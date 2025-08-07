¿Cómo obtuvo una nueva película War of the Worlds una calificación crítica del 0%? | Películas de ciencia ficción y fantasía

JHace más de 20 años, Steven Spielberg lanzó War of the Worlds, una nueva versión del clásico HG Wells actualizado para entonces moderno, capturando una era de ansiedad posterior al 11 de septiembre filtrada a través del prisma de las películas de desastres de finales de los 90. La reputación de esa película solo ha crecido a lo largo de los años, básicamente es el día de independencia de la persona pensante y ansiosa, pero el texto de Wells ha sido revisado repetidamente desde su publicación a fines del siglo XIX. 2025 parece un momento tan bueno como cualquier otro para otra actualización. Y si alguna vez algún espectador anhelaba ver una nueva guerra de los mundos acosada con la constante ping de un chat de los equipos de Microsoft, Prime Video tiene un verdadero placer en la tienda.

Sí, flotando hacia la cima de las listas de películas de Prime Video es una nueva guerra de los mundos, que llegó con poca fanfarria en el servicio a fines de julio. En él, Ice Cube Plays Will Radford, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que monitorea una variedad de alimentos para amenazas terroristas. A pesar de un aviso tardío de su amigo de la NASA, la Dra. Sandra Salas (Eva Longoria), él (algo desconcertante) no le da mucha importancia a una serie de misteriosas tormentas de reunión, hasta que es demasiado tarde: las huelgas de meteoritos ocurren en todo el mundo, y desde los mínimos emergen trípodes alienígenas que rápidamente llevan los desechos a los edificios y las personas en todas partes. Will se ha distraído por la búsqueda de un hacker llamado “disruptor”, así como por espiar a su fe de niños adultos (Iman Benson), que espera su primer hijo, y Dave (Henry Hunter Hall), un jugador cree que está desperdiciando su vida.

En una novedad que se convierte en un obstáculo casi de inmediato, la mayor parte de esto se desarrolla en la pantalla de la computadora de Will en su oficina en su mayoría vacía, donde está trabajando lo que se describe como un cambio de “cementerio” a pesar de ser, ya sabes, durante el día. En realidad, es más exacto decir que se desarrolla cerca de la pantalla de la computadora de Will. A diferencia de las películas pasadas de la “vida de pantalla” como sin amiga, War of the Worlds no es exactamente rigurosa para adherirse a sus limitaciones autoimpuestas. Aunque la cara de Will a menudo se muestra en la pantalla como parte de varias videollamadas (que es cómo sin amigo y otros han trabajado en las caras de los actores en un marco de solo pantalla), la película también corta las tomas tradicionales de voluntad que se enmarcan vagamente como una llamada de zoom pero que claramente tiene lugar fuera de la computadora de Will. Esto tiene sentido. Después de todo, cuando tienes un actor tan expresivo como el cubo de hielo, quieres primeros planos desmotivados que puedan capturar todos los fruncir el ceño de la punta. ¿Cómo sabrá la audiencia cómo sentir si no pueden ver el cubo de hielo frunciendo el ceño en la pantalla de su computadora?

Probablemente no sea justo para Cube, que ha sido bastante bueno en muchas otras películas. El hombre tiene presencia. Lo que él no tiene es el tipo de sutileza o rango emocional que se beneficia de la ocupación en solitario de facto de la pantalla. Realmente, cada actor en War of the Worlds se siente como si estuvieran actuando en una aspiradora al estilo de zoom, y aparentemente no como un comentario sobre el mundo de la comunicación digital desconectado fríamente. De hecho, todo lo contrario: en esta película, todos llaman a todos los videos a todos todo el tiempo, para mostrar mejor algunos de los peores efectos visuales jamás vistos en una película con el logotipo de Universal Pictures en el frente. No puede disfrazar la cantidad de cámaras telefónicas de la cámara o las imágenes de noticias granuladas de cuán terribles se ven los barcos alienígenas. No pasarían un anuncio caprichoso de Snickers.

