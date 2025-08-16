Seth Meyers sobre la toma de control de la policía de DC de Donald Trump: “Todo esto es solo teatro” | Roundup de televisión nocturno

Con varios anfitriones nocturnos de vacaciones, Seth Meyers echó un vistazo más de cerca al despliegue de la Guardia Nacional de la Administración Trump en Washington DC como un libro de jugadas para otras ciudades.

Seth Meyers

“Donald Trump siempre se centra en las cosas importantes, no, no la inflación, no la atención médica, no el trabajo”, dijo Seth Meyers el miércoles por la noche. “Se ha centrado en entregarse”.

El miércoles, Trump pronunció un discurso típicamente divagante en el Centro John F Kennedy para las Artes Escénicas, el anteriormente prestigioso salón de actuación que asumió a principios de su mandato, purgando el tablero y reemplazándolo con leales. Presentando a los homenajeados anuales del Centro, el presidente dijo: “Siempre quise uno, nunca pude obtener uno … lo habría tomado, si me hubieran llamado. Esperé, esperé, y esperé, y luego dije:” Al diablo, me convertiré en presidente y me daré un honor “. El año que viene honraremos a Trump, ¿de acuerdo?

“Me gusta cómo todos se ríen de él, y luego dice: ‘No, es cierto, en realidad'”, respondió el anfitrión nocturno. “En segundo lugar, definitivamente no está bromeando por darse un premio. Este es el tipo que se hizo una portada de la revista Time Fake para colgarse en su muro.

“No tengo problemas para creer que se otorgaría un premio inventado llamado ‘Kennedy Center Lifetime Achievement Premio Nobel Premio Egot por la mayoría de las cosas'”, agregó Meyers.

Trump también anunció que organizaría los honores anuales del Centro Kennedy, y afirmó que su equipo tenía que hablar de él porque tiene mejores cosas que hacer como presidente. “Bueno, creo que mereces el premio al mejor guión original, porque definitivamente es una conversación falsa que no sucedió”, se rió Meyers.

Meyers luego recurrió a la otra historia política importante esta semana: Trump se hizo cargo de la policía metropolitana de Washington DC y desplegó a la Guardia Nacional para combatir una ola de crimen inventada en la ciudad. Meyers señaló que los republicanos ven esta acción como un libro de jugadas para otras ciudades, a pesar del hecho de que, en verdad, las tasas de criminalidad violentas han caído en la mayoría de las principales ciudades. Los estados con las tasas de criminalidad más altas, como Louisiana y Mississippi, están en gran medida controlados por los republicanos.

“El derecho ha creado este mito sobre el crimen en grandes ciudades que no son ciertas”, dijo Meyers. “Es un libro de jugadas que los republicanos han usado durante décadas, y Trump lo repitió en 2024.

“En una clara señal de que todo esto es solo teatro, Trump amenaza con enviar solo a la Guardia Nacional a las ciudades controladas por los demócratas”, llamando a la acción de DC un “faro para Nueva York, Chicago, Los Ángeles y otros lugares en todo el país”.

“El mito del crimen urbano es fundamental para la cosmovisión de la derecha”, señaló Meyers. “Durante años, básicamente hicieron todo lo posible tener miedo a las ciudades”. Señaló el ejemplo del Secretario de Transporte de los Estados Unidos, Sean Duffy, en Fox News, quejó sobre las tasas de criminalidad en el metro de la ciudad de Nueva York y también disparó a su limpieza.

Meyers se puso a la defensiva. “Solo los neoyorquinos pueden caerse en el metro de la ciudad de Nueva York. Quiero decir que en sentido figurado y lamentablemente a veces literalmente”, dijo.

“Trump no quiere solucionar problemas en las grandes ciudades, porque ama los problemas en las grandes ciudades”, concluyó. “Le encantan los problemas en cualquier lugar que puedan distraer de sus problemas. Y definitivamente tiene problemas: sus números de votación no son geniales, su base MAGA está cuestionando sus lazos con Jeffrey Epstein y los votantes están comenzando a sospechar que la administración Trump podría ser”, para citar a Trump, “un bote de delitos”.