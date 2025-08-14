Hit Horror Weapons no tiene un significado más profundo, pero está bien | Películas de terror

Desde hace años, los fanáticos y críticos del horror se han vuelto cada vez más impacientes con la tendencia de las películas de género a orientar sus sustos hacia una metáfora central claramente transmitida.

El verdadero monstruo en estas películas es la paternidad, el trauma personal o ese viejo en espera de la película de terror, el dolor. El escritor y director Zach Cregger no es ajeno a esta línea de pensamiento; Su película de terror de 2022 Barbarian es en gran medida una película de crianza espeluznante para la era #MeToo. Ahora Cregger ha regresado con una película que bien podría obstaculizar a cualquiera que haya sido entrenado en la última década para buscar una alegoría fácil de pasar dentro de sus temores visceralmente representados. Sus nuevas armas de cine han recibido críticas principalmente favorables y una respuesta positiva de la audiencia. Pero al menos algunos críticos y fanáticos están girando de quejarse de metáforas obvias para preguntar … ¿es todo lo que hay? ¿Las armas son realmente sobre algo? (Para profundizar aún más en esta pregunta, por supuesto, tendremos que ir al modo de spoiler completo, así que si desea ver la película y aún no lo ha hecho, regrese ahora).

La película ciertamente alude a muchos problemas de hot-button. Se brota de una premisa escalofriante: una noche en un pequeño pueblo, 17 niños de la misma clase de tercer grado se despiertan a las 2.17 a.m., dejan sus casas y desaparecen en la noche. Los padres están comprensiblemente angustiados, y al buscar a alguien a quien culpar parece aterrizar a la maestra de los estudiantes Justine (Julia Garner), que está tan perpleja y perturbada por esto como cualquier otra persona. Cuando Archer (Josh Brolin) exige enojado saber lo que estaba “sucediendo” en el aula de su hijo desaparecido, convencido de que Justine debe haber jugado algún papel en esta tragedia, hay ecos inconfundibles de los pánico social en una época en la que los padres se sienten capacitados para dictar lo que sus hijos aprenden sobre la escuela. El hecho de que las persianas escolares de la película deben volver a abrir antes de que la desaparición se resuelva o su dolor sea curado en los cierres escolares de la era Covid. Y cuando Archer tiene un sueño en el que ve que un AR-15 gigante se materializa en el cielo sobre la ciudad, parece una referencia obvia a los tiroteos escolares que han devastado tantas aulas en el último cuarto de siglo.

¿O lo es? Cregger en realidad dice que no. Yo co-anfitrión de un podcast de terror, y en nuestro entrevista Con el cineasta, dijo inequívocamente que no estaba pensando en los tiroteos escolares cuando escribió la película. Para él, de eso no se trata en absoluto. (Aunque enfatizó que da la bienvenida a las interpretaciones de las personas, y de hecho quería hacer algo con ese tipo de flexibilidad). No diría precisamente cómo interpreta personalmente la historia, pero ha mencionado repetidamente que era algo de lo que comenzó a escribir, ¡oye! – Duelo, incluso si la película en sí puede ser más ambigua en cuanto a sus objetivos temáticos.

Esto deja las armas abiertas a la carga de que no se trata de nada, que todo es un gran gancho y una técnica sólida al servicio de un viaje emocionante donde alguna inspiración perdida de la magnolia de Paul Thomas Anderson es un homenaje más superficial que el enlace temático. Sin embargo, la verdadera pregunta es cuán mala se supone que es una ofensa. Muchas excelentes películas de terror se preocupan principalmente por la experiencia visceral de verlas en la oscuridad, en lugar de los puntos de conversación o las conclusiones que podrían entregar al espectador a la luz del día. El subtexto no debería tener que ser claramente visible a primera vista.

De hecho, parte del escepticismo sobre las armas parece deberse al hecho de que resulta ser … una película de terror. Los niños de la película están encantados por una bruja. La película no dice si siempre ha sido una bruja o ha recurrido a la brujería ante una enfermedad debilitante. Pero es por eso que toma el control de estos niños, y a varios otros adultos en su conveniencia: save su fuerza vital, intentan curarse y, mientras tanto, usa su control para que sus víctimas hagan sus órdenes. Así que sí, cosas bastante brujas, y su merecido tiene la sangrienta satisfacción de una historia de los hermanos Grimm alimentados a través de un poderoso amplificador.

El elenco de las armas. Fotografía: Gilbert Flores/Variety/Getty Images

Ese final salvaje, casi fantasioso puede considerar a algunos tan reductivos, especialmente cuando su primera mitad juega más como un misterio oscuro como el zodiaco de David Fincher, o al menos siete. ¿Pero el espectáculo de los niños con lavado de cerebro se vuelve contra su captor mayor y la destruye vorazmente la desprovisto de oportunidades de interpretación? Ni siquiera es que las armas exigan mucho trabajo de la audiencia, y eso podría ser exactamente lo que lo ocupa. La mayor parte de lo que sucede en la película se explica inequívocamente; Es el significado que queda a la audiencia, y tal vez algún sentido una incongruencia entre esos dos enfoques. Esa es una crítica suficiente, al igual que una consideración reflexiva que concluye que ninguna de las interpretaciones de la película tiene mucho escrutinio. Pero es difícil criticar a Cregger por hacer una película de terror que esté más preocupada por su propia inmediatez aterradora y retorcida que su óptica como crítica social.

Al mismo tiempo, tal vez el discurso sobre el significado de las armas sugiere que el revestimiento de los ojos sobre el “metaforror” también ha sido exagerado. Innumerables clásicos de terror podrían ser descritos como impulsados por la metáfora. Algunos son más turbios o más interpretativos que otros, pero tener una idea central y transmitirla claramente no es un marcador de Hackdom. Es algo que han hecho algunas películas hacky, a menudo imitando directamente las muy buenas. Piense en Get Out, que puede haber sido más espina de lo que se le dio crédito, pero aún tiene una presunción central rastreable que no es exactamente obtusa; Luego, piense en las imitaciones de Get Out Hand-Out como Antebellum y parpadee dos veces con demasiado esfuerzo visible y muy poca inspiración.

El propio Jordan Peele siguió un camino no muy diferente de Cregger cuando sigue saliendo; Sus películas que nosotros y no están involucrando de inmediato experiencias viscerales con más alusiones y evocaciones que una señalización clara de una metáfora central. Pueden tener más éxito en ese reino que armas, pero eso es cierto para la mayoría de las películas en comparación con la producción de Peele. Es la prescripción, danos un significado, o mata todas las metáforas, que va en contra de la naturaleza del horror en general. La combinación de concreto y resbaladizo es lo que hace que el horror sea un campo tan convincente; Puede que no haya un género más adecuado para difuminar las líneas entre la realidad y un estado de ensueño elevado. No hay una sola forma correcta de tener una pesadilla.