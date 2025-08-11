Bob Harper del mayor perdedor usa Netflix Doc para revelar un secreto sobre su pasado de entrenador antes de unirse a la televisión.

Regístrese en nuestro correo electrónico gratuito de Living Well para obtener consejos sobre cómo vivir una vida más feliz, saludable y más larga Vive tu vida más saludable y más feliz con nuestro boletín semanal de Wellly Well Free Vive tu vida más saludable y más feliz con nuestro boletín semanal de Wellly Well Free

Años después del final de La realidad de la NBC golpeó tEl mayor perdedor, Los secretos han comenzado a salir sobre el reality show de pérdida de peso, incluidas las calificaciones de los entrenadores.

El NBC Show se emitió de 2004 a 2016 y siguió a las personas obesas mientras intentaban perder peso lo más rápido posible usando solo dieta y ejercicio, con la ayuda de entrenadores de celebridades, incluidos Jillian Michaels y Bob Harper. La persona que perdió el mayor peso se llevó a casa un premio en efectivo de $ 250,000. El programa fue un éxito y ayudó a inspirar a muchos a emprender sus propios viajes de pérdida de peso.

En un nuevo documental de Netflix,Apto para la televisión: la realidad del mayor perdedorLas entrevistas de tres episodios presentan entrevistas con los antiguos concursantes, entrenadores y productores del reality show que discuten lo que sucedió detrás de escena y cómo se llegó el programa en sí. El documental se estrenará el viernes.

“Había oído hablar de la creación de El mayor perdedorun programa que solo tienes dieta y ejercicio para trabajar, y pensé: ‘Oh, bueno, eso es interesante’ “, recordó Harper su participación en el programa.

A pesar de la asociación ahora general del entrenador con el espectáculo y la pérdida de peso, “nunca había trabajado con personas obesas”.

“Trabajé con personas muy en forma que intentaban ser una talla cero o que tenían un paquete de seis”, dijo. “Fue una gran llamada de atención para mí”.

“Trabajé con personas muy en forma que intentaban ser una talla cero o que tenían un paquete de seis”, reveló Bob Harper de los mayores perdedores en un nuevo documental de Netflix. ( Getty Images )

A lo largo del tiempo de Harper en el reality show, se lo vieron gritando agresivamente a los concursantes mientras trabajaban en el gimnasio mientras trataban de ser su pseudo-terapeuta, a pesar de su falta de calificaciones para manejar las preocupaciones de salud mental.

“Cuando se trata de El mayor perdedorRecuerde siempre que estábamos tratando de hacer un espectáculo entretenido que estaba en la televisión en la red de horario estelar “, dijo Harper.” ¿Qué es más importante para la pérdida de peso? Todos sabemos que es una dieta. Pero eso se convierte en una televisión aburrida “.

Continuó: “¿Sabes lo que no es una televisión aburrida? Para vernos en un gimnasio, gritando, gritando, esa es ‘buena televisión'”.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancele. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

Mira Apple TV+ gratis por 7 días Nuevos suscriptores solamente. £ 8.99/mes. Después de la prueba gratuita. Planifique las renovaciones automáticas hasta que se cancelen. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

Además del riguroso régimen de entrenamiento, que significaba estar en el gimnasio y hacer ejercicio de cinco a ocho horas al día, los entrenadores también estaban a cargo de crear planes de comidas para el concursante, que a veces iba en contra de los consejos médicos.

“El Dr. Robert Huizenga entró y nos dijo:” Puede escuchar cuántas calorías comer, pero te diré lo correcto, lo saludable “, recordó el ganador de la temporada ocho, Danny Cahill, en el documental.

Según Huizenga, a pesar de decirle regularmente a los concursantes que deberían comer entre 1,200 y 2.000 calorías por día, los concursantes confiaron más en lo que sus entrenadores les dijeron, que era comer alrededor de 800 calorías.

“Muchas personas en la profesión médica, algunos podrían decir que tienen un complejo de Dios”, dijo Harper. “Pero nadie nos iba a decir qué hacer cuando se trataba de dieta y ejercicio. Eran nuestros planes de comidas y fue nuestro programa de ejercicios”.

Apto para la televisión: la realidad del mayor perdedor estará disponible para ver en Netflix el 15 de agosto.