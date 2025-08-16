Jade Thirlwall critica a Matty Healy por decisión política ‘decepcionante’

Obtenga la canción interior de Roisin O’Connor con nuestro boletín de música semanal gratuito ahora escucha esto Obtenga nuestro boletín de música gratis ahora escucha esto Obtenga nuestro boletín de música gratis ahora escucha esto

El cantante Jade Thirlwall ha criticado a Matty Healy después de que el líder de 1975 declaró recientemente que no quería que el legado de su banda “fuera uno de la política”.

El jugador de 32 años, que saltó a la fama El factor X En el grupo pop Little Mix antes de lanzar su carrera en solitario en 2022, es un defensor incondicional de los derechos LGBT+ y un defensor vocal de una Palestina libre.

Mientras que Healy, de 36 años, declaró en el titular de Glastonbury del titular de 1975 este junio: “No necesitamos más política. Necesitamos más amor y amistad”, Thirlwall usó su actuación en el escenario de Woodsies para protestar contra el Partido Reforma del Reino Unido, los cortes de bienestar, el silencio de la protesta y la venta de armas.

“No creo que puedas ser un artista pop y cubrir tus ojos”, dijo Thirlwall El guardián En una nueva entrevista, y agregó que encontró que la decisión de Healy era apolítica públicamente un movimiento “decepcionante”. “Es muy fácil para alguien que es blanco, heterosexual y muy privilegiado decir eso. ¡Bien por ti, cariño!” ella dijo.

En 2015, Thirlwall secuestró la cuenta de Twitter de Little Mix para declarar que estaba “verdaderamente triste y avergonzada” por la votación del Parlamento para bombardear los objetivos de ISIL en Siria. “Me metí en un poco de problemas por eso, pero me apasionó mucho”, admitió.

“Lo que es bastante divertido es que no teníamos cuentas individuales de Twitter, y cada uno tuvimos que firmar tweets de la pequeña cuenta de mezcla con nuestro nombre. Así que hice mi tweet sobre Siria y lo terminé con ‘xxjadexx'”, agregó sobre su tiempo en el grupo pop junto a Jesson, Perrie Edwards y Leigh-Anne Pinnock.

Healy ha estado lejos de ser apolítico en el pasado. En 2023, mientras actuaba en el Festival Good Vibes de Malasia, el líder habló contra las leyes anti-LGBT+ del país y besó a su compañero de banda Ross MacDonald en la boca. El festival de tres días fue cancelado y la banda fue prohibida en Malasia.

Abra la imagen en la galería Jade Thirlwall ha criticado a Matty Healy por negarse a participar en la política ( Getty )

Ese mismo año, Healy parecía hacer un saludo nazi en el escenario durante una presentación de la canción de 1975 “Love It If We Hining It”, mientras cantaba la letra: “Gracias, Kanye [West]muy genial “. El rapero se vio envuelto en controversia sobre una serie de comentarios antisemitas en ese momento. Lo independienteSolicitudes de comentarios sobre el incidente.

El líder dijo a los fanáticos de Glastonbury este año que el 1975 había tomado una “decisión consciente” de volverse políticamente neutral en sus próximas actuaciones. “Sinceramente, no queremos que nuestro legado sea uno de la política”, dijo. “No necesitamos más política. Necesitamos más amor y amistad”.

ANUNCIO PUBLICITARIO. Si se inscribe en este servicio, ganaremos la comisión. Este ingreso ayuda a financiar el periodismo en todo el independiente.

Thirlwall, que creció en South Shields, dijo que ella y su madre enfrentaron “tantas microgresiones” y “personas que nos llamaron la palabra P” que finalmente se desensibilizó al racismo hasta que las protestas de la vida negra en 2020 la llevaron a ella y a su familia a enfrentar el trauma de sus experiencias.

Abra la imagen en la galería El líder de 1975 declaró que no quería que el legado de la banda fuera político durante su titular set en el Festival de Glastonbury este junio ( Invisión )

“En ese momento tuvimos que ser como, en realidad no está bien que la gente nos llame esas cosas”, dijo. “Mi mamá tuvo que enfrentar a las personas que había conocido la mayor parte de su vida. Las personas adecuadas se disculpan y mejoran a sí mismas, y te deshices de las personas equivocadas. Fue un gran cambio para nosotros”.

Thirlwall saltó a la fama El factor X Junto a sus pequeños compañeros de banda de Mix en 2011. Fueron el primer y único grupo de chicas en ganar la serie y lanzaron éxitos, incluidos “Wings” y “Black Magic”.

Tras la decisión de la banda de seguir proyectos en solitario, Thirlwall lanzó su sencillo debut “Angle of My Dreams” con aclamación crítica en julio de 2024. Posteriormente recibió la Mejor Ley del Año del Año en los Premios Brit Brit.