Los fanáticos de MasterChef ‘confliction’ como nueva serie con Gregg Wallace y John Torode se transmiten en la BBC

La nueva serie controvertida de Masterchefque es presentado por los anfitriones despedidos Gregg Wallace y John Torode, se emitió en BBC One, dejando a los fanáticos del espectáculo desgarrados.

Los primeros tres episodios de la serie 21 se lanzaron en la plataforma de transmisión el miércoles (6 de agosto), y la BBC informó que los nuevos episodios contarán con menos bromas y charlas entre los anfitriones y los chefs. El episodio uno también se emitió en BBC One a las 8 p.m.

En las escenas introductorias del episodio uno, se puede escuchar Torode diciendo: “Este es el tipo de cosas de las que están hechos los sueños”. Mientras tanto, se puede ver a Wallace diciéndole a un concursante: “Esa es una galleta de trabajo”.

Sin embargo, ha habido un rechazo de los espectadores, quienes, a pesar de ser fanáticos del programa, se sienten incómodos al ver a Wallace y Torode después de las acusaciones de mala conducta en su contra.

Abra la imagen en la galería John Torode y Gregg Wallace en el episodio uno de la nueva serie de ‘MasterChef’ ( BBC )

Un fan notó: “Estoy dividido por mirar Masterchef. No quiero estar viendo a Wallace, pero me encanta ver a personas que hacen cosas que les apasiona (los concursantes, no los anfitriones) “.

Otro escribió: “Me alegra que se muestren #Masterchef: después de todo el trabajo duro que han realizado, es justo en los concursantes que se transmite. Si estás molesto por Gregg y John … no mires. Simple”.

Un tercero dijo: “Estoy intrigado por ver cómo manejan las ediciones … soy un Masterchef Fan: Vea cada episodio y tenga mi sistema listo para grabar todo en caso de que me pierda uno. Me siento en conflicto con este y es correcto que hayan despedido a los presentadores dados el fondo “.

Y una cuarta persona comentó: “Simplemente vergonzoso que estén transmitiendo esto”.

Mientras tanto, un quinto espectador dijo que “no era aceptable” que la BBC emitiera el programa “solo para mantener el horario de verano lleno”, afirmando que el “tratamiento de las mujeres” debería haber sido priorizado.

Preguntó si la nueva serie de Masterchef debe mostrarse, le dijo la diputada Lisa Nandy Desayuno de la BBC: “No es absolutamente para mí, como secretario de cultura y miembro del gobierno, decirle a los locutores lo que pueden y no pueden transmitir”.

Sin embargo, Nandy dijo que “ciertamente no verá esta serie”.

Lo independiente se ha puesto en contacto con la BBC para hacer comentarios.

Abra la imagen en la galería Numerosas acusaciones de mala conducta contra Wallace y Torode se retrasaron en un informe publicado en julio ( BBC )

En julio, la BBC confirmó que la serie 2025 de Masterchefque se filmó en 2024 antes de que se mantuvieran las acusaciones contra Wallace y Torode, se transmitirían en agosto, y agregó que “no había sido una decisión fácil en las circunstancias”.

La emisora agregó en su declaración: “Al mostrar la serie, que se filmó el año pasado, de ninguna manera disminuye nuestra visión de la gravedad de los hallazgos confirmados contra ambos presentadores. Hemos sido muy claros sobre los estándares de comportamiento que esperamos de aquellos que trabajan en la BBC o en espectáculos para la BBC.

“Sin embargo, creemos que transmitir esta serie es lo correcto para estos cocineros que han dado tanto al proceso. Queremos que sean reconocidos adecuadamente y le den a la audiencia la opción de ver la serie”.

Además, la corporación dijo que aún no se ha tomado una decisión sobre Celebrity MasterChef y sus especiales de Navidad, que son presentados por Torode y Grace Dent, el último de los cuales reemplazó a Wallace después de que se alejó del espectáculo.

Seis chefs aficionados aparecen en el primer calor, y un mensaje en el Centro de medios de la BBCjunto con entrevistas con los concursantes, afirma: “Tenga en cuenta que esta información es precisa al momento de la filmación, ciertos aspectos pueden haber cambiado desde entonces, pero esto representa a los contribuyentes a medida que comienza la competencia”.

Se produce después de que una de las concursantes, Sarah Shafi, acordó ser editada fuera de la serie después de objetarlo. Durante una entrevista con El guardiánLa joven de 57 años explicó que, durante una “conversación acalorada” con un productor, se le instó a pensar en la oportunidad que cambió la vida que el programa brindó a algunos concursantes.

Abra la imagen en la galería Sarah Shafi en ‘Newsnight’ ( BBC )

En noviembre de 2024, se anunció que Wallace se había alejado de su papel en el programa de cocina de la BBC mientras se investigaban las acusaciones históricas de mala conducta. En julio, una declaración de Banijay UK y la BBC dijeron que habían acordado que “el regreso de Wallace a MasterChef es insostenible”. Esto se produjo después de una revisión, publicada por la firma legal Lewis Silkin, confirmó 45 de 83 acusaciones contra el chef, incluidas las reclamaciones de lenguaje sexual inapropiado y un incidente de contacto físico no deseado

Wallace emitió una disculpa diciendo que “lamentaba profundamente cualquier angustia causada” y que “nunca se propuso dañar o humillar”. Torode fue el tema de una acusación sobre el uso de un lenguaje racista que fue confirmado como parte de la revisión, pero la estrella de televisión dijo que “no recordaba el incidente” y que la acusación “sorprendió y entristeció”.

Lo independiente entiende que Wallace no aparecerá en la nueva serie después de las semifinales y será reemplazado por Anna Haugh. El chef irlandés, mejor conocido por organizar el show de cocina de la BBC Big Irish Food Tourha aparecido en Celebrity MasterChef En el pasado, y en 2022, se unió a Wallace y Marcus Wareing como juez para MasterChef: los profesionales.