Entonces, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo terminó esta reinvención de grado D de una propiedad de dominio público yendo del importante estudio al principal servicio de transmisión a la parte superior de las listas?

Debería haber sido una confluencia fortuita de eventos. El cineasta Timur Bekmambetov sigue siendo alto en el formato de la vida de la pantalla, una variación de las imágenes encontradas, donde las historias se cuentan completamente a través de la actividad en las pantallas del dispositivo. Ha producido varias series de películas exitosas basadas en esa tecnología: la película de terror antes mencionada sin amigos y su secuela, y un par de thrillers compañeros menos sangrientos, buscando y desaparecidos. Todas estas películas hacen un uso innovador de su truco central, y War of the Worlds salió como una variación inspirada en la pandemia. Fue anunciado en el otoño de 2020 como una película de ciencia ficción impulsada por el espectáculo que, sin embargo, podría desarrollarse en una serie de entornos contenidos, con actores que filman sus partes por separado.

Entonces, la razón por la que War of the Worlds se siente no solo como escuchar una llamada de zoom, sino que una película reconstruida a través de Zoom es que lo era más o menos. Estuvo involucrada más tecnología, pero eso apenas está claro en el producto final, que tiene la brusquedad apresurada de algo que debería haber salido uno o dos meses después de la filmación y haber sido comercializado como un experimento rápido. En cambio, la película parece haberse sentado en un estante durante literalmente años antes de que se vendiera a un servicio de transmisión. Extrañamente, no es la única película de ciencia ficción producida por 2020 shot universal para obtener ese tratamiento: Larga distanciauna película de supervivencia espacial protagonizada por Anthony Ramos, recientemente debutó en Hulu a pesar de filmar envolviendo antes de finales de 2020. Incluso una larga postproducción significaría que pasó tres años en el estante, y ni siquiera pudo calificar un lanzamiento después de las huelgas de 2023. (Se parece y actúa más a larga distancia en comparación con War of the Worlds. Esto también es cierto para muchos programas de televisión de redes y algunos anuncios de gran presupuesto).

La respuesta más simple a por qué demonios estas películas han permanecido en el limbo, entonces, parece ser el remordimiento del comprador de la era Covid. Los estudios entraban en pánico sobre cómo mantener sus tuberías en movimiento durante una interrupción sin precedentes, y no terminaron teniendo espacio en el calendario de lanzamiento para estos proyectos más pequeños. La verdadera pregunta es cómo el público ha superado un barato poco convincente como War of the Worlds, una epopeya de ciencia ficción que parece tener lugar en tiempo real, pero presenta una vasta y coordinada movilización mundial de múltiples fuerzas armadas, sin cerrarlo con disgusto (cuenta una rara clasificación del 0% en los tomatones de los Rotten).

Tal vez no lo han hecho. La audiencia de transmisión es notoriamente incompleta de medir, y la mayoría de los servicios dependen de los minutos totales observados, lo que significa ver cinco minutos de una película horrible y luego voltear a algo más puede aumentar su total. War of the Worlds parece haberse hecho por su conveniencia de la era Covid, y capitaliza cínicamente en la paranoia de vigilancia y los secretos del gobierno sin decir nada coherente, bueno, cualquier cosa. Pero Amazon, que figura en la trama tan vergonzosamente que parece una súplica para una recolección de video principal, se topó con el producto de transmisión perfecto: una pieza barata de basura con un título y estrellas reconocibles, lo suficiente para que millones de personas hicieran un juego. Tal vez algunos de ellos incluso observaron hasta el final; La película ciertamente no compite con el desplazamiento telefónico de la segunda pantalla, en el sentido de que es probable que su pergamino eventualmente afecte algo mucho mejor que el alternativo de la película entre las ventanas de chat. Amazon tiene mucha experiencia ayudando a los consumidores a encontrar basura, por lo que la guerra de los mundos terminó en un hogar apropiado, al menos hasta que Temu comience su propio servicio de transmisión.