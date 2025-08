La hija de Ozzy Osbourne, Aimée, deja homenaje especial en el certificado de defunción del rocker

Obtenga la canción interior de Roisin O’Connor con nuestro boletín de música semanal gratuito ahora escucha esto Obtenga nuestro boletín de música gratis ahora escucha esto Obtenga nuestro boletín de música gratis ahora escucha esto

La hija de Ozzy Osbourne, Aimée, estaba detrás del certificado de defunción que enumeró su ocupación como “compositor, intérprete y leyenda de rock”.

En un tributo duradero al líder de Black Sabbath, Aimée, el hijo mayor de Ozzy y su esposa Sharon Osbourne, celebró el legado musical inigualable de su padre.

El detalle conmovedor se incluyó en el documento que también reveló la causa de muerte del líder de Black Sabbath.

El certificado enumera su causa de muerte como “infarto agudo de miocardio”, por lo general, significa la muerte del tejido resultante del fracaso del suministro de sangre a un órgano, y “paro cardíaco fuera del hospital”, o ataque cardíaco.

También enumeró la enfermedad de la arteria coronaria y la enfermedad de Parkinson con disfunción autónoma como “causas articulares” de muerte.

Conocido por muchos como el “Padrino del Metal”, Ozzy saltó a la fama con la banda formada de Birmingham Black Sabbath, quien rápidamente se hizo conocida por su estilo oscuro y siniestro de música.

Sus logros, junto con el éxito de Ozzy como artista en solitario, se celebraron en un concierto de despedida en Villa Park en Birmingham el 5 de julio, semanas antes de la muerte del músico de 76 años.

“Es muy bueno estar en esta jodida etapa, no tienes idea”, dijo Osbourne a la audiencia.

Abra la imagen en la galería Ozzy Osbourne murió el 22 de julio a los 76 años

En una revisión de cinco estrellas para Lo independienteel crítico Mark Beaumont calificó el concierto como “celebración de la deliciosa oscuridad Osbourne y su aquelarre desatado hace más de cinco décadas, y el gigante en el que se ha convertido”.

El día de la muerte del músico, una ambulancia aérea voló a su casa familiar cerca del pueblo de Chalfont St Giles en Buckinghamshire, informó el New York Times.

Un portavoz del Servicio de Ambulancia Aérea de Thames Valley dijo que su equipo había sido “enviado para proporcionar atención crítica avanzada en un incidente cerca de Chalfront St Giles el 22 de julio”, pero no dio más detalles.

El 30 de julio, miles de fanáticos se alinearon en las calles para decir una despedida final cuando su cortejo fúnebre pasó por Broad Street en Birmingham, antes de un funeral privado para familiares y amigos.

En un momento particularmente emocional, Sharon, de 72 años, se limpió las lágrimas antes de besar su propia flor y colocarla junto a un póster que decía: “Birmingham siempre te amará”.

Ozzy y Sharon compartieron Aimée, de 41 años, junto con su hija menor Kelly y su hijo Jack. Aimée también tiene tres medios hermanos del matrimonio de 11 años de su padre con su primera esposa, Thelma.

Abra la imagen en la galería Ozzy Osbourne posee una réplica de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood mientras posa con su familia durante una ceremonia el 12 de abril de 2002, en Los Ángeles. Desde la izquierda: Aimee, Sharon, Ozzy Kelly, Jack y Louis ( AP2002 )

Aimée se fue famoso en casa a los 16 años, ya que no quería protagonizar a su familia en el reality show Los Osbournes, lo que trajo a Ozzy, Sharon, Jack y Kelly un nuevo nivel de fama.

Días antes de la muerte de Ozzy, Jack le dijo al podcast Irrespetuosamente El hecho de que él y su hermana mayor no tenían una buena relación, comentando: “En aquel entonces realmente quería ser músico y el tipo de músico que quería ser era como una manzana Fiona, una estrella de Mazzy. Y consideraba hacer un espectáculo sobre MTV como fruta baja”.

“Ella dijo: ‘No me van a ver montando colas de abrigo’, así es como lo percibió”.

Jack dijo que “una vez que el programa tuvo un gran éxito, creo que ella era un poco como,” Bueno, no puedo venir ahora porque no quiero que me vean como saltar en el carro “.