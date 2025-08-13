Taylor Swift derrama detalles sobre el nuevo álbum en el nuevo podcast de Heights Apariencia

Los últimos titulares de nuestros reporteros en todos los EE. UU. Se enviaron directamente a su bandeja de entrada cada día de la semana Su sesión informativa en los últimos titulares de todo Estados Unidos Su sesión informativa en los últimos titulares de todo Estados Unidos

Taylor Swift está revelando nuevos detalles sobre su 12º álbum de estudio, La vida de una showgirldurante una aparición en el podcast de su novio Travis Kelce.

La superestrella del pop, de 35 años, es el invitado el miércoles en Nuevas alturas, El podcast Kelce co-anfitrión con su hermano, Jason.

Swift anunció por primera vez el nuevo disco en un clip de vista previa del episodio publicado a principios de esta semana.

En el clip, Swift dijo: “Así que quería mostrarte algo”, y luego levanté una portada de álbum borrosa. “Este es mi nuevo álbum, La vida de una showgirl“, Agregó.

Aún no se ha confirmado la fecha de lanzamiento, pero el álbum está disponible para pre-pedido y se enviará antes del 13 de octubre, según el sitio web de Swift.

Al principio del episodio, Swift reflexionó sobre cómo Kelce la cortejó, bromeando: “Este podcast me consiguió un novio, desde que Travis decidió usarlo como su aplicación personal de citas hace unos dos años”.

Abra la imagen en la galería Travis Kelce y Taylor Swift aparecen juntos en el podcast ‘New Heights’ ( Nuevas alturas )

Agregó que cuando hablaron por primera vez, se dio cuenta de que “él es el buen tipo de loco”.

“Sabía que no estaba loco las primeras dos veces que hablamos”, continuó. “Estaba como, él realmente me conoce de una manera muy natural, muy pura, muy normal. La forma en que podría hacerme reír tan inmediatamente sobre las cosas normales. Travis es un ambiente en la vida de todos en la que se encuentra. Es como un punto de exclamación humano”.

Abra la imagen en la galería La portada del duodécimo álbum de Taylor Swift ‘The Life of a Showgirl’ ( Registros de república )

El El álbum más reciente de la estrella del pop de múltiples ganancias en el Grammy fue El departamento de poetas torturadoslanzado en 2024. En el mismo año, terminó su gira de época récord, que vendió boletos por valor de aproximadamente $ 2.2 mil millones (£ 1.6 mil millones) en su carrera de casi dos años, lo que lo convierte en la gira más alta de todos los tiempos durante dos años seguidos.

