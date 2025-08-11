Muerte de Bobby Whitlock: Derek y el cofundador de Dominos mueren de 77 años

Obtenga la canción interior de Roisin O’Connor con nuestro boletín de música semanal gratuito ahora escucha esto Obtenga nuestro boletín de música gratis ahora escucha esto Obtenga nuestro boletín de música gratis ahora escucha esto

Bobby Whitlock, el cantante y tecladista que formó Derek y los Dominos con Eric Clapton, ha muerto. Tenía 77 años.

El músico nacido en Memphis también tocó en el álbum de 1970 de George Harrison Todas las cosas deben pasarentre muchas otras grabaciones clásicas.

Su muerte fue confirmada por su gerente Carol Kaye, quien le dijo Noticias de CBS Murió de cáncer en las primeras horas del domingo por la mañana, rodeado por su familia en Texas.

En un comunicado, la esposa de Whitlock, Coco Carmel Whitlock, dijo: “¿Cómo se expresas en unas pocas palabras la grandeza de un hombre que vino de la pobreza abyecta en el sur hasta alturas sin imaginar en tan poco tiempo?

“Como él siempre decía: ‘La vida es lo que haces, así que tómalo y hazlo hermoso’. Y lo hizo.

Whitlock, cuyos nombres fueron Robert Stanley, nació el 18 de marzo de 1948. Cuando era adolescente, se conoció y se hizo amigo de los músicos grabando en Stax Studios en Memphis, y aprendió a tocar el órgano de actos de soul como Booker T. y los MG y Sam & Dave.

Sus primeras grabaciones acreditadas llegaron cuando cantó y tocó teclados en un par de álbumes de Delaney & Bonnie en 1969, Hogar y No aceptar ningún sustituto.

Mientras viajaba con Delaney y Bonnie, Whitlock fue presentado al guitarrista Eric Clapton. La banda de Delaney & Bonnie y Friends respaldó a Clapton en su álbum solo debut en 1970, y el mismo año, Whitlock y Clapton formaron una nueva banda con el bajista Carl Radle y el baterista Jim Gordon: Derek y The Dominos.

The Blues-Rock Group lanzó solo un álbum, Layla y otras canciones de amor variadas, En noviembre de 1970. Presentaba varias canciones coescritas por Whitlock, en particular “Bell Bottom Blues”. Compartió la voz con Clapton en gran parte del disco, y tomó la delantera en “Sigue en crecimiento” y “Thorn Tree in the Garden”.

Los cuatro también se tocaron juntos en el triple álbum de Beatle George Harrison Todas las cosas deben pasar y en el Dr. John’s El sol, la luna y las hierbas (1971).

En 1972, Whitlock lanzó su álbum en solitario homónimo, que presentaba apariciones de Harrison y todos los miembros de Derek y los Dominos. Puso un segundo récord en solitario, Terciopelo crudosolo unos meses después, seguido de Único en su clase (1975) y Rock tus Sox (1976).

En la década de 1980, Whitlock se mudó a una granja en Mississippi e hizo un trabajo de sesión ocasional mientras cría a sus hijos. No reanudó su carrera en solitario hasta 1999 Ya es hora. Al año siguiente, se reunió con Clapton para jugar “Bell Bottom Blues” en Más tarde … con Jools Holanda. En 2010 publicó una memoria, Bobby Whitlock: una autobiografía de rock ‘n’ roll.

A Whitlock le sobreviven su esposa, sus tres hijos Ashley Brown, Beau Whitlock y Tim Whitlock Kelly, y su hermana Debbie Wade.