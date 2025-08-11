‘Una vez más, Occidente se vuelve’: un nuevo libro relata la caída y el ascenso de los talibanes | Libros

Jon Lee Anderson “no ha terminado con Afganistán”, a pesar de haber informado sobre él durante más de 40 años, a través de invasiones, ocupaciones, el ascenso y la caída de los talibanes y dos grandes retiros de poder.

“Siempre quiero volver”, dijo el personal del neoyorquino escritor. “Se mete en tu piel. Afganistán es un lugar increíble, una sociedad increíble. Siempre es como viajar en el tiempo para mí, y conocía a personas que son más grandes que la vida. Se quedan contigo … puedo regresar en breve”.

Ahora de 68 años, Anderson informó desde Afganistán en la década de 1980, ya que las fuerzas soviéticas perdieron una guerra de 10 años y regresaron en la década de 2000, después del 11 de septiembre, llevó a los Estados Unidos a invadir. En 2002, Anderson publicó The Lion’s Grave, un libro bien recibido sobre el asesinato de Al Qaida del líder de Mujahideen, Ahmad Shah Massoud, dos días antes de los ataques contra Nueva York y Washington, y cómo Estados Unidos derrocó a los talibanes.

En el prólogo de su nuevo libro, Anderson escribe de esa época: “La misión de los Estados Unidos y sus aliados de la coalición parecían haber sido un éxito calificado. Los talibanes se habían desvanecido en las colinas, como se había instalado al-Qaida, y se había instalado un nuevo régimen pro-occidental de la Operación”.

El nuevo libro contiene informes sobre la ocupación estadounidense de 20 años, su final caótico y el regreso de los talibanes. Entonces su título es revelador: Perder una guerra.

Un capítulo destacado proviene de 2010. El control de los Estados Unidos se había deteriorado. Sin otra opción, Anderson se incrustó con un escuadrón de caballería en Maiwand, en el sur. El informe resultante, el Día del Superwadi, se reserva por las muertes de jóvenes estadounidenses en explosiones IED, un retrato inspeccional de militares podría sumir en inutilidad letal. En ese momento, Anderson se negó a dejarlo publicar.

Estaba “severamente decepcionado al ver que lo que había sucedido en Irak, que había presenciado de primera mano [the subject of his 2004 book, The Fall of Baghdad] Había sucedido en Afganistán: las paredes de la explosión suicida estaban arriba, Kabul estaba detrás de esta extraña geometría de paredes, los occidentales fueron cortados de los afganos ”.

Anderson “realmente no le gustó” la incrustación. Se sintió “increíblemente alienado, desplazado. Estaba exactamente en la misma área que había informado desde finales de los años 80, y sin embargo, incluso me desplazé de eso. Dejé Afganistán sintiéndome realmente desconocido y diciéndole a mi editor que no creía que tuviera una historia. Y él dijo:” No, vamos. Puedes escribirlo “. Y lo hice, y todavía tenía esto justo muerto sentimiento. No sé si es la única historia en la historia del neoyorquino, o una de las pocas, donde un autor ha pedido a los editores que la maten, pero yo lo hice y lo honraron. Y dije: “Siento que tengo que regresar, porque esta historia no se siente bien”. Y volví “.

Perder una guerra de Jon Lee Anderson. Fotografía: Penguin Random House

En 2011, Anderson se incrustó nuevamente, pero con soldados afganos también en la frontera de Pakistán. El resultado fue otro ensayo poderoso, Fuerza y futilidad.

“Pude definir mejor lo que estaba viendo”, dijo Anderson. “Claramente, siempre fui extranjero, un extraño, pero tuve la experiencia de estar con afganos”.

Más de una década después, reuniendo para perder una guerra, Anderson finalmente vio el valor de la pieza que había matado. “Se dio cuenta de que tenía una integridad. Ayuda a llenar los espacios en blanco. En última instancia, si tengo una observación crítica, es que Estados Unidos … me refiero a todo Occidente, pero realmente siempre fue liderado por nosotros … nunca realmente se comprometieron con Afganistán. Eso era lo que estaba sintiendo. Sabía que era algo terrible. [The US effort] estaba condenado por eso “.

Anderson proporciona retratos convincentes de soldados estadounidenses en extremidades. La presa de las realidades cambiantes de Afganistán, el teniente Cols Bryan Denny y Stephen Lusky, están impulsadas, ideales y perdidas.

“Eran hombres honorables”, dijo Anderson. “En el momento en que los estaba viendo en la guerra, había pasado la oportunidad de ganar. Nunca salieron y dijeron: ‘Esto está condenado’. No pudieron: tenían jóvenes y jóvenes que intentaban mantener vivos, y estaban haciendo lo mejor que podían.

