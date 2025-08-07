‘The Economics lo hizo un desafío’: CBS Boss habla de Stephen Colbert Cancelation | Stephen Colbert

Después de mucha consternación de los medios y críticas sobre la cancelación del Late Show con Stephen Colbert, el jefe de CBS ha hablado sobre la decisión de la compañía de poner fin a la institución de televisión después de 32 años.

Hablar con una conferencia de prensa Tras la adquisición de Paramount por el conglomerado de los medios Skydance, George Cheeks, el presidente de TV Media de la compañía, atribuyó la cancelación a los vientos en contra de los vientos en contra de los que enfrentan el formato.

“El desafío en el momento de la noche es que el mercado de publicidad está en un declive secular significativo”, dijo. “Somos grandes admiradores de Colbert, nos encanta el programa. Desafortunadamente, la economía hizo que fuera un desafío para nosotros seguir adelante”.

Cheeks agregó que tan pronto como Taylor Tomlinson, el ex anfitrión de 31 años de después de la medianoche, se negó a regresar para otra temporada en el espacio anteriormente ocupado por el Late Late Show con James Corden, sabía que la red “no podía quedarse en esa parte del día”.

“Lo sé [Skydance] Va a invertir, pero van a invertir con cautela y sabiamente ”, dijo, indicando un enfoque en el horario estelar y los deportes.

Muchos habían criticado la decisión de cancelar Colbert durante una ventana crucial en la fusión de Paramount y Skydance, que dependía de la aprobación de la administración Trump para proceder. La cancelación se produjo solo dos días después de que Colbert criticara públicamente el acuerdo de su empresa matriz con Trump por una demanda “frívola” con respecto a una entrevista de 60 minutos con Kamala Harris. Durante uno de sus monólogos, Colbert se refirió a los $ 16 millones pagados por Paramount a Trump un “soborno grande y gordo” para aprobar la fusión de $ 8.4 mil millones.

El anuncio de Colbert de que su programa finalizaría el próximo año se reunió con una gran cantidad de apoyo de las celebridades, así como la especulación de que la decisión fue otro esfuerzo de Paramount para apaciguar a Trump, así como al Jefe de Skydance, Larry Ellison, que tiene estrechos vínculos con el presidente.

Pero Cheeks dijo que la decisión fue financiera, luego de los informes de que el Late Show, que se estrenó en agosto de 1993 con David Letterman como anfitrión, estaba perdiendo más de $ 40M. El género nocturno en su conjunto ha enfrentado importantes desafíos financieros en los últimos años, y los ingresos publicitarios se desplomaron del 50% de hace solo siete años. Las mejillas se negaron a confirmar cuánto estaba perdiendo el show tardío, incluso cuando el líder de las calificaciones en el campo durante casi una década, pero dijo que era “significativo” y en las “decenas de millones de dólares”.

“Al final del día, no era sostenible continuar”, dijo.

Cheeks, que llegó a altas horas de la noche en NBC, también dijo que el momento de la decisión se redujo a las renovaciones de contrato para la tripulación, incluidos escritores y productores. “Estábamos en un período desde el punto de vista de la producción donde cada año estacionalmente, esto es [when] Negociamos nuevos acuerdos para escritores y productores “, dijo.” Además, esta será la tercera temporada del acuerdo de tres años de Colbert. Entonces, para hacer esos acuerdos, tendríamos que cambiar los términos de lo que tradicionalmente somos, de septiembre a agosto, a septiembre a mayo.

“Fue incumbente a mí y a nosotros dejar en claro a Stephen y sus representantes que aquí está donde estábamos”, agregó, señalando que era “demasiado pronto para especular” sobre lo que podría reemplazar el programa en la ranura de tiempo ET de las 11.35 p.m.

Colbert continuará organizando el programa cuatro noches a la semana hasta abril de 2026.