Fue el crossover que nadie en la industria del entretenimiento, o el mundo del deporte, vio venir: las estrellas de Deadpool y siempre es soleado en Filadelfia alineándose en febrero de 2021 para comprar un club de fútbol profesional asediados en el norte de Gales. Cuatro años después de ese éxito de gran éxito, que parecía casi condenado a terminar en un desastre, Ryan Reynolds y Rob Mac (cambiado legalmente de McElhenney, un alambre de viaje que toca la lengua aparentemente) no solo han demostrado ser administradores nobles eminentemente del Wrexham FC de 160 años; En retrospectiva, se ven aún más pertenecientes por decidir hacer una gran muestra de su intento de revertir la fortuna del club.

Bienvenido a Wrexham, su serie de una hora de una hora de Ted Lasso que documenta el ascenso histórico del club desde el fútbol inglés de la Quinta División para, ahora, la puerta de la Premier League, ha sido un éxito no calificado con el público y los críticos estadounidenses, muchos de los cuales entraron en esta premisa tan abundantes como los propietarios ellos mismos. Así que ahora figura que Wrexham ha atrapado Ocho nominaciones en horario estelar EmmyHollywood se encuentra fruncido para convertir a Reynolds y las offsides de Mac se encuentran con un subgénero de reality de realidad adecuado, con tres nuevas imitaciones de Wrexham que llegan a pequeñas pantallas a partir de la semana pasada.

Amazon’s Built in Birmingham: Brady and the Blues sigue la búsqueda de Tom Brady para dar la vuelta a la ciudad de Birmingham. Desde el inicio, el siete veces campeón de la NFL se eriza en cualquier intento de enmarcar su interés en la ciudad como un proyecto de vanidad; Eso es incluso cuando su serie sirve otra prueba de el camino patriota, el método TB12 y otras fórmulas ganadoras que alimentaron su historia de cenicienta de la parrilla – Un favorito castaña. “¿Cuál es la diferencia entre fútbol y fútbol”? ” Él pregunta retóricamente.

A lo largo de la serie de cinco partes, Brady se convierte en un visionario e interruptor solo para ser revelado como un clásico estadounidense de saberlo. “Estoy un poco preocupado por la ética de trabajo de nuestro nuevo entrenador”, dice, insinuando el remordimiento de algunos compradores por el ex capitán de Inglaterra Wayne Rooney, quien resultó ser un completo desastre como gerente. Brady habría servido mucho mejor a hacer un documental sobre sus intereses conflictivos como propietario de la NFL (de los Raiders de Las Vegas) y el analista de juegos mejor pagado de la liga. La alternativa, su principal serie de videos, es tan satisfactorio como un bocado solitario de chocolate negro, una vez un TB12 Nightcap Antapleamargado e insatisfactorio. Y eso es a pesar del exceso de clips de Peaky Blinders. (El creador del espectáculo Steven Knight es un productor ejecutivo de Birmingham).

NECAXA DE FX, el spin -off oficial de Wrexham que debutó el jueves, ofrece una inmersión más profunda en Liga MX – Mexicano fútbol. Sorprendentemente, Mac y Reynolds también aparecen prominentemente como productores ejecutivos y jefes parlantes en esta serie de cinco partes. El trabajo de revivir el equipo cae ante Eva Longoria, quien aprovecha aún más la oportunidad de volver a conectarse con sus raíces mexicanas. Además de los cameos de Mac y Reynolds, la serie se cuenta completamente en español, un idioma que Longoria, un nativo de Texas que creció hablando inglés, es abiertamente consciente de hablar sobre hablar. El juego obvio aquí es la representación cultural, y seguramente encontrará una audiencia en una liga que una vez fue más observado en los Estados Unidos que el prem.

Solo una imitación de Wrexham realmente puntúa: la carrera de los lobos de ESPN+. A primera vista, la idea de un equipo italiano de tercera división propiedad de Kelly Ripa y Mark Consuelos, la pareja casada de la vida real imposiblemente atractiva de la televisión diurna, no podría parecer más descabellada. Pero Consuelos no está jugando un papel aquí. De hecho, pasó fragmentos de sus años de formación en el arranque, creció apoyando a la Juventus y habla con fluidez (aunque muy afectado por los estadounidenses) italiano. Fue en 2022 que él y Ripa se unieron al grupo que posee Campobasso FC, un atuendo adecuadamente oprimido. ¡Pero no lo sabrías por la forma en que Consuelos se enciende para ellos en Live!, Sindicada TV Morning Colossus.

