Oasis enfrenta una reacción violenta en Corea del Sur sobre el controvertido video del amanecer

Oasis enfrentó una reacción en línea esta semana después de compartir un video con un sol ascendente, que los fanáticos en Asia dijeron que se parecían mucho a un símbolo del imperialismo japonés y el militarismo de la Segunda Guerra Mundial.

El 8 de agosto, la banda compartió un video en sus cuentas de redes sociales para su canción “Morning Glory”, que contiene un motivo solar estilizado con rayos radiantes que recurren en varias escenas, desde paisajes gráficos hasta fondos urbanos.

Los fanáticos de Corea del Sur se apresuraron a señalar la semejanza con la bandera del Sun Rising y estaban molestos por el lanzamiento del video solo unos días antes del Día de Liberación de Corea del Sur el 15 de agosto, una conmemoración de la independencia del país del dominio colonial japonés.

Oasis está programado para funcionar en Corea del Sur y Japón a finales de este año. Tienen un espectáculo programado para el 21 de octubre en el complejo deportivo de Goyang en la provincia de Gyeonggi, seguido de dos shows el 25 y 26 de octubre en el Tokio Dome.

La bandera del sol creciente, conocida como el “Kyokujitsu-ki” en japonés, presenta un sol rojo con 16 rayos que se extienden hacia afuera y fue utilizado por el ejército y la marina japoneses imperiales desde finales del siglo XIX hasta la derrota de Japón en 1945.

Aunque todavía usa hoy las fuerzas de autodefensa de Japón, la bandera es ampliamente considerada en países como Corea del Sur, Corea del Norte y China como un símbolo de militarismo, agresión colonial y atrocidades de guerra cometidas durante la expansión imperial de Japón.

Los críticos de su uso argumentan que evoca recuerdos históricos dolorosos similares al simbolismo de la esvástica nazi en Europa.

Oasis ha recibido una reacción masiva en línea después de que la banda compartió un video promocional que presenta imágenes prominentemente que se asemejan a la bandera del sol ( Oasis )

“Si planeas seguir faltando el respeto a Corea y nunca volver a poner un pie aquí, entonces quédate con este. De lo contrario, dispararlos y conseguir a alguien más”, comentó una persona en X, anteriormente Twitter.

“Brillante. Nada dice Rock n Roll como abofetear un símbolo de violencia imperial en un video. Es 2025, muchachos, pensando que habíamos dejado este retroceso colonial en los libros de historia, no en las imágenes de atletismo. No puedes declarar la ignorancia para siempre. En algún momento, no es un error. Es una elección”, escribió otra.

“¿No quieres disculparte sinceramente por la bandera del sol ascendente y eliminar el video? Muchos fanáticos coreanos, incluido yo mismo, están muy decepcionados”, escribió otro fanático en el Instagram del grupo.

Al momento de escribir, el video todavía estaba en las cuentas de redes sociales de la banda.

Lo independiente se ha comunicado con representantes de Oasis para hacer comentarios.

Esta no es la primera vez que Oasis ha encontrado controversia en la región. En julio, el líder Liam Gallagher fue criticado por publicar un término racialmente ofensivo en las redes sociales, uno ampliamente reconocido como despectivo hacia los asiáticos orientales.

Después de las críticas públicas, Gallagher finalmente eliminó la publicación y escribió: “Lo siento si molesto a alguien. Amo a todas las personas y no discriminan. Paz y amor”.