Agregar a la lista de reproducción: la anarquía alegre de Panic Shack y las mejores pistas nuevas de esta semana | Música

De Cardiff, Gales

Recomendado si quieres Lambrini Girls, Amyl y The Sniffers, Kleenex/Lilliput

A continuación Jugar Festival de Días Beautiful, Fairmile, Devon, 14 de agosto y recorrer el Reino Unido en octubre

A lo largo de siete años, la choza de pánico de cuarteto descaradamente estridente ha ido del Cardiff Underground a los franjas de la corriente principal. Después de formarse como un dedo medio elevado a las presagios de las bandas indie blokey “que vilitaban con sus pedales con una cara como un culo abofeteado”, su debut homónimo se estrelló contra el top 40 el mes pasado y encabezó la lista de álbumes de rock and metal del Reino Unido.

Con inspiraciones que van desde el choque, Bikini Kill y Amy Winehouse hasta la autobiografía del guitarrista de The Slits Viv Albertine, Panic Shack son un montón de guitarras de guitarras, vim y vinague riffy e irreverentemente hilarantes. Crucialmente, suenan como si se estén divirtiendo mucho, seguramente el punto de comenzar una banda en primer lugar. En el escenario, tienen poses cómicamente exageradas e incluso su propio baile, que se volvió viral en Tiktok.

Paquete de inicio de la banda de chicas-Imagine el chaise Longue de la pierna de Wet en las bebidas energéticas de pinta-canse, describe una noche típica con entusiasmo ruidoso: “Termino de trabajo, le envié un mensaje de texto a las chicas / Vamos a obtener un Bevvy, cuatro Voddys dobles … ¡nos ponemos tontos, nos ponemos fuertes!” Otras canciones cubren la obsesión de los medios con la imagen corporal (Gok Wan, que sarcásticamente pregunta: “Si mi estómago es plano y mi trasero es alegre, tal vez podría hacer que todos les guste”), acoso sexual (olfato) y su propia amistad (Thelma y Louise). Los últimos bolsillos individuales encapsulan alegremente su irreverencia de celebración. Se trata, pero, por supuesto, la utilidad de una bolsa cuando se usa un vestido sin bolsillos, para poner “Vape / Phone / Keys / Lip Gloss!” Dave Simpson

Las mejores pistas nuevas de esta semana

Afirmación de la vida … gran ladrón. Fotografía: Genesis Báez

Big Thief – Abuela (ft laraaji)

¿Su mejor canción hasta ahora? Los folk-rockers de los Estados Unidos ven el fatalismo con el poder del amor y el rock’n’roll, su invitado cósmico Laraaji agregando exultancia sin palabras. Verdaderamente afirmativo de la vida.

Creeper – Magick de sangre (es un ritual)

Imagine que el fantasma que cubre el cielo es un lugar en la tierra y estás casi allí con este nuevo sencillo gigantesco de la compañía gótica del Reino Unido, relatando las sexyas travesuras satánicas.

Casey Dienel – El piso de arriba de tu niña

Anteriormente, Dienel, Gothpper White, Dienel ha acumulado una banda de crack para su regreso, con Meg Duffy de Hand Habits que trae guitarra de grado rudo a una canción de roca alternativa sobre el deseo inquieto.

Sophia Stel – Todos mis amigos son modelos

Shoegaze se encuentra con SynthPop en una especie de versión de lo-fi-fi de la seriedad panorámica de Maggie Rogers, completa con un hermoso coro de pura conmoción de anhelo.

Anysia Kym y Tony Seltzer – Speedrun

Dos productores de Nueva York de mente abierta navegan alrededor de las afueras del rap unen fuerzas, con Kym, cuyos álbumes verdaderos y soliloquio que amamos, agregando una vela de oído vocal a esta miniatura de la junta.

Algernon Cadwallader – Hawk

El nombre sugiere un detective steampunk edwardiano, pero en realidad es una banda emo del Medio Oeste, de regreso con su primer álbum en 14 años. El primer sencillo es un triunfo, que mira hacia atrás a un amigo difunto con cariño y dolor.

Reuben Aziz – City Girls

El vocalista británico de rap/R&B es amado por cachorro, desmayado sobre su niña de uno en un millón con el tipo de melodía y ternura suaves que Drake alcanza cuando está en modo de seducción.

Ben Beaumont-Thomas

