AI Ozzy Ozzy Osbourne de Rod Stewart, el tributo de Ozzy Osbourne muestra que solo porque puedes, no significa que deberías

En una reunión reciente en el trabajo, la conversación recurrió a la ética de la IA. Es una discusión que temo, en parte porque cada vez que la he tenido recientemente, se siente tan difícil de manejar. Una vez que comienza, no hay tapa. “ChatGPT me ha hecho la vida más fácil “, dirá alguien.” Es una pendiente resbaladiza “, la otra responderá.” Solo necesitamos aprender a usarla de manera responsable “, la primera persona podría responder.” El uso de estas herramientas de la generación Z está fuera de control, todos están escribiendo sus ensayos con ellos “, el otro podría aplazar.

Esta semana, sentí una sensación similar de aprensión cuando vi una versión de esta conversación en respuesta a un homenaje a Ozzy Osbourne. Uno de los compañeros de Osbourne, la estrella de rock Rod Stewart, se enfrentó a una serie de críticas en línea para proyectar un extraño video generado por IA del difunto líder de Black Sabbath.

En el video, que Stewart se proyectó en un concierto en Alpharetta, Georgia, se puede ver a Osbourne sosteniendo un palo selfie, posando y riendo con otras celebridades fallecidas en ese efecto lento y a aerógrafo que es típico del contenido de IA. Llamado por un telón de fondo de cielo azul y nubes, la implicación era que Osbourne, Tupac, Michael Jackson, Freddie Mercury y otros ahora se tomaban selfies en el cielo. “¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.. escribió una persona que compartió el video.

Otro lo comparó con “hacer un video de su abuela muerta que se rompió en el cielo con la princesa Diana y ponlo en una pantalla gigante como parte de mi gira que la gente pagó dinero para ver”, y agregó: “Y lo haré sin su conocimiento o permiso”.

No es difícil ver por qué estas conversaciones sobre IA son tan divisivas y pueden sentirse casi irreconciliables. Todas las partes constituyentes que hacen un debate sinuoso y no concluyente están ahí: enigma ético, consideraciones económicas, divisiones generacionales percibidas y un rápido cambio social que afecta a múltiples partes de la vida diaria, incluidos los delicados extremos de la experiencia humana como el nacimiento y la muerte.

De manera crucial, tampoco hay respuestas directas: la IA no es realmente “buena” o “mala”, más bien, la forma en que lo usamos requiere consideración, responsabilidad y discreción. Hay muchas áreas grises, y tenemos que usar nuestro propio juicio para resolver dónde trazar la línea. Y, como siempre es el caso con los nuevos desarrollos científicos y tecnológicos, solo porque podamos, no significa que debamos hacerlo.

Muchos sienten que el buen juicio estaba ausente del montaje de IA de Stewart, y que hizo la llamada equivocada. Me inclino a estar de acuerdo, pero sobre todo porque encontré el video estéticamente desagradable. Era tan mal ejecutado que literalmente cualquiera de nosotros podría haberlo hecho en casa: parecía barato, era repetitivo y no tenía ningún factor de prestigio particular. Aún así, no pudiste evitar pensar que el jugador de 80 años sintió que estaba mostrando un juguete nuevo y brillante. Podía escuchar la contribución de mi colega de Gen Z a nuestra reunión que hacía eco en mis oídos: “Los boomers aman la IA”.

El video no solo es pegajoso, es superfluo. ¿Qué pasó con la buena foto, en blanco y negro “In Memoriam”? ¿Realmente necesitamos ver una estrella generada por IA pateándola en el cielo? Tuve una sensación similar cuando vi recreaciones cgi póstumo de Peter Cushing en Rogue One: una historia de Star Wars y Harold Ramis en el acertadamente nombrado Ghostbusters: Fushlife. ¿Seguramente había otra forma de rendir homenaje a sus actuaciones anteriores, sin estas resurrecciones truculadas y de Frankenstein?

También hay preguntas sobre la ética de no dejar que el fallecido, bueno, descanse en paz. Es más un instinto emocional que una realidad material, pero cuando veo este tipo de tributos, a menudo noto una sensación desagradable de que algunas de estas personas todavía se están poniendo a trabajar. Esto desactiva otras preguntas sobre la explotación de estrellas con fines de lucro, incluso en la muerte.

Puede hacer que una estrella generada por computadora se comporte como desee, lo que podría ser un sueño para los ejecutivos de la industria, pero una pesadilla para las propias estrellas. La actor Susan Sarandon es una de las muchas que han hablado en contra de esta práctica, advirtiendo que AI podría hacerla “decir y hacer cosas por las que no tengo elección”. Si bien los miembros de la familia sobrevivientes podrían soportar, no hay forma de decir realmente si la persona en cuestión habría consentido en ser títeres así en un concierto. Se suponía que Ozzy Osbourne, en particular, era el Príncipe de la Oscuridad, algo me dice que no habría elegido ser conmemorizado como radiante en las nubes, blandiendo un palo selfie. Cantantes como Whitney Houston y Aaliyah, que están incluidos en el video, también tuvieron experiencias extremadamente traumáticas y explotadoras en la industria, que posiblemente contribuyeron a sus muertes prematuras. ¿No se les debe permitir descansar?

Mientras tanto, se podría argumentar que, incluido Michael Jackson, quien murió en 2009, esencialmente le está dando una plataforma renovada. Sin duda, esto traería sentimientos extremadamente complicados por aquellos que lo han acusado de abuso sexual y enfrentarían el trauma en curso de ver que la imagen de Jackson resucitó y celebra a través de vacas en efectivo póstumo como Mj el musical.

No puede evitar pensar que Stewart, y el personal involucrado en el video, no entregó ninguna de estas preguntas emocionales o éticas cuando lo azotaron (lo que podría haber tomado un par de minutos, por cierto).

Lo que me lleva a mi postura sobre el temido debate de AI: dado que parece imposible frustrar la proliferación de estas herramientas, también podríamos trabajar para educarnos sobre ellas. Con esto, me refiero a comprometerse con las consideraciones sociales, económicas y morales que vienen con el uso de IA y recordar usarlo con restricción. Si bien puede suponer que este tipo de intervenciones deberían estar dirigidas a generaciones más jóvenes, creo que las recientes señales de Hipo de Stewart señala que todos deben involucrarse en discusiones, sin importar cuán complejos sean, sobre uno de los temas más importantes de nuestros tiempos.