Campobasso es un equipo de fantasía de la vida real para Consuelos. Se atornilla a Italia en un momento de participar en las reuniones de personal y entusiasmo en la ciudad. (“¡Muy buenos cortes de pelo, excelentes tatuajes y huelen increíbles!” Fue cómo evaluó al equipo después de saludarlos saliendo del autobús antes de un amistoso). Cuando el copropietario Mark Rizzetta suena a larga distancia de Italia para estrategias sobre la adquisición de un jugador de estrellas que una vez parecía fuera de alcance, Con0 no duda para interrumpir la cena en casa con la esposa para tomar la vecina.

¡Wolves no solo asiente en Wrexham y abre con Ripa y Consuelos entrevistando a Reynolds en Live! sobre el club. (Eso es como se habla de basura entre Brady y Mac especias en un enfrentamiento entre City y Wrexham …) Los lobos ajustan la fórmula de Wrexham con un efecto más atractivo en el transcurso de sus episodios de cuatro horas. Reynolds y Mac parecen reyes de la comedia hasta que se enfrentan a dos ex estrellas de jabón que se acercan en 30 años de matrimonio. “En mi próxima vida, quiero ser un problema de fútbol italiano”, suspira Ripa como Consuelos y Rizzetta luchan para armar un acuerdo en la fecha límite de transferencia. En todo momento, Ripa deja en claro a su esposo que le resultaría más fácil aceptar los inconvenientes si él ya les comprara una villa.

Donde la ciudad de Birmingham es solo otra montaña para escalar para Brady, quien nunca se aliñó con el papel de Papá que se queda en casaConsuelos se esfuerza por hacer de su sueño de fútbol un asunto familiar. Después de una ganancia de Wolves, Consuelos baila con su hija dentro del estadio desvencijado del equipo, muy lejos de las catedrales sagradas del fútbol inglés. (Padre eso con la sede de Brady burlándose de la ciudad de Birmingham, mucho más agradable pero aún humilde, mientras se detiene …) Consuelos se atribuye a los jugadores, entre no menos que Abdallah Soulemana, un defensor de Ghanan-Americano ligeramente utilizado del Bronx. En el piloto, Consuelos no puede soportar la idea de cortar Soulemana y perder su potencial, por lo que organiza un préstamo a otro equipo y hace el esfuerzo extra para buscarlo en el campo para romper suavemente las noticias.

Aún así, una vez que superes los aspectos más destacados del juego y las historias de interés humano, no se faltarán estas imitaciones de Wrexham por lo que realmente son: ejercicios trillados en marketing y autopromoción, con un poco más de saliva y polaco. Y no hay misterio de por qué las celebridades estadounidenses, los maestros de este arte oscuro, están haciendo de los reality shows la piedra angular de sus hazañas de fútbol global. Dado que Reynolds y Mac compraron Wrexham, han visto su inversión inicial de $ 2.5 millones en el hongo del equipo hasta un activo de aproximadamente $ 475 millones y la ciudad de Wrexham renació como una trampa turística mundial. Habla de fingir hasta que lo hagas.

No es difícil imaginar a Michael B Jordan (Bournemouth), Snoop Dogg (Swansea City) y más propietarios de fútbol de celebridades que ingresan al juego de televisión internacional. Pero es Es difícil imaginarlos replicar el genuino entusiasmo de Consuelos por el deporte real. Tienes la sensación de que si el día llega cuando se ve obligado a vender la participación familiar en Campobasso, será para dar paso a los propietarios con más efectivo para ponerlos en la cima de la mesa de fútbol de Europa, o anotar Ripa Her Dream Villa. Con toda probabilidad, sus problemas de fútbol particulares no se sentirán tan del primer mundo para los fanáticos deportivos que conocen por lucha.