“Pensamos con la Corona:” ¿Alguien va a ver esto? “, Director de Benjamin Caron en riesgo, realismo y realeza | Película

IEs un gran schlep desde el palacio de Buckingham hasta las calles malas de Portland de clase trabajadora, Oregon, pero es uno que el cineasta nacido en Midlands Benjamin Caron y la actor Vanessa Kirby han emprendido con su nueva noche de thriller siempre viene, adaptada de la novela de Willy Vlautin. Caron y Kirby se conocieron hace casi una década cuando dirigió episodios de la corona, en el que interpretó a la joven princesa Margaret detrás de una nube de humo de cigarrillo.

Ahora Kirby protagoniza una ex trabajadora sexual llamada Lynette, trabajando en múltiples trabajos y viviendo con su hermano discapacitado (Zach Gottsagen) y su madre destrozada y rebelde (Jennifer Jason Leigh). Han reunido los fondos para comprar su casa en ruinas en un Snip, solo para que la madre de Lynette vole imprudentemente su mitad en un auto nuevo. Cue una noche maníaca en la que Lynette debe recuperar la masa, por medios justos o malas, o de lo contrario estar en las calles.

Caron cita las gemas sin cortar de los hermanos Safdie y el buen momento como una influencia en el impulso vertiginoso de su imagen. Pero, junto con películas como Late Shift, On Falling y el próximo Urchin, Night siempre llega seguramente pertenece a una ola de neolrealismo que refleja nuestra crisis continua de costo de vida. “La idea de que puede trabajar tres trabajos y que aún no puede pagar su propia casa es una tragedia moderna universal”, dice el afable director de 49 años. “La historia de Lynette representa a millones de personas que están a solo uno o dos margen de pago del colapso. Por supuesto, la película está en el género de thriller, pero también quería transmitir la idea de que las enfermeras o cuidadores o quienes están siendo a un precio de las mismas ciudades que ayudan a seguir corriendo”.

La noche siempre llega está disponible en Netflix.

La situación primero lo golpeó durante una visita a Los Ángeles. “Recuerdo estar realmente sorprendido al ver la crisis sin hogar allí. La gente dice: ‘Oh, deben ser drogadictos’. Es muy fácil tirar etiquetas como esa. todo ser adictos. La gente no solo cae en la falta de vivienda: están siendo empujados ”.

Los personajes ricos en la noche siempre llegan, como el cliente que retrocede con disgusto cuando Lynette le cuenta sus circunstancias estrechas, están naturalmente aislados de la turbulencia económica. Esta es una película donde es pobre versus pobre todo el tiempo, y la amabilidad es escasa. “Es un cliché”, dice Caron, “pero las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Y la película está llena de personas desesperadas. Todos tienen sus razones para hacer lo que hacen”.

Pero soy un romántico. Me gusta pensar que el mundo tuvo un derrame cerebral durante Covid

Kirby está en cada escena, su vitalidad y desesperación impulsan la película de la misma manera que, por ejemplo, Gena Rowlands en Gloria o Mikey Madison en Anora. Como Lynette, miente y esquemas, roba un automóvil, saquea una caja fuerte y no está por encima de llevar el instrumento contundente más cercano a cualquiera que la cruza. “Estar de regreso con Vanessa fue como reunirse con un compañero de baile”, dice Caron, con una sonrisa. “Ha pasado un tiempo, pero aún sabes los movimientos”.

Sin embargo, los actores traen equipaje. El casting de Kirby, educado en privado y muy a menudo etiquetado como “Posh” que ella incluso ha gemido al respecto en las entrevistas – Como trabajadora sexual traumatizada y sin dinero, parece sumergir la película en el territorio de Frankie y Johnny, protagonizada por Michelle Pfeiffer como una camarera desaliñada e irrelevante. “Tienes toda la razón”, dice Caron, “pero, como actor, quieres evitar ser encasillado. Cuanto más puedes saltar del acantilado, más amplia gama de ofertas obtendrás. Vanessa tiene esta energía impredecible. No hay una red de seguridad con ella, ni filtro. Ella toma estas decisiones salvajes en tiempo real, en el medio de todo”.

Fan de Star Wars de Star Wars en confesado … Benjamin Caron en el set de noche siempre llega Fotografía: Allyson Riggs/Netflix © 2025

No olvides, dice, que incluso la Corona parecía arriesgada para empezar. “Hubo un momento antes de que saliera donde todos estábamos como: ‘¿Alguien va a ver esto?'” Los nervios similares rodearon a otro éxito de transmisión que se convirtió en uno de los trampolín de Caron en el cine: Andor, el arenoso spin-off de Star Wars que revivió el interés en la franquicia al igual que Disney estaba en las etapas finales de flogando a un wookiee muerto.

Una elección externamente poco ortodoxa del escritor y corredor de espectáculos de Andor, Tony Gilroy, fue poner a Caron, un fanático de Star Wars, confesado, a cargo de varios episodios, incluido el final de la primera temporada. La falta de reverencia que Caron trajo al universo de George Lucas podría haber sido una de las claves de la excelencia del programa. “Puedes sentirte demasiado atraído para tratar de complacer a los fanáticos”, dice. “Esa es una trampa peligrosa”.

Caron se convirtió en un par de manos seguras en el mundo de la televisión: se cortó los dientes en Scott & Bailey, Skins y Wallander, y también dirigió el episodio final de Sherlock, pero dice que hacer películas siempre fue el final del juego. Su debut en 2023, Sharper, un thriller deliciosamente resbaladizo protagonizado por Julianne Moore, pasó solo una semana en los cines estadounidenses antes de transmitirse a nivel mundial en Apple TV+. Como una producción de Netflix, Night siempre llegue solo tendrá el pincel más mero con la pantalla grande. Esto no puede ser lo que ha estado soñando con todos estos años.

“¡Oh Ryan!” Él llora, levantando las manos. “¡Eso es muy triste! No digas eso. Mira, recuerdo que en las décadas de 1980 y 90, escucharías sobre una película en Estados Unidos y tomaría seis meses hasta que llegue al Reino Unido. Hubo esta anticipación febril: FOMO, realmente. Y es cierto que no existe de la misma manera. Pero soy un romántico. Me gusta pensar que el mundo tiene un derrame durante el covid y todos los que se retiran a sus habitaciones y me quedan lentamente. De vuelta, parpadea a la luz del día.

Quizás el mensaje, entonces, es: Death to Netflix? “No, me encanta Netflix”, dice. “Cambiaron mi carrera: le debo mucho a esos tipos. Con la corona, estaba trabajando con el presupuesto de una película de tamaño mediano, con actores que normalmente estarían en películas. Y la gente tiene pantallas más grandes ahora; no es como en la década de 1980. Ningún director diría que no les encantará a los espectadores que se sienten en el cine y vea lo que han hecho. Pero también es como muchas personas para ver su trabajo y, con suerte, con suerte. En el caso de Caron, al parecer, Netflix siempre viene al rescate.