Gina Carano agradece a Elon Musk por la demanda de ‘financiación’ después de que Disney resuelva la disputa sobre el disparo ‘mandaloriano’

La actriz de Star Wars, Gina Carano, agradeció al multimillonario de tecnología Elon Musk por “financiar” su demanda por terminación injusta contra Disney y su productora de cine Lucasfilm después de resolver una disputa sobre sus disparos de 2021 del exitoso programa “The Mandalorian”.

Carano presentó la demanda en un tribunal federal en California el año pasado, alegando que fue retirada de “The Mandalorian” por expresar las opiniones de derecha en las redes sociales.

“Quiero extender mi gratitud más sincera más sincera a Elon Musk, @elonmusk Un hombre que nunca he conocido, quien me hizo esta buena acción samaritana para financiar mi demanda. Gracias al Sr. Musk y @x por respaldar mi caso y no pedirle nada a cambio”, Carano. escribió en x jueves.

Ella agregó: “Estoy emocionada de voltear la página y pasar al siguiente capítulo. Mis deseos permanecen en las artes, que es donde espero que te unas a mí”.

Abra la imagen en la galería Carano presentó una demanda contra Disney y su compañía de producción cinematográfica Lucasfilm en 2023, alegando que fue retirada de ‘The Mandalorian’ por expresar las opiniones de derecha en las redes sociales ( Jean Baptiste Lacroix/Getty Images )

Parece que, al menos desde una perspectiva pública, a pesar de la demanda, Carano y Disney han dejado las cosas amigables con su compañía de cine dejando la puerta abierta para que la actriz de 43 años regrese.

“La Sra. Carano siempre fue respetada por sus directores, coprotagonistas y personal, y trabajó duro para perfeccionar su oficio mientras trataba a sus colegas con amabilidad y respeto”, dijo Lucasfilm en una declaración sin firmar.

Continuó: “Con esta demanda concluyada, esperamos identificar oportunidades para trabajar junto con la Sra. Carano en el futuro cercano”.

Los términos específicos del acuerdo no están claros.

Las dos partes estipuladas en una presentación del tribunal federal el jueves, el caso debe ser desestimado con prejuicio, lo que significa que no se puede volver a decir.

Un juez aún necesita descartarlo formalmente. El caso había estado programado para ir a juicio en Los Ángeles el próximo febrero.

La demanda alegó que Carano fue despedido injustamente de la serie Disney+ después de dos temporadas debido a un post comparar el tratamiento de los conservadores estadounidenses con el tratamiento de judíos en la Alemania nazi.

Sus publicaciones fueron ampliamente criticadas en línea y estimularon un hashtag #fireginacarano de tendencia.

Abra la imagen en la galería Ella agradeció al multimillonario tecnológico Elon Musk por ‘financiar’ la demanda después de llegar a un acuerdo ( Allison Robbert/AFP a través de Getty Images )

La demanda alegó que la actriz fue despedida porque “se atrevió a expresar sus propias opiniones” contra una “mafia de acosador en línea que exigió su cumplimiento con su ideología progresiva extrema”.

Carano es un ex artista marcial mixto que interpretó al personaje recurrente Cara Dune en el programa, que se lanzó en 2019 y funcionó durante tres temporadas.

Una película protagonizada por Pedro Pascal y Sigourney Weaver, “The Mandalorian and Grogu, se lanzará para el próximo verano.

Carano había sido criticado previamente por burlarse de la carga de máscaras durante la pandemia Covid-19 y hacer falsas acusaciones de fraude electoral durante las elecciones presidenciales de 2020.