Stranger Things Star explica la decisión de ‘dejar el mapa’ después del papel de la ruptura

Cosas más extrañas La estrella Dacre Montgomery ha abordado su decisión de retirarse del centro de atención después de su ruptura como el antagonista de la serie, Billy Hargrove.

El actor australiano de 30 años saltó a la fama por su interpretación de Billy, el atrasador mayor abusivo de Max Mayfield de Sadie Sink, en el exitoso thriller de ciencia ficción de Netflix. Introducido en la segunda temporada, apareció durante la tercera temporada antes de la muerte de su personaje en el final, luego regresó brevemente en la cuarta temporada a través de flashbacks y visiones.

Desde que dejó el programa en 2019, Montgomery solo ha protagonizado algunos otros proyectos, incluida la película biográfica de Elvis Presley, nominada al Oscar de Baz Luhrmann, Elvisy el nuevo thriller psicológico de Dan Kay, Spider y Jessie.

Explicando su notable ausencia de Hollywood en una nueva entrevista con El australianodijo: “Creo que las cosas han cambiado.

“Las estrellas tradicionales de Hollywood existían porque había misterio”, señaló. “Las redes sociales han eliminado eso. Esa es una gran parte de por qué dejé el mapa durante los últimos cinco años”.

Montgomery agregó: “No estoy tratando de competir con nadie más, estoy viviendo mi verdad, y espero poder pagar el alquiler mientras lo hago”.

En 2019, Montgomery habló con Lo independiente sobre cómo tenía la intención de aprovechar la exposición Cosas más extrañas le había dado, diciendo que iba a ser “realmente particular sobre lo que sigue”.

Al revelar que solo había hecho tres audiciones en los últimos dos años, dijo que su próximo proyecto fue una comedia romántica llamada Galería de corazón roto.

“Lo estoy haciendo por dos razones”, dijo, “una, la comedia es un latido muy diferente al drama. Me asusta, y también siento que es un buen ejercicio de salto de ego, no puedo tomarme demasiado en serio. Creo que es un próximo paso importante”.

Continuó: “Por otro lado de eso, he estado haciendo un podcast durante más de dos años. Es una especie de fusión de poesía de ritmo que he estado escribiendo durante mucho tiempo, y recopilé en seis pistas distintas. Hace ocho meses, comencé a acercarme a los músicos de todo el mundo para ayudarme a componer los puntajes de que también podría hacer que mi poesía ritmos.

Cosas más extrañascreado por los hermanos Matt y Ross Duffer, ha hecho estrellas de su joven conjunto, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp, que protagoniza un grupo de amigos escolares que viven en la década de 1980, donde comienzan a interferir las extrañas fuerzas sobrenaturales.

Se espera que la serie ganadora del Emmy lance su muy esperada quinta y última temporada en tres partes. El Volumen One, que se compone de cuatro episodios, se lanzará el 26 de noviembre. El volumen dos, que contiene los próximos tres episodios, se lanzará el día de Navidad. Luego, el final, titulado “The Rightside Up”, estrenará la víspera de Año Nuevo.