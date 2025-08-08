La residencia de Puerto Rico de Bad Bunny es un raro ejemplo de fama utilizado para el bien | Maldito conejito

miARLIER este mes, una ola de turistas de los Estados Unidos continentales comenzó a visitar Puerto Rico para tener la oportunidad de ver Bad Bunny. Esto no sería notable: muchas personas van al extranjero para conciertos, ya que las entradas a menudo van por mucho menos que en los Estados Unidos (cualquier Swiftie dedicado le dirá que era mucho más barato verla en la Ciudad de México que, por ejemplo, LA), si no es por el hecho de que el Bad Bunny, nacido Benito Antonio Martínz Ocasio, planeó por delante para una Influx of Outsiders a la isla. Las primeras nueve fechas de su emblemática residencia de 30 show en el Coliseo de Puerto Rico de San Juan se reservaron exclusivamente para los residentes de la isla, que tuvieron que presentar pruebas de residencia en una de las nueve ubicaciones, principalmente mercados agrícolas. Solo después, cualquiera de los afuera podría asistir al show de superestrella puertorriqueña, no Me Quiero Ir de Aquí (no quiero irme aquí), una obra de tres horas de Boricua Pride en apoyo de su nuevo álbum Debí Tirar Más Fotos (debería haber tomado más fotos).

En los casi 10 años transcurridos desde que Bad Bunny rompió la contención en SoundCloud, ha desafiado a las normas y expectativas una regla personal. Desde ponerse drag en el video Yo Perreo Sola, hasta combinar a la perfección los géneros antiguos y nuevos, hasta su negativa a cantar o realizar prensa en inglés, incluso sus apariciones en Saturday Night Night Live, uno de varios incendios en los medios ingleses, mantenido el español como el valor predeterminado: Martínez ha redefinido emocionantemente lo que parece ser una Superstar Global. Su residencia en San Juan, la salva de apertura triunfante de una gira mundial que se saltará por completo a los Estados Unidos continentales, no es solo el último modelo Bucked, sino que, diría, el mejor uso del megagardo en la memoria reciente, una aplicación de celebridades generacionales que une un potente simbolismo con un cambio material real.

Con una multitud de capacidad de aproximadamente 18,000 fanáticos cada noche, se espera que las 21 fechas de no me quiero ir de aquí abiertas a los no residentes traigan 400,000 personas a San Juan, dos tercios de ellas del extranjero. Toda la residencia inyectará alrededor de $ 200 millones en la economía local sufrida, lo suficiente como para aumentar el PIB de Puerto Rico en un 0.15%. La bendición se sentiría en desacuerdo con la burla de Martínez de visitantes irreflexivos en canciones como Turista, si no tomaba medidas para redirigir el flujo habitual de dólares estadounidenses en una isla que los Estados Unidos mantienen en el purgatorio colonial perpetuo y extractivo. Los boletos fuera de Puerto Rico tienen un precio premium: en este momento, cuestan $ 600 o más, a la par con asientos decentes para el Cowboy Carter de Beyoncé o The Eras Tour de Taylor Swift, y vienen inclinados con habitaciones en hoteles de propiedad local durante la temporada baja. El acuerdo tiene la intención de disuadir a los visitantes de reservar uno de los Airbnbs que transforma la isla en un refugio de inversión de segunda propiedad Precios a los residentes locales, particularmente a raíz del huracán María, que devastó la isla en 2017.

Bad Bunny’s No Me Quiero Ir de Aquí Residencia. Fotografía: Edgardo Medina/Nurphoto/Shutterstock

María afectó profundamente a Martínez, quien creció una hora fuera de San Juan en Vega Baja, y ha pasado su carrera en la cima apagones crónicos a las exenciones de impuestos para los extraños, así como para celebrar su historia rica y diáspora fluida. El nuevo espectáculo abertura Con una serie de hechos nacionales transmitidos en español, desde lo serio hasta lo descarado: “San Juan es una de las ciudades más antiguas de las Américas. Fue fundada en 1521”, así como “Sancocho cura cualquier cosa, según nuestras abuelas”. Cuenta Sets lujosos – Construido por 1,000 trabajadores locales – evocando las exuberantes colinas y playas de la isla, así como una casita tradicional completa. El programa, como era de esperar, ha provocado una efusión de catarsis y celebración De los miles dentro de la diáspora puertorriqueña que han asistido, y confirmaron un principio central de toda la residencia: esto es para Puerto Rico, específica y ampliamente. Personas como yo, hablantes de inglés no hispanos que encontraron la música de Bad Bunny, muy lejos de su tierra natal, que surge sin comprender completamente la letra, pueden participar, pero no serán el centro.

Todo esto es, en última instancia, una de las flexiones más interesantes y reflexivas del poder de celebridades, particularmente en el momento en que la economía de la música en vivo se siente tan precaria. Mientras que los artistas más pequeños se apresuran a Hacer que el dinero funcioneY los lugares luchan para mantener sus resultados, los artistas más grandes compiten para presentar espectáculos cada vez más elaborados, a precios cada vez más exorbitantes. Los boletos para la residencia de Bad Bunny para los residentes de EE. UU. Todavía se ejecutan fácilmente en miles de dólares, pero al menos con un punto político. Este es un artista que rutinariamente ha evitado el centrismo estadounidense, que publicó un video en su Instagram que se refiere a agentes de inmigración y cumplimiento de aduanas (ICE) como “hijos de perras” que no pueden dejar “personas solas y trabajando”. En una entrevista con VariedadConsideró recorrer los Estados Unidos en este momento “innecesario”, ya que los fanáticos han tenido una gran oportunidad de verlo en los últimos seis años. (Por ejemplo, 32 paradas estadounidenses para la gira más popular del mundo de 2022, incluidas dos noches con entradas agotadas en el Yankee Stadium en el Bronx).

Tiene razón, e incluso desde lejos, los boletos están, desafortunadamente, fuera de mi rango de precios, aunque pagaría un buen dinero para ver a uno de nuestros artistas más electrizantes y carismáticos en el escenario nuevamente, es emocionante presenciar. “Antes de la residencia, mi fantasía durante mucho tiempo era hacer un espectáculo gratuito masivo en Puerto Rico que podría ser solo locales”, dijo Martínez a Variety. “Y si fuera por mí, todos los espectáculos para los lugareños serían gratuitos, pero lo que hemos planeado ahora es el siguiente nivel”. El sueño es finalmente improbable, para un artista de su estatura y para que esté seguro. Pero se ha acercado tanto como una superestrella puede llegar.