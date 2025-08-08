Alicia Silverstone comparte la actualización del reinicio Clueless

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

Alicia Silverstone ha revelado que el planeado Despistado La serie REBOOT todavía está en las “etapas del bebé”.

Se anunció en abril que Silverstone representará su papel icónico como Cher Horowitz en una serie de televisión que reiniciará la querida comedia de 1995 para el servicio de transmisión Peacock.

En una nueva entrevista con Hoy, Silverstone dijo: “Estoy realmente emocionado por eso. Creo que nos esforzaremos mucho. El objetivo es hacerlo honrar de lo que a todos les encanta Despistado y Cher “.

Ella agregó: “Así que queremos honrar eso, pero también traer algo nuevo y nuevo. Estoy seguro de que podremos hacerlo, pero estamos en etapas de bebé en este momento”.

Silverstone está unido a la serie Ejecutiva. También regresan de la película, la escritora directora Amy Heckerling y el productor Robert Lawrence, quienes serán productores ejecutivos junto con Silverstone.

Alicia Silverstone en el Festival de Cine de Sundance en Park City, Utah, en enero de 2024 ( Monica Schipper/Getty Images para IMDB )

La serie Peacock será escrita y producida por Josh Schwartz y Stephanie Savage de Fake Empire Productions, la compañía detrás del original y reinicio de Chica chismosa – así como Jordan Weiss, quien creó la serie Cara de muñeca para Hulu.

Despistado, Basado libremente en la novela de 1815 de Jane Austen Emmasiguió a la popular estudiante de secundaria Cher Horowitz. Ella se esfuerza por hacer el bien, jugando a sus maestros y ofreciendo un cambio de imagen a un nuevo estudiante. Pero también se ve obligada a mirar hacia adentro, algo a lo que no está acostumbrado como una adolescente “despistada”, superficial.

Desde su debut hace tres décadas, Despistado ha conservado un seguimiento de culto, especialmente entre los millennials que crecieron con la película. Despistado Ya se ha convertido en una serie de televisión una vez, y se ejecutó durante tres temporadas entre 1996 y 1999, así como un musical en el West End de Londres. Muchas de las estrellas originales de la película también aparecieron en esa primera serie de televisión, con la excepción de Silverstone.

Cuando la nueva serie se anunció por primera vez, los fanáticos en las redes sociales estaban encantados.

“¡Estaremos mirando!” Una persona escribió en X.

“Gracias a Dios que he estado esperando para siempre por esto. ¡Tan feliz!” otro brotó.

Otros compartieron sus esperanzas de que la serie también incluya a Stacey Dash, quien interpretó a Dionne Marie Davenport en la película original y en el primer programa de televisión. Dash fue entonces el foco de otra serie spin-off que Peacock se estaba desarrollando hace varios años, pero no funcionó.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancelen. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancelen. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

“Tengo que traer de vuelta a Stacey si estaré mirando”, exigió un fanático en X.

Pero algunos fanáticos se han apresurado a señalar que falta una gran parte de la película original.

“No será lo mismo sin Brittany Murphy”, escribió un fanático.

Murphy, quien interpretó a Tai Frasier en la película original, murió repentinamente en 2009 a la edad de 32 años. Su muerte fue declarada oficialmente un accidente, causado por neumonía, anemia e intoxicación por múltiples drogas.

Si bien la trama de la nueva serie no se ha revelado, los fanáticos especularon que podría incluir a Cher en una nueva era de la vida.

“¿Me pregunto si Cher será una madre? Fue genial interpretar a Julie como madre en el reinicio de la chica del valle. No Brittany Murphy, que será triste”, reflexionó un fanático.