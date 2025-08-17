Jams lentos, golpes Smash y muestras de Popeye: las 20 mejores canciones de Carly Rae Jepsen, ¡clasificadas! | Carly Rae Jepsen

20. Cualquier cosa para estar contigo (2023)

A Carly Rae Jepsen le encanta guardar canciones asesinas para sus colecciones ahora estándar del lado B. El abridor de The Loveliest Time (The Companion to 2022’s The Loneliest Time) muestra varias marcas registradas de CRