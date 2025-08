Sydney Sweeney: The Hollywood Up-and-Comer que comenzó una guerra cultural | Sydney Sweeney

Hace casi exactamente tres años, en julio de 2022, el actor Sydney Sweeney dio un entrevista Para el Hollywood Reporter que era refrescante sobre las finanzas.

En ese momento, Sweeney tenía 24 años, recién salido del contencioso zumbido de la segunda temporada de Euphoria, e sin lugar a dudas en Hollywood como uno de los pocos actores de la Generación Z. Y, sin embargo, como le dijo a la revista, no tenía el dinero para cubrir incluso un descanso de seis meses de la industria. A diferencia de algunos de sus compañeros de euforia, Sweeney no es un bebé de Nepo; Fue criada de clase media en el norte de Idaho y Spokane, Washington, y comenzó a trabajar como actor infantil a los 13 años. Actuó continuamente a lo largo de sus adolescentes, en las mentes criminales y la anatomía de Grey, luego pequeños roles en proyectos de prestigio como los objetos afilados, la cuento de la cresta de la mano y el tentador de la mano Tarantino, Tarantino, una vez en la hora de Hollywood, porque no existían fallas. “No tengo a alguien que me apoye, no tengo a nadie a quien pueda recurrir, para pagar mis facturas o llamar por ayuda”, dijo.

Incluso después de trabajar en un exitoso programa de HBO, que le permitió comprar una casa en Los Ángeles, el dinero era apretado. “No pagan a los actores como solían hacerlo, y con los streamers, ya no obtienes residuos”, explicó Sweeney. “Las estrellas establecidas aún se les paga, pero tengo que dar el 5% a mi abogado, 10% a mis agentes, 3% o algo así a mi gerente comercial. Tengo que pagar a mi publicista todos los meses, y eso es más que mi hipoteca”. Sweeney habló con la autoridad y el detalle de alguien que realmente tuvo que revisar su presupuesto todos los meses, para el estilista, el publicista, el maquillaje, el viaje, las demandas tácitas de ser un joven actor de la fama en la era de Instagram, y particularmente una mujer bella joven. Por lo tanto, sus muchas ofertas de marca: Miu Miu, Armani, Laneige. “Si actuara, no podría pagar mi vida en Los Ángeles”, dijo. “Tomo tratos porque tengo que hacerlo”.

Todavía pienso en esta entrevista cada vez que aparece el nombre de Sweeney, que con demasiada frecuencia es últimamente. Por un lado, sigue siendo el más transparente que he escuchado a un actor de su cohorte ser sobre el dinero, nadie está hablando de pagar a su publicista o su hipoteca, y dos, la ayuda a explicarla cada vez más Omnipresent y ofertas de marca frenéticas que podría eclipsarse su trabajo de actuación. Sweeney no solo representa etiquetas de moda de alta gama como Miu Miu, típico de los actores que intentan ingresar al campo enrarecido del estrellato de películas; Ahora también está vendiendo jabón que supuestamente contiene un “toque” de su agua de baño para el Dr. Squatch, helado para Baskin-Robbins y mocasines rosados borrosos para quién sabe quién. Es posible que haya escuchado que recientemente se ha encontrado en la mirada de la guerra cultural sobre algunos anuncios para American Eagle. A medida que la cámara se reproduce sobre un sweeney horizontal que abarca sus apretados jeans azules, dice en monótono típico: “Los genes se transmiten de los padres a la descendencia, a menudo determinando rasgos como el color del cabello, la personalidad e incluso el color de los ojos. Mis jeans son azules”. Otro lugar la encuentra amonestando una cámara errante lejos de sus dos activos más comentados: “ojos aquí arriba”.

El anuncio, como era de esperar, causó un revuelo en un internet donde Todo es ahora Ragebait – La publicación de la izquierda dijo que su invocación de americana y “grandes genes” perrospenó a la supremacía blanca, la derecha de Maga lo celebró como un clavo en el ataúd de “wokeness”. (Por lo que vale, American Eagle ha dicho que la campaña “es y siempre se trataba de los jeans”). Trump publicó sobre ello en Truth Social. Y todo eso fue antes de que se revelara que Sweeney se registró como republicano en Florida en junio de 2024.

Se debe tener en cuenta todo esto, ha sucedido sin que Sweeney diga públicamente nada. (Uno puede asumir, según sus comentarios sobre el dinero y un antiguo Brouhaha de redes sociales sobre miembros de la familia MAGA, que ella apoyó a Donald Trump en 2024, y que se mudó a Florida por razones fiscales. Pero hasta que Sweeney confirme cualquier cosa, estos siguen siendo supuestos). ¿Cómo es un actor de Hollywood relativamente exitoso con al menos un éxito de la taquilla?

Dos cosas separadas pero inextricables: una combinación incendiaria de la espiral de la muerte de las redes sociales en guerras culturales huecas y fugaces, y una carrera pasada caminando por la línea peligrosa entre burlarse de los egos masculinos e inflarlas. El primero se identifica más fácilmente: la cultura de Internet sustituto Día de basura trazó la controversia del águila estadounidense a un patrón de actividad familiar en X, un sitio que es una fracción del tamaño que solía ser y ahora es aproximadamente el 75% de bots; Los retiros restantes son “agregadores conservadores, personas influyentes del mundo empresarial, cuentas de Stan de celebridades y libs que no abandonan el sitio y aún publican como es 2018”. El anuncio, una mezcla sin arte de desencadenantes de denominadores más bajos comunes, trabajó en los cuatro grupos. El ciclo se hizo lo suficiente en X durante un fin de semana para ser recogido por Fox News, luego los políticos de MAGA más engreídos que buscan una volcada, y luego, inevitablemente, el presidente que siempre debe llamar la atención. En la economía de publicación, todo lo que importa es que la controversia se siente real, y todos están hablando de eso.

Cualquiera que sea el tamaño real de la indignación, por mi parte, sigo más fatiga que la ira real, la charla representa un punto final natural para la táctica de Sweeney de ser la primera en reconocer, y ahora la atención masculina en sus senos, y ser sin réplica por los negocios. Ambos son tácticas dudosas con, argumentaría, rendimientos decrecientes. He sido fanático de Sweeney’s desde que estalló como una amenaza de la Generación Z terriblemente en la primera temporada del Lotus White en 2021, y salgo con el cambio a 2022, alrededor de la época de esa entrevista histórica. Cuando entrevisté a Sweeney en 2021, la mujer de 23 años fue tan abierta sobre sus ambiciones comerciales, obteniendo una licenciatura para evitar ser “jodido” por las negociaciones de contratos, produciendo sus propios proyectos, ya que era cautelosa sobre la máquina de indignación de Internet. Estaba promoviendo su thriller erótico The Voyeurs, en el que parecía desnuda, y tratando con las secuelas de las capturas de pantalla desnudas de Euforia haciendo las rondas en línea. Su estrategia para manejarlo todo, me dijo, fue la disociación: “Nunca pongo a Syd”, dijo. “Nadie realmente conoce a Syd”.

Glen Powell y Sydney Sweeney en cualquiera que sea tú. Fotografía: Brook Rushton/AP

En los años posteriores, Sweeney parece haber adoptado un enfoque más ofensivo para la atención, y su elevación por parte del hombre como, a cita Lauren Michele Jackson de la neoyorquina, “regocijándose en un retorno percibido a un estándar de belleza pasado a raíz de todo ese feminismo demasiado celoso que culpan a la izquierda”, convirtiéndolo en dinero y un ligero. Ella se burló de la fijación de tetas con un Skit de Hooters en SNL; Llevaba una sudadera a todo volumen “Perdón por tener grandes tetas y opiniones correctas”; Rutinariamente aborda las tetas en la habitación con una confianza amplia. “El mayor error sobre mí es que soy una rubia tonta con grandes tetas”, dijo en un entrevista el año pasado. “Naturalmente, soy una morena”. Cue se ríe. Al mismo tiempo, ha ejemplificado el mantra feminista pop de conseguir la bolsa de uno, protagonizando la terrible Madame Web fue un “Decisión comercial” Para establecer contactos con los ejecutivos de Sony y obtener su planeado remake de Barbarella Greenlit y cualquiera que no haya vendido, lo que ella comercializó con éxito en su propio Tiktok. Tomar cada acuerdo de marca mientras producía un posible horror de autor con inmaculado.

Todo esto, desafortunadamente, ha eclipsado una prometedora carrera de actuación dramática, como lo demuestra un giro notable en la realidad, como un denunciante de la vida real lleno de ansiedad y justicia; En los Voyeurs, un thriller erótico de retroceso que habría hecho más un chapoteo si no se hubiera dejado caer en Amazon; En Euphoria, donde imbuyó a la asediada Cassie con un verdadero sentido de volatilidad adolescente. En medio de la controversia política, Sweeney sigue siendo, como siempre, reservado y ocupado. Ella está haciendo una obra de premios con Christy, como el boxeador de los 90 Christy Martin, apuntando a la criticonía con la criada, la película de Paul Feig junto a Amanda Seyfried. Ella está bloqueada dos enormes remakes de videojuegos con Michael Bay y Jon m chuaseguró el papel de la bomba de los años 50 Kim Novak en el debut como director de Colman Domingo ¡Escandaloso!acaba de aparecer junto a Julianne Moore en otra película de Apple TV+ olvidable. En el lado de la actuación, sigue siendo la joven de hace tres años, con los ojos claros sobre la industria, intentando todo, alineando el trabajo. Por todo nuestro bien, esperemos que la conversación vuelva allí también.