es “el que le dio a Israel casi $ 18 mil millones en ayuda militar durante el primer año de esta guerra solo”.

“Mira, ‘Gaza está hambriento’ es una oración que es objetivamente cierta, pero también es un poco engañosa porque es demasiado pasiva”, agregó. “Gaza está siendo hambriento de Israel”.

Oliver luego giró a su segmento principal sobre delitos corporativos, que está en auge bajo la administración Trump. Trump, recordó Oliver, fue condenado por 33 cargos de falsificación de registros comerciales; Desde que retomó el cargo, su administración ha detenido o eliminado 109 acciones de aplicación contra la mala conducta corporativa, e incluso emitió el primer perdón de una corporación, para Crypto Exchange BitMex.

“Francamente, no es de extrañar que los expertos hayan llamado a este momento el entorno más maduro para la corrupción de funcionarios públicos y ejecutivos de negocios en una generación”, dijo Oliver. “Aunque para ser injusto, no es como si el medio ambiente estuviera inmadizo antes de que Trump asumiera el cargo. Las administraciones republicanas y democráticas han adoptado un enfoque bastante laxo para el crimen corporativo durante un tiempo. Es posible que haya notado que las historias sobre malversación corporativa rara vez terminan con los ejecutivos que van a la cárcel o las compañías que se cierran”.

Oliver se centró en una razón clave por la cual: los acuerdos de enjuiciamiento diferidos (DPA), que son “básicamente acuerdos fuera de la cancha para que las empresas eviten ser procesados”, explicó. “Esencialmente, el gobierno vendrá a una empresa y dirá ‘Hola, compañía. Gobierno aquí. Hiciste un delito y tenemos suficientes pruebas para procesarte’. Pero en lugar de hacer eso, luego llegan a un acuerdo en el que si la empresa se comporta por un cierto período de tiempo, los cargos penales finalmente desaparecen “.

Desafortunadamente, los DPA también “realmente no hacen mucho”, continuó Oliver. “Y a veces, las empresas que han hecho daño masivo los han usado literalmente para escapar del asesinato”.

Oliver primero analizó la historia de los DPA, que nunca se suponía que se aplicaran a las corporaciones. El concepto surgió de una ley de 1974 que se suponía que ayudaría a los delincuentes juveniles y por primera vez a evitar el enjuiciamiento a favor de la rehabilitación. Las DPA para las corporaciones florecieron a raíz del escándalo de Enron, cuando muchos empleados de la firma contable de la compañía fraudulenta Andersen culparon al gobierno por cerrar la compañía y dejarlos sin trabajo.

El argumento de los DPA es que evitan que los empleados inocentes se lastimen, disuaden las futuras malas acciones y aún permitan que el Departamento de Justicia procese a las personas. “Pero hay problemas con literalmente todo eso”, dijo Oliver. Por un lado, casi la mitad de las empresas que reciben DPA terminan pagando ninguna multa, y ningún empleado fue procesado en dos tercios de los casos.

Oliver usó tres ejemplos de alto perfil para ilustrar el punto, comenzando con el gigante automotriz General Motors (GM), que se consideró responsable de producir autos a sabiendas con un interruptor de “desactivación” defectuoso, lo que resultó en accidentes que mataron a 124 personas durante varios años. El gobierno ordenó a GM que pagara multas de $ 900 millones, durante un año en el que obtuvieron cerca de $ 10 mil millones en ganancias. “No digo que no sea nada, pero el 9% de las ganancias de un año simplemente no parecen suficientes para comercializar esencialmente el equivalente automotriz del Titan Sumersible”, bromeó Oliver. No se hizo responsable a los individuos, pero debido a que la compañía retuvo información, al menos una mujer fue condenada por homicidio negligente por un accidente que involucró a su novio que luego determinó ser causado por el interruptor defectuoso. (Su condena ha sido revocada desde entonces).

“Afortunadamente, GM no ha matado a más personas con sus autos desde entonces, a partir de la grabación”, dijo Oliver. “Pero otras compañías con DPA han demostrado una propensión mucho mayor para la reincidencia”, como HSBC. A principios de la década de 2010, la compañía se metió en problemas por permitir que los carteles mexicanos laven $ 880 millones en los ingresos del tráfico de drogas y faciliten $ 660 millones en transacciones por regímenes sancionados. La compañía pagó una multa de alrededor de $ 2 mil millones, durante un año en el que obtuvieron más de $ 13 mil millones en ganancias, y no se procesaron individuos.

Cuando el acuerdo expiró en 2017, el gobierno retiró todos los cargos … y un mes después, el gobierno les cobró las tasas de divisas y les ofreció otro DPA. “Eso es ridículo”, dijo Oliver. “En este punto, ni siquiera es un acuerdo de enjuiciamiento diferido. Es más como bordes fiscales. Lo diré antes y lo diré nuevamente: que venga el gobierno”.

Finalmente, está Boeing, que entró en un DPA en 2021 después de los catastróficos accidentes de dos aviones Max 737 que la compañía conocía que estaban mal diseñados. Boeing acordó una multa y tres años de demostrar un buen comportamiento para evitar el enjuiciamiento. “Es un acuerdo que muchos sintieron sin dientes”, dijo Oliver, “especialmente dado que un juez involucrado con el caso más tarde llamado lo que Boeing había hecho” el crimen corporativo más mortal en la historia de los Estados Unidos “.

A principios de 2024, solo dos días antes de que finalizara su período de prueba, los pasajeros de Alaska Airlines presentaron una demanda colectiva contra la compañía después de que una puerta rompió un 737 máximos de vuelo máximo. Aunque el incidente demostró que Boeing no cumplió con el DPA, el gobierno les ofreció un acuerdo de culpabilidad y otra multa. Este año, la administración Trump rebajó el castigo de Boeing a un acuerdo de no prescución, eliminando la posibilidad de enjuiciarlos durante el 737 Max en el futuro. “Lo cual es completamente irritante”, se enfureció Oliver, ya que es “claramente una gran noticia para los accionistas y no para nadie más”.

“Esto no es sostenible”, dijo Oliver de un ciclo en el que el mal comportamiento corporativo provoca daños al gobierno multa en repetición. “Y desafortunadamente, no esperaría que nada de eso cambie al menos, por ejemplo, tres años y medio, pero vale la pena pedir un futuro hipotético, cuando tenemos un gobierno que no está dirigido por un delincuente pro corrupción, ¿qué podríamos estar haciendo mejor para responsabilizar a las corporaciones?”

Oliver recomendó hacer que los DPA sean más disuasivos al aumentar drásticamente las multas y en realidad enjuiciando a los ejecutivos, y una mayor transparencia de los registros de cumplimiento corporativo. “Pero la verdad dura aquí es que, si queremos más responsabilidad, el gobierno tendrá que mostrar más disposición para procesar a los delincuentes reincidentes, incluso si afecta la capacidad de una gran empresa para hacer negocios”.