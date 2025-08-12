La amiga más cercana de Freddie Mercury, Mary Austin, arroja dudas sobre las afirmaciones de ‘Secret Child’ mientras la mujer habla por primera vez

Obtenga la canción interior de Roisin O’Connor con nuestro boletín de música semanal gratuito ahora escucha esto Obtenga nuestro boletín de música gratis ahora escucha esto Obtenga nuestro boletín de música gratis ahora escucha esto

La ex novia y amiga más cercana de Freddie Mercury, Mary Austin, ha compartido su escepticismo sobre una mujer que dice ser la hija secreta del cantante, que ha hablado públicamente por primera vez antes del lanzamiento de un libro sobre su historia.

Coescrito con el autor Lesley-Ann Jones, Amor, Freddie: la vida secreta y el amor de Freddie Mercury afirma que B fue concebido por accidente mientras el difunto líder de la Reina estaba teniendo una aventura con la esposa de un amigo cercano en 1976.

Solo su círculo interno, incluidos sus compañeros de banda y Austin, sabía sobre la existencia del niño durante casi cinco décadas.

El libro, que está programado para su lanzamiento en septiembre, se basa en lo que B dice que B es 17 diarios escritos a mano que Mercury le dio poco antes de su muerte en 1991.

B, ahora 48 años, afirma que ella y Mercury tenían una relación “muy cercana y amorosa”: “Me trató como una posesión preciada”.

En una declaración publicada por el Daily Mail, Ella dijo: “No quería compartir a mi padre con todo el mundo. Después de su muerte, tuve que aprender a vivir con los ataques contra él, las tergiversaciones de él y con la sensación de que mi padre ahora pertenecía a todos.

“Lloré y lloré a mi padre, mientras que los fanáticos de todo el mundo lloraron a Freddie. Cuando tienes 15 años, no es fácil. Tuve que convertirme en un adulto sin él … durante 30 años tuve que construir mi vida y mi familia sin él … necesitaba tener a mi padre solo para mí y mi familia. ¿Cómo podría haber hablado antes?”

Abra la imagen en la galería Reina (Freddie Mercury Right) en 1977 ( Ian Tyas/Keystone/Getty )

Las afirmaciones de B se han encontrado con escepticismo de algunos de los amigos más cercanos de Mercury, incluido Austin, que heredó gran parte de la herencia del cantante.

Hablando con The Sunday Times Este fin de semana, Austin dijo que en ningún momento Mercurio le dijo que había engendrado a una hija, ni lo vio escribir un diario. La primera entrada que se dice que fue escrita fue el 20 de junio de 1976, mientras que todavía vivía con la estrella de “Bohemian Rhapsody”.

Disfrute del acceso ilimitado a 100 millones de canciones y podcasts sin publicidad con Amazon Music Regístrese ahora para una prueba gratuita de 30 días. Se aplican los términos. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

Disfrute del acceso ilimitado a 100 millones de canciones y podcasts sin publicidad con Amazon Music Regístrese ahora para una prueba gratuita de 30 días. Se aplican los términos. Prueba gratis ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

Austin conoció a Mercurio cuando tenía 19 años y él tenía 23 años, un año antes de que la reina se formara. Vivieron juntos en Londres durante años antes, a fines de 1976, la cantante le contó sobre su sexualidad. Permanecieron cerca, y Mercury dijo en 1985: “Todos mis amantes me preguntan por qué no podían reemplazar a Mary, pero es imposible.

“El único amigo que tengo es Mary, y no quiero a nadie más. Creemos el uno en el otro, eso es suficiente para mí”.

https://www.youtube.com/watch?v=uias1lsqpls

“Freddie tuvo una abertura gloriosa, y no puedo imaginar que hubiera querido, o haber podido, mantener un evento tan alegre en secreto, ya sea de mí u otras personas más cercanas a él”, dijo Austin.

Ella continuó: “La verdad es que simplemente no soy el guardián de tal secreto. Nunca he sabido de ningún niño, ni de ningún diario. Si Freddie hubiera tenido un hijo sin que yo supiera nada al respecto, eso me sería sorprendente”.

