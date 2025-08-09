Jamie Lee Curtis regresa a Freakier Friday Review: ‘Algunas personas me aman’

Obtenga las últimas noticias de entretenimiento, reseñas y entrevistas repletas de estrellas con nuestro correo electrónico de cultura independiente Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita Obtenga las últimas noticias de entretenimiento con nuestro boletín de cultura gratuita

Jamie Lee Curtis ha respondido en una reseña de su nueva película Viernes más extraño, Afirmando que encontró la retroalimentación fulminante “un poco duro”.

Curtis, de 66 años, protagoniza a Lindsay Lohan, de 39 años, en la secuela de su comedia familiar de 2003. Freaky Friday.

La película generalmente ha sido un éxito entre los críticos y el público. Actualmente tiene una puntuación del 73% en el sitio del agregador de revisiones Tomates podridosy un puntaje aún más impresionante del 94% del público en general.

Sin embargo, algunas reseñas no han sido tan amables. En Instagramuna publicación de Tiempo La revista afirmó que la película ofrece “disfraces feos, escenarios humillantes y valor agregado cero” y la condenó como “una secuela con el único propósito de cobrar el aficionado que las personas tienen por la película original y nada más”.

Curtis defendió personalmente la película en la sección de comentarios de la publicación, escribiendo: “Parece un poco duro”.

El actor ganador del Oscar agregó: “A algunas personas les encanta. Siendo uno”.

Lo independienteEl crítico cinematográfico Clarisse Loughrey se puso del lado de Tiempoargumentando en su revisión de dos estrellas que “Lohan merece algo mejor que la nostalgia divertida de esta secuela tardía”.

“Se ha hecho mucho sobre la aparente preciosidad de este regreso de 22 años-Later a un favorito del milenio”, escribe Loughrey. “Curtis y Lohan han seguido siendo amigos, y su reunión de pantalla grande también se vuelve a Mark el regreso de Lohan a los cines después de una larga ausencia y una triple factura de comedias románticas de Netflix (nada en esta película es más divertido que lo que estaba sucediendo Deseo irlandés). “

Ella continúa: “Lohan actualmente está siendo un reexamen de su trato cruel e invasivo por parte de la prensa y el público, al igual que La conversación que rodea a Pamela Anderson en este momento. Y me encantaría Viernes más extraño ser ella Pistola desnuda.

“Pero nada de esa reinvención o recuperación está en realidad en la pantalla. En cambio, ella y Curtis se quedan simplemente para leche a la nostalgia de la base de fanáticos originales de la película, mientras que cualquier persona que tenga 18 años obtenga dos canciones de Chappell Roan y algunas referencias a ‘espacios seguros’ y ‘opciones sin gluten'”.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancele. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

Durante la producción de la película, Curtis usó su Instagram para llamar a la intrusión de paparazzi en el set.

“Hemos tratado de hacer que nuestra historia sea en secreto y privado hasta que sea hora de su lanzamiento, pero de vez en cuando sale una imagen”, escribió en agosto pasado. “Y no te cuenta nada sobre la historia o sobre lo que está sucediendo con los personajes, pero muestra la alegría y la diversión que tuvimos haciendo #freakierfriday y sabemos que será la experiencia que tendrás en los cines el próximo año”.