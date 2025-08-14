La nueva audiencia de podcast de Taylor Swift en la entrevista de Trump de Joe Rogan

Obtenga la canción interior de Roisin O’Connor con nuestro boletín de música semanal gratuito ahora escucha esto Obtenga nuestro boletín de música gratis ahora escucha esto Obtenga nuestro boletín de música gratis ahora escucha esto

Taylor Swift’s Nuevas alturas La apariencia ya parece convertirse en una de las apariciones de podcast más vistas de todos los tiempos.

La superestrella del pop, de 35 años, apareció el miércoles por la noche en el podcast que su novio Travis Kelce co-anfitrión con su hermano, Jason. Más de 1.3 millones de espectadores sintonizaron para ver la versión de YouTube del podcast, que funcionó durante casi dos horas.

Las cifras eclipsan a las 800,000 personas que sintonizaron la aparición de Donald Trump en La experiencia de Joe Rogan En su primera hora en octubre pasado, informó CNN, citando al analista de datos de CNN Harry Enton.

En YouTube, nueve millones de personas han visto la entrevista de Swift en 13 horas, mientras que el episodio de Rogan Trump fue visto 26 millones de veces en YouTube en sus primeras 24 horas, según The Daily Beast.

Nuevas alturas‘El canal de YouTube también vio un aumento en los suscriptores de 2.85 millones a 2.96 millones al momento de escribir.

La aparición de ‘New Heights’ de Taylor Swift vio a más de 1.3 millones de espectadores que se ajustan en vivo ( Nuevas alturas/la experiencia Joe Rogan )

El episodio más visto del podcast de Rogan es la aparición de Elon Musk en 2018, que cuenta con 69 millones de vistas de YouTube. El episodio de Trump ha tenido 59 millones de visitas.

“Pude verlos superando el video de Rogan-Trump”, dijo un observador de la industria Reloj de mercado el jueves.

Durante el amplio episodio, Swift discutió su relación con Kelce y su muy esperado nuevo álbum, La vida de una showgirlexplicando que las 12 canciones se inspiraron en sus experiencias durante su gira de épocas récord. También reveló que el álbum presentaría una colaboración con su compañera estrella del pop Sabrina Carpenter.

“Este álbum trata sobre lo que estaba sucediendo detrás de escena en mi vida interior durante esta gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante”, dijo. “Simplemente proviene del lugar más infecciosamente alegre, salvaje y dramático en el que estaba en mi vida. Esa efervescencia ha aparecido en este disco, y como, como, como [Kelce] dijo … Bangers “.

Agregó que el álbum estará solo sin pistas adicionales, confirmando: “No hay otras canciones”.

Trump probablemente estará disgustado por la apariencia de podcast de Swift superando a la suya. El presidente se convirtió en una crítica vocal del cantante de “Shake It Off” después de que ella respaldó públicamente a su oponente, Kamala Harris, en la preparación de las elecciones el año pasado.

“Odio a Taylor Swift”, escribió en todos los límites en su plataforma social de la verdad en ese momento.

En mayo de este año, el presidente siguió con una publicación que dice: “¿Alguien ha notado que, desde que dije ‘Odio a Taylor Swift’, ya no está ‘caliente?'”

Swift anunció por primera vez su nuevo disco en un clip de vista previa del episodio publicado a principios de esta semana. El álbum ahora está disponible para pre-pedido y será enviado antes del 13 de octubre, según el sitio web de Swift.

El El álbum anterior de la estrella del pop de múltiples ganancias fue de múltiples El departamento de poetas torturadosLanzado en 2024. En el mismo año, terminó su gira Eras, que vendió boletos por valor de aproximadamente $ 2.2 mil millones (£ 1.6 mil millones) en su carrera de casi dos años, lo que lo convierte en la gira de mayor recaudación de todos los tiempos durante dos años seguidos.

Todavía no ha mencionado si planea recorrer el nuevo álbum.