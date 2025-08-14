Lorna Raver, actor de Drag Me to Hell, muere a 81 | Película

Lorna Raver, quien interpretó a la Sra. Ganush en el éxito de Horror de Sam Raimi, DRAG Me to Hell, murió a la edad de 81 años.

Según el Hollywood Reportersu muerte fue incluida en la sección “In Memoriam” de la revista de verano de Screen Actors Guild. Ella murió en mayo.

Raver es mejor conocida por interpretar a la mujer que maldice al cajero del banco de Alison Lohman en Drag Me to Hell, la película de terror de 2009 de Raimi. La película se estrenó en Cannes y ganó más de $ 90 millones en la taquilla mundial.

“Solo queríamos contar la historia de una persona que quiere ser una buena persona, pero que hace una decisión pecaminosa de la codicia, para su propio beneficio, y paga el precio”, dijo Raimi sobre su estreno.

Recibió críticas positivas de los críticos, muchos de los cuales elogiaron la actuación de Raver. En su reseña para el New York Times, Jeannette Catsoulis llamado Raver “alegremente repugnante”, mientras que Peter DeBuge de Variety referido a ella como un villano “memorable”.

“Fue muy divertido”, Raver dicho en una entrevista en ese momento. “Quiero decir que a veces fue agotador, pero fue muy divertido y Sam es excelente trabajar con … Estaba un poco preocupado por hacerlo, pero lo pasé de maravilla”.

Los papeles cinematográficos de Raver también incluyeron la Dark 1996 Comedy Freeway junto a Reese Witherspoon, el thriller de crimen liderado por Matt Dillon Blinded y Supernatural Horror the Caller.

En la televisión, era mejor conocida por Soap the Young and the Restless, donde apareció en 26 episodios. También tenía papeles en NYPD Blue, Bones, One Tree Hill, Weeds, Nip/Tuck, Star Trek: Voyager y Grey’s Anatomy.

También apareció en muchas producciones fuera de Broadway y fue una prolífica narradora de audiolibros.

“No puedo decir exactamente por qué quería convertirme en actor: el yen siempre estaba allí”, Raver dicho en una entrevista de 2011. “Fue solo después de que me convertí en actor que aprendí lo que me encanta: me encanta la oportunidad de vivir múltiples vidas y el trabajo de desarrollar la disciplina, la habilidad y la apertura que uno necesita para habitar esas otras vidas”.

Se retiró de actuar en 2014.

“I always had this idea that women of a certain age just shouldn’t even bother to try and make it in Hollywood, and I have been pleasantly surprised and blessed by all the work that has come my way,” she dicho en 2009.