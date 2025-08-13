Seth Meyers en la prueba cognitiva de Trump: ‘La versión escrita de un árbitro de boxeo que sostiene tres dedos’ | Roundup de televisión nocturno

Los anfitriones nocturnos hablaron sobre las damburentes publicaciones sociales de la verdad de Donald Trump y el nuevo anuncio del álbum de Taylor Swift.

Seth Meyers

Seth Meyers abrió la noche del martes con un resumen del esfuerzo de Donald Trump para hacerse cargo de la policía del metro en Washington DC. Durante el anuncio del lunes de que el gobierno federal desplegaría tropas de la Guardia Nacional en la ciudad, Trump dijo que quería que los residentes se sintieran seguros yendo a la tienda para comprar un periódico. “¿Crees que necesito ir a la tienda a comprar un periódico? ¿Es eso justo después de que mi leche se entrega?” Meyers se rió.

Durante la misma conferencia de prensa, Trump también discutió su próxima reunión con Vladimir Putin, y dijo: “Creo que será bueno, pero podría ser malo”. “Solo Trump habla sobre una conferencia de paz como si fuera una nueva película de Marvel”, dijo Meyers, y agregó: “Mira, recuperaron a Chris Evans y el peor de los casos, el lugar tiene AC”.

En una publicación la semana pasada sobre Truth Social, Trump promovió un libro sobre el intento de asesinato en su vida el verano pasado, pero escribió mal el nombre del autor. “No lo tomes como personalmente, también escribió mal el nombre de su esposa”, dijo Meyers, señalando que Trump también llamó a Melania “Melanie” en Truth Social.

“En este punto, deberíamos estar contentos de que pueda manejar el suyo, oh, claro, tampoco puedo hacer eso”.

En otra publicación para Truth Social, Trump dijo que la congresista demócrata Jasmine Crockett tenía un “coeficiente intelectual bajo (¡muy)” y que debería hacerse una prueba cognitiva “al igual que la que tomé recientemente mientras obtuve mi” físico “en nuestro gran hospital militar de Washington DC”.

“¿Te refieres a Walter Reed?” Dijo Meyers, refiriéndose al famoso hospital militar donde Trump se sometió a esta prueba. “No hay nada como presumir de tu habilidad cognitiva al olvidar el nombre del famoso lugar donde tomaste tu prueba de demencia”.

Trump agregó que “cedió” la prueba cognitiva, “algo que rara vez se ve”.

“Está bien, de nuevo, es una prueba asegurarse de que no tenga daño cerebral”, dijo Meyers. “Es la versión escrita de un árbitro de boxeo que sostiene tres dedos. ¡Él no hace eso si pareces bien!”

Y durante una reunión la semana pasada con los líderes empresariales, el ex gobernador de Nueva York Andrew Cuomo comparó su relación con Donald Trump con un “matrimonio disfuncional”.

“Bueno, sabes, ¿qué es uno más?” Dijo Meyers junto a una foto de Trump y Melania.

Jimmy Fallon

En The Tonight Show, Jimmy Fallon reaccionó con entusiasmo a las noticias del nuevo álbum de Taylor Swift. La cantante confirmó su duodécimo álbum, The Life of a Showgirl, a las 12:12 a.m. ET el 12 de agosto en un avance teaser para el nuevo podcast de Heights organizado por su novio Tracis Kelce y su hermano Jason. “Los estadounidenses son como, espera … ¿hay buenas noticias por ahí?” Fallon bromeó. “¡No sé qué hacer conmigo mismo!”

“En serio, todos necesitamos a Taylor Swift en este momento”, continuó, “porque sin su música y su mercancía, terminamos haciendo cosas extrañas como comenzar nuestra colección Labubu”.

El anuncio hizo un choque del sitio web de Swift, “y luego fuera de hábito, también lo hizo Fallon’s”, bromeó Fallon.

“A partir de ahora no sabemos la fecha de lanzamiento exacta, pero sí sabemos que nadie más está lanzando música ese día”, agregó.

En noticias políticas, la Casa Blanca confirmó que la próxima reunión de Trump con Putin tendrá lugar en la ciudad de Anchorage, Alaska. “Las temperaturas deben estar nubladas y en los años 50”, dijo Fallon. “O como lo expresó Putin: ¡clima de playa, bebé!”

La Casa Blanca también dijo que la reunión con Putin sería un “ejercicio de escucha” para Trump. “Y todos sabemos que escuchar y hacer ejercicio son las dos cosas favoritas de Trump”, dijo un Fallon escéptico. “Esto debería ir bien”.

Trump, por su parte, dijo que sabría “probablemente en los primeros dos minutos” si un acuerdo es posible con Putin para la paz en Ucrania, que no fue invitado a la cumbre. “Es tranquilizador cuando un presidente habla de terminar una guerra como una cita de Tinder”, bromeó Fallon. Pero esa cantidad de tiempo tiene sentido, agregó: “Porque según Stormy Daniels, dos minutos son suficientes”.