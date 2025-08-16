Senéad O’Connor biopic en las obras producidas por la compañía detrás de los caballos lentos | Película

Se está trabajando en una película biográfica de Sinéad O’Connor, con sus patrocinadores, incluida la compañía involucrada en Nothing Compara, el aclamado documental de 2022 sobre el cantante.

Según VarietyLa película será dirigida por Josephine Decker, quien hizo una película biográfica muy querida de la escritora de terror Shirley Jackson, protagonizada por Elisabeth Moss, en 2020. El guión será de Stacey Gregg, que tiene créditos en la serie de televisión Mary y George, Little Birds y la carta del Rey.

Las compañías de producción detrás del proyecto incluyen películas de saw-saw, cuya producción pasada incluye el discurso del rey, la vergüenza, el poder del perro y los caballos lentos, junto con nueve hijas (God’s Creatures, Lady Macbeth) e IE: Entertainment, que actuó como productor ejecutivo en Nothing Compara.

O’Connor murió en 2023, a los 56 años, después de una serie de registros exitosos, incluida la gran ventas de nada, se compara 2 u en 1990, y una vida tumultuosa marcada con protesta y controversia abiertas. En 1992 arrancó una foto del Papa en US TV; En 1999 ella era ordenado como sacerdote por un grupo católico independiente, y en 2018 se convirtió al Islam.

Según Variety, la película seguirá a los primeros años de O’Connor en la industria de la música[ing] La historia de cómo una mujer joven de Dublín se enfrentó al mundo, examinando cómo su fama global pudo haberse construido sobre su talento, pero su nombre se convirtió en sinónimo de sus esfuerzos para llamar la atención sobre los crímenes cometidos por la Iglesia Católica y el Estado irlandés ”.