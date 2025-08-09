Revisión de Necaxa: el intento de Eva Longoria de recrear bienvenido a Wrexham es solo doloroso | Televisión

Bienvenido a Wrexham es uno de esos programas de televisión que ha trasladado su género al nivel. Después de años de brillantes documentales de “detrás de escena” que fueron solo otra parte de las carteras de marketing de las franquicias deportivas de un millón de dólares, la historia de los inversores famosos improbables Ryan Reynolds y Rob McElhenney tomando la decisión extremadamente improbable de comprar AFC Wrexham fue un tónico inesperado y un éxito mundial.

Inevitablemente, las imitaciones ahora están generando, con Amazon debutando el mes pasado a la decepcionadora construida en Birmingham, sobre la participación a medias de la superestrella de la NFL Tom Brady en la ciudad de Birmingham. Necaxa debería tener mejores perspectivas, ya que está en Disney+, la misma plataforma que bienvenida a Wrexham, y Reynolds y McElhenney están en ella. Pero toda la magia peculiar del espectáculo de los padres está dolorosamente ausente.

Club Necaxa fue el equipo más grande de la Ciudad de México hasta el turno del milenio, cuando cayó en declive, salvo un giro y superado por su club de rivales de la ciudad América, Cruz Azul y Pumas. Entonces, en 2003, Nocaxa reubicó una hora y media en el norte hacia el norte a Aguascalientes. La primera división mexicana abandonó la promoción y el descenso en 2020, por lo que el estatus de élite de Necaxa es seguro, pero en su nuevo hogar le ha resultado difícil llegar a los playoffs, y mucho menos desafiar el título de la liga.

La estrella de las amas de casa desesperadas, Eva Longoria, que se ha diversificado de actuar y dirigir en empresas comerciales, fue parte del consorcio que invirtió en NECAXA en 2021. El documental comienza en abril de 2024 y se convierte en Longoria como si Longoria fuera el único sabio financiero del club, Nicknaming Nicknamlnnnnnam Patrona (“El jefe”) y que se dedicó a ella a la historia de Filling en el futuro de Necaxa. En cuanto a la propia Longoria: creció en Texas con un padre de ascendencia mexicana que había anhelado un hijo pero encontró alegría al compartir su amor por los Cowboys de Dallas con su hija menor, Eva, que luego se casó con un empresario mexicano y se mudó a la ciudad de México. Después de haber pasado su carrera temprana como estadounidense de habla inglesa cuya latina parece limitado los roles que le ofrecieron, Longoria ahora está instalada en la vida mexicana sin sentir que pertenece completamente allí o en los Estados Unidos.

En sus conversaciones con la cámara, el problema con la serie queda claro: las apuestas son demasiado bajas. A Longoria le gustaría recuperar la emoción de los Cowboys que ganan el Super Bowl, y le gustaría ganar el respeto de los jugadores y el personal del club, a pesar de que su español es “horrible”. Pero estas son solo cosas que serían bastante buenas para ella. No son suficientes para que podamos invertir. Las interacciones de Longoria con las personas del club tienden a involucrarla riendo de manera risa ante nada, mientras que todos los demás se sientan cortésmente allí.

Del mismo modo, las historias de fondo de los jugadores son recuerdos de trabajo de entrenamiento duro como jóvenes, con puentes para postes de portería (o en el caso del mediocampista Diego “Chili” Gómez, montones de tierra) y grandes probabilidades de superar. La situación del club tampoco está cargada de peligro: Necaxa puede no haber ganado la división superior por un tiempo, pero al menos están en él. Es como si Reynolds y McElhenney hubieran comprado Aston Villa o Everton en lugar de un club no liga al borde del olvido.

Mientras tanto, la gente de Aguascalientes es indiferente con Necaxa, que es una adición relativamente nueva al área y es un poco frustrantemente basura. Si sigue perdiendo, se encogen de hombros y volverán a apoyar el club América, o los gigantes de Guadalajara Chivas. En Wrexham, se sintió como si los futuros del club y la ciudad estuvieran entrelazados existencialmente, pero las historias de fanáticos cuya devoción al fútbol es una parte clave de su identidad no está en evidencia aquí, porque nadie se siente así por Necaxa. Esto se trata más de Eva Longoria que cualquier gente ordinaria.

Es difícil, entonces, preocuparse por si Necaxa se recupera, pero aquí viene extensos destacados de los partidos de todos modos, con toda la gramática familiar del Doc de Fútbol Moderno. La acción se filma a nivel del suelo, más cinematográfico que la cobertura en vivo estándar, con muchas tomas de reacción de la multitud y (más a menudo) el cuadro de directores, acompañado de comentarios convenientemente informativos que pueden o no ser grabaciones auténticas en ese momento. Un cambio a la cámara lenta y una caída en la señal de la música que alguien está a punto de anotar.

Cuando Monterrey es abofeteado por Netaxa en el juego final de la temporada 2024, es hora de llamar a “Los Gringos”: Reynolds y McElhenney, inversores minoritarios en el club y productores ejecutivos de la serie emergen para prestar a su comedia inequívea y desigual. Consejos a través de FaceTime.

“¡Tenemos miedo de La Patrona!” dice Reynolds, con su autodesprecia nerviosa habitual. Longoria se ríe, de todo corazón y solo.