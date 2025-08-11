Stephen Colbert en el nivel del nivel del agua de JD Vance: ‘Movimiento de emperador de bebé loco y malcriado’ | Roundup de televisión nocturno

Los anfitriones nocturnos apuntaron a JD Vance por su inusual demanda de cumpleaños y Donald Trump sobre sus desastrosas tarifas.

Stephen Colbert

En el programa tardío, Stephen Colbert lo calificó como “un día significativo para nuestra economía” con los controvertidos aranceles de Trump finalmente en juego. Dijo que es un día para “volver a poner sus relojes a más caros” con los impuestos de importación ahora los más altos que han sido desde la Gran Depresión.

Colbert dijo que “nunca es una gran señal para compararse con lo peor”.

Los aranceles sobre ciertos países son más bajos si las negociaciones han tenido éxito o “si el presidente se enoja contigo, pueden ser mucho más altos”.

Esta semana, Apple anunció una inversión adicional de $ 100 mil millones en los Estados Unidos, pero hay un grupo más pequeño de trabajadores estadounidenses con las habilidades necesarias para hacer un iPhone. “¡Creo que los niños de Estados Unidos pueden hacer cualquier cosa!” Colbert bromeó.

El CEO de la compañía, Tim Cook, fue filmado esta semana en la Oficina Oval que le dio a Trump un regalo que estaba hecho en parte de oro de 24 quilates. Colbert lo llamó “lujoso resumen de fondo corporativo”.

En la misma oportunidad de prensa, Trump nuevamente criticó a Colbert por no tener “talento”, pero admitió que tiene mejores calificaciones que Kimmel o Fallon, a quien dijo que tampoco tenía talento. “Todos somos igualmente sin talento”, dijo Colbert, antes de agregar: “Gracias por mirar, señor”.

Colbert dijo que mientras estamos “hundiendo de cabeza en el tecno-feudalismo”, el Servicio Secreto está ocupado elevando el nivel del agua de un río Ohio para el viaje en barco familiar de Vance para celebrar su cumpleaños. Lo llamó un “movimiento de emperador de bebé loco y malcriado”.

Seth Meyers

A última hora de la noche, Seth Meyers dijo que Trump “claramente no tiene interés en hacer el trabajo del presidente” y no “sabe o importa lo que su propia administración está haciendo a diario”.

Está demasiado ocupado renovando la Casa Blanca con planes revelados esta semana para un nuevo salón de baile de $ 200 millones decorado en oro. Trump ha dicho que es importante ya que no ha habido un presidente como él que ha sido bueno en los salones de baile antes.

Meyers comentó que “nunca ha sido un problema que nuestros presidentes no fueran buenos en los salones de baile”.

Para mostrar lo poco que Trump sabe sobre el día a día, tocó un clip justo después de que Estados Unidos bombardeó ilegalmente a Irán en el que un periodista le dijo que la comunidad de inteligencia dijo que no tenía evidencia de que Irán estaba desarrollando un arma nuclear, que el presidente llamó falso.

Esta semana, cuando se le preguntó sobre la decisión de Robert F Kennedy Jr de cancelar $ 500 millones en contratos para el desarrollo de vacunas, también parecía confundido. “Para un tipo que ve noticias por cable todo el día, seguramente pareces atrapado por las noticias”, dijo Meyers.

También hay planes de poner un reactor nuclear en la luna, una decisión sobre la que se jactó de Fox News con afirmaciones de que “Trump no juega con las reglas”. Meyers admitió que esto es cierto como en la NASA, la Regla No 1 es “No explotes la luna”.

Ignorando la inflación que se está disparando gracias en parte a los aranceles de Trump, la administración es tener que lidiar con las consecuencias de los archivos Jeffrey Epstein. Trump “voló nuevamente” después de ser preguntado al respecto esta semana.

Todavía está demostrando ser “explosivo para Trump y su base MAGA”, por lo que esta semana se planeó una cena sobre la estrategia de Epstein que involucra leales de alto rango. No se parecía nada a una “camarilla secreta” de personas poderosas para resolver a los teóricos de la conspiración.

Según los informes, fue planeado por Vance, a quien Trump lanzó debajo del autobús cuando se le preguntó al respecto esta semana. “No importa cuánto intentes apaciguar a Trump o absorberlo, eventualmente te traicionará”, dijo.