Muerte de Ozzy Osbourne: Kelly Osbourne comparte una comprensión desgarradora sobre su difunto padre

Kelly Osbourne hace una conmovedora revelación sobre su padre Ozzy en un nuevo documental de la BBC filmado antes de la muerte del músico, de 76 años.

Para muchos de sus fanáticos y, evidentemente, su hija, Osbourne fue una vez pensada en broma como indestructible gracias a sus payasadas para hacer titulares a lo largo de los años, que incluían morder la cabeza de un bate muerto y supuestamente “inhalado” una línea de hormigas.

En escenas que se emitirán en un nuevo especial de una hora, filmado antes de la muerte del líder de Black Sabbath el 23 de julio, Kelly reflexiona tristemente en las luchas de salud de su padre, afirmando que el príncipe de la oscuridad aparentemente imparable detrás de “Iron Man”, la canción clásica de Sabbath, “realmente no estaba hecho de hierro”.

Noble Ozzy Osbourne: Volver a casael proyecto único, registrado durante tres años, se emitirá el 18 de agosto y se describe como “un relato inspirador del último capítulo de la vida de Ozzy”, con acceso sincero a su esposa Sharon, así como a los niños Kelly y Jack.

El proyecto fue originalmente lanzado como una serie diseñada para emular la locura de Los Osbournesque lanzó a la familia al superestriente de reality shows en la década de 1990. Sin embargo, se convirtió en una película de una hora después de que Ozzy sufrió una mala salud a raíz del diagnóstico de Parkinson.

Volver a casa Se centrará en los esfuerzos de Ozzy para ponerse en forma lo suficiente como para realizar un espectáculo de despedida de Black Sabbath en su ciudad natal de Birmingham, algo que el rockero logró solo dos semanas antes de su muerte.

Los productores ejecutivos del documental Ben Wicks y Colin Barr dijeron “fue un privilegio increíble pasar los últimos años con Ozzy, así como Sharon, Jack y Kelly”.

Dijeron que, a pesar de su mala salud, fueron testigos de “su sentido de travesura y su honestidad en los últimos años de su vida”, pero dijeron que “su intenso amor por su familia excepcional que estaba a su lado a través de todo” es lo que más los golpeó sobre la experiencia.

El anuncio del documental se produce después de que la hija mayor de Ozzy y su esposa Sharon, Aimee, enumeró la ocupación del cantante como “compositor, intérprete y leyenda de rock” en su certificado de defunción.

El certificado también reveló que la causa de la muerte de Ozzy fue “infarto agudo de miocardio”, por lo general, significa la muerte del tejido resultante de una falla en el suministro de sangre a un órgano, y “paro cardíaco fuera del hospital”, o ataque cardíaco.

También enumeró la enfermedad de la arteria coronaria y la enfermedad de Parkinson con disfunción autónoma como “causas articulares” de muerte.

El 30 de julio, miles de fanáticos se alinearon en las calles para decir una despedida final cuando su cortejo fúnebre pasó por Broad Street en Birmingham, antes de un funeral privado para familiares y amigos.

En un momento particularmente emocional, Sharon, de 72 años, se limpió las lágrimas antes de besar su propia flor y colocarla junto a un póster que decía: “Birmingham siempre te amará”.

Ozzy Osbourne: Volver a casa se transmite el 18 de agosto.