“Este era su trabajo. Era algo honorable. Y lo que fue interesante, y supongo que entre algunos soldados encuentras esto, era este sentido de idealismo. Tendemos a objetivarlos: armas y uniformes, etc.

Maiwand, donde sirvió el teniente coronel Denny, era el hogar de un recordatorio físico de la sangrienta historia de Afganistán. A unas 10 millas (17 km) de la base estadounidense se encontraban “un montículo de tierra muy grande y de forma extraña … ris[ing] Inexplicablemente arriba de las pendientes ”. En 2011, albergaba a la Policía Nacional Afgana. Fue construido miles de años antes, por Alejandro Magno.

Los estadounidenses se quedaron para 20. Operaciones de combate terminado En 2014, bajo Barack Obama, pero las últimas tropas se fueron en 2021, Joe Biden supervisó una retirada iniciada por Donald Trump. El resultado fue el caos sangriento: 13 estadounidenses y al menos 170 afganos delicado Por un terrorista suicida, los talibanes se remontan al poder, los civiles luchan por salir.

Anderson ayudó a los afganos a escapar. También volvió a informe“Con la pregunta central que todos tuvimos, que era: ‘¿Es este los viejos talibanes o los nuevos talibanes?’ Realmente no lo sabíamos.

“En las primeras misivas fuera de allí, vimos a nuestros colegas entrevistando a chicos vestidos con el habitual Kandahar Shalwar Kameez [traditional tunic and trousers]y también otro grupo de talibanes vestidos con uniformes de las Fuerzas Especiales Americanas “, continuó.” Y vimos que ya no tenían prohibido lidiar con la imagen grave, porque tenían teléfonos inteligentes. Así que existía este tipo de esperanza de que fueran diferentes.

“Y así, la mayoría de mi incursión implicó tratar de ponerse frente a los funcionarios talibanes, a quienes pudiera, y muchachos en el campo, y determinar dónde estaban sus cabezas y si eran, de hecho, los nuevos cálidos y confusos o los viejos talibanes astringentes y crueles.

“Salí, especialmente del liderazgo, con aprensión. No sentí que me trataron honestamente … si fue el tipo de Bamiyan o el ministro de Asuntos Exteriores designados o el Ministro de Información en Kabul. Y eso sigue sin resolverse”.

Afganistán nunca ha ido a una nueva etapa sin derramar sangre Jon Lee Anderson

Anderson parece más seguro sobre el destino de las mujeres afganas.

“Casi todas las mujeres que conocí que pudieron hablar conmigo solo me pidieron ayuda para salir del país”, dijo Anderson. “No solo las mujeres. Casi todos los que conocí que no estaban con los talibanes me preguntaron si era un funcionario, un asistente en los ministerios, a las carteras en un avión.

“Conocí a este grupo de mujeres con las que hablé extensamente, y seguí con algunas de ellas, y ellos sabían lo que venía. No lo digo en el libro, pero permanecí en contacto con una. Ella logró sacar a su familia. Primero en México, ahora en los Estados Unidos. No sé si son deportables [by Trump] O no.

“Una mujer dijo: ‘Sé lo que viene. Sé lo que van a hacer’. Y ella tenía razón.

Anderson ve pocos signos de optimismo.

Un avión de transporte militar se lanza mientras los afganos que no pueden ingresar al aeropuerto para evacuar, mirar y preguntarse mientras están varados afuera, en Kabul, Afganistán, 2021. Fotografía: Marcus Yam/Los Angeles Times/Getty Images

“Hay facciones dentro de los talibanes”, dijo sobre la lucha perenne por el poder. “No ha terminado. ¿Esto llegará a los golpes? Podría”.

Entre los partidos en guerra se encuentra un retoque del Estado Islámico Anderson llamado “ISIS de Frankenstein, Isis Khorasanque es solo una versión más extrema de los talibanes.

“Afganistán nunca ha ido a una nueva etapa sin derramar sangre”, continuó. “Hay algunos países como ese. Esta presunción que tenemos en Occidente, de que solo puedes llegar al siguiente umbral de la historia a través de negociaciones de paz o algún tipo de compacto cívico … no sucede en el Viejo Mundo. No sucede en este lugar. Las nuevas etapas siempre se alcanzan a través del derramamiento de sangre.

“Y no sé cómo rompes esa dinámica, pero este grupo en el poder ahora no lo ha roto, ni lo romperán. Lo buscan con nuevas injusticias que deberán ser redimidas o vengadas. Y así es como es.

“Y una vez más, Occidente se da vuelta, porque Afganistán es un lugar de vergüenza y fracaso. Pero todavía está allí. Al igual que fue para los soviéticos, como lo fue para nosotros, y así sucesivamente”.