Si Mercurio hubiera tenido una hija, agregó: “Habría traído una tremenda alegría a Freddie, y a todos los que se preocuparon por él, incluidos los padres de Freddie. Creo que eso [Bomi and Jer Bulsara] La habría abrazado con todo el amor en sus corazones. Pero no recuerdo que Freddie haya hablado de crear una familia “.

Abra la imagen en la galería Mercurio con Austin en una fiesta posterior para los conciertos de Queen’s Wembley, 12 de julio de 1986 ( Getty )

El mes pasado, Anita Dobson compartió la reacción de su esposo, el compañero de banda de Mercury, Brian May, después de que se hicieron públicas las afirmaciones de B.

Ella le dijo El espejo: “Fui ‘¿qué?’ Pensé, ‘no’, y le dije a Brian: ‘¿Sabes sobre esto?’ Y él dijo: ‘¿Crees esto?’ “

Ella continuó: “Debe haber muchas personas que tengan hijos de los que no conocemos. Es solo porque es él. Porque es icónico. Y el tipo de animal que era, parece inconcebible que tenga un hijo con alguien que no conocemos”.

Dobson sugirió que podría ser “noticias falsas”, declarando: “Si él tiene una, ¿dónde está ella? Da un paso adelante”.

B le dijo al Correo que estaba “devastada” por la respuesta de Austin: “Durante 34 años, la verdad de la vida de Freddie ha sido distorsionada, retorcida y reescrita, pero no dijo nada, con la excepción de su comentario sobre la película Bohemian Rhapsodyque ella llamó ‘licencia artística’.

“Aquí, todavía no ha leído el libro, pero aparentemente hace esta declaración. No entiendo por qué”.

Abra la imagen en la galería La mujer conocida solo como ‘B’ golpeó a la amiga más cercana de Freddie Mercury, Mary Austin, por decir ‘nada’ mientras ‘la verdad de su vida’ se distorsionaba, retorcía y reescribía ‘ ( Pensilvania )

Jones ha afirmado que Mercurio la preveía a través de un acuerdo legal privado, que según ella explicó por qué no se mencionaría a B en la voluntad de Mercury.

Cuando se le preguntó en las redes sociales si se había organizado una prueba de ADN para demostrar que B era la hija de Mercury, ella respondió: “Por favor, tenga la seguridad de que se obtuvo la verificación necesaria, los equipos legales han estado involucrados, pero que tales medidas son privadas y no compartidas públicamente”.

Austin dijo que la narración que rodea el origen del libro había sido “desconcertante”, afirmando que no había ninguna disposición en la voluntad de Mercurio para “cualquier tipo de confianza secreta”, mientras que nada de esa naturaleza había pasado por sus cuentas patrimoniales, hasta su conocimiento.

Austin, que es famoso privado y rara vez da entrevistas, dijo que se sintió obligada a hablar para “evitar que mi silencio sea interpretado como confirmación … hablar ahora no es una decisión que he tomado a la ligera”.

Sus comentarios tierra en medio de controversia continua en torno a las memorias de la naturaleza ahora descuidadas, El camino de la sal, cuyo autor, Raynor Winn, ha sido acusado de fabricar grandes partes del libro. Winn ha llamado a las afirmaciones contra su libro “muy engañoso”.

Abra la imagen en la galería Las memorias de Raynor Winn han sido objeto de controversia después de que se hicieron acusaciones de imprecisión objetiva ( Getty )

Austin le dijo The Sunday Times que esperaba que Whitefox, los editores del libro de B, hubiera “investigado rigurosamente la veracidad de las afirmaciones y se satisfacen a sí mismo que este libro se alinea con sus valores y la ética de la industria”.

Whitefox dijo en un comunicado a The Sunday Times: “Whitefox toma en serio problemas de precisión, legalidad y ética, y trabajamos para garantizar que cualquier proyecto con el que estemos involucrados haya estado sujeto al escrutinio editorial y legal apropiado”.