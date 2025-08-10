Cuanto más es un éxito de James Gunn, más, más correcto querrá su propio decano Cain de Steel | Superhombre

IEs casi imposible dividir a los superhéroes a lo largo de las líneas políticas. El Capitán América podría parecer un lunático patriótico y que se comunica, como lo fue en los cómics de la década de 1950 durante la era de McCarthy, hasta que recuerdas que también ha pasado gran parte de su carrera ficticia diciéndole a las agencias gubernamentales corruptas para que lo impongan. Y, en el Universo Comic Marvel, al menos, salió a la carrera en lugar de inscribirse en un registro autoritario de superhéroes. Superman fue una vez el chico del cartel de la mandíbula cuadrada para EE. UU. Excepcionalismo, posando alegremente en las cubiertas de cómics de propaganda que instaron a los lectores a comprar bonos de guerra, pero también ha sido escrito como un niño de la granja de Kansas tan sospechoso de poder concentrado que en una historia renunció a su ciudadanía para evitar ser usado como un peón de la política extranjera estadounidense.

Barra unos pocos valores atípicos: Iron Man animar al complejo militar-industrial en sus primeros cómics me viene a la mente: tratar de fijar un superhéroe a un lado del espectro político es como tratar de engrapar la niebla: la mayoría de las grandes bestias de DC y Marvel se desviarán donde sea que la historia, o las pagos de la hipoteca del escritor, los tomen. Es por eso que ha sido tan extraño ver el asco de la derecha como un hombre de acero que se despertó vagamente, todo antes que él en la taquilla de verano.

Superman de James Gunn pasó la marca de medio billón de dólares a nivel mundial esta semana, lo que apenas significa que estamos viendo una película para reflejar el éxito de la primera película de la película de cómics-Batman v Superman: Dawn of Justice de alguna manera ganó $ 874 millones, pero al menos indica que audiencias como esta nueva, abajo, amable, amable y humana, toman a Kal-el. Gunn ahora está produciendo a la próxima mujer maravillosa.

Factores de la tierra … David Corenswet en el Superman de este año. Fotografía: Jessica Miglio/AP

Mientras tanto, en el lado distópico del ciclo de noticias, Dean Cain se declaró preparado y listo para unirse a la Agencia ICE de Donald Trump. Cain (Kal-El en la serie de televisión de los 90 Lois & Clark: The New Adventures of Superman) solo recientemente declaró su horror por cómo “Woke” el nuevo David Corenswet Supes ha resultado ser. ¿Están estas dos cosas conectadas? ¿Está Caín tratando de señalar que un verdadero “Superman” estaría parado en las fronteras de Estados Unidos, exigiendo el papeleo de los solicitantes de asilo y frisbee su almuerzo en el contenedor más cercano, en lugar de intentar evitar que los invasores malvados aterroricen a una nación rival (como lo hace Corenswet en Superman)?

¿Existe una realidad alternativa en la que los filmeros hacen cola alrededor del bloque para ver la Constitución del Capitán?

Es casi como si, en ausencia del tipo de películas de superhéroes, Cain le gustaría ver a los músculos en los multiplexes, el actor lo ve como su deber patriótico de poner en realidad la ficción de un punto de vista duro. Si los 74 millones que votaron por Trump no quieren que se despertaran las películas de superhéroes de Marvel y DC, y realmente preferirían ver películas en las que los cruzados de los Caped defienden a las comunidades cerradas contra los pilotos de entrega con aceleración sospechosamente, ¿no es Hollywood perdiendo un truco? ¿No hay, en alguna parte, una brecha en el mercado, o tal vez una realidad alternativa, Tierra 45? ¿Noticias de la Tierra-Fox? – ¿Donde los filmeros hacen cola alrededor de la cuadra para ver el Capitán Constitución y el escuadrón de su tierra, y el Hollywood intercambia líricos sobre una nueva era de la paranoia y las leyes punitivas de zonificación?

La derecha ya ha intentado esto, por supuesto. Caín también estaba bastante molesto por la reciente remake de Blancanieves “Woke” de Disney, tal vez porque la princesa no pasó el tiempo de ejecución afligiendo a un hombre o silbando mientras ella planchaba. Y también lo fue el equipo de medios conservador The Daily Wire, que a la altura de la reacción violenta contra el casting de Rachel Zegler Hizo un trailer para una película rival de la próxima titulada White and the Evil Queen.

Los detalles de la trama eran delgados en el terreno, pero presumiblemente involucraban la heroína que abandonaba los animales bosque para un permiso de transporte oculto y aprendía el valor del trabajo duro al dirigir su propia pequeña empresa al suelo sin subsidios gubernamentales. Nunca lo sabremos realmente porque la película parece haber sido cancelado en silenciodejando una audiencia potencial de millones sin la oportunidad de ver qué sucede cuando intercambias los espejos mágicos por los puntos de control de identificación de votantes.

El Capitán América cruzó con una manifestación de Trump … Antony Starr como homelander en los niños. Fotografía: Prime Video/Amazon Studios

Quizás la lección aquí es que es realmente difícil hacer películas de fantasía de ojos soñadoras que se dupliquen como hilos de comentarios de Breitbart. Y no son solo las películas de superhéroes las que crujirían bajo la tensión. Imagine Star Wars si las rebeliones se construyeran no sobre la esperanza, sino en los controles fronterizos más estrictos y los controles de midiclorianos obligatorios. ¿Hubiera sido realmente el mismo que el Señor de los Anillos si todos esos ‘orcos orcos orribles hubieran sido reemplazados en el campo de batalla por migrantes desesperados que intentaban alcanzar la Comarca, siendo engañados con entusiasmo por un Aragorn y Gimli excesivo?

Tarde o temprano, alguien hará una película de superhéroes o una serie de televisión que le da todo a la multitud de MAGA: un cruzado con capa que lucha contra los jarmes de viento, demanda al planeta diario por difamación y paga todo en lingotes de oro o criptografía. (Los muchachos se acercaron a veces: Homelander es básicamente lo que sucede cuando cruzas el Capitán América con un mitin de Trump y un galón de leche no pasteurizada, pero no era un héroe, y tal vez ese es el punto).

Hasta entonces, los guerreros de la cultura tendrán que conformarse con las quejas sobre despertaron los elfos y Lady Thor Mientras que el resto de nosotros vemos a Superman salvar al mundo de los supervillanos más desagradables del universo sin verificar el pasaporte de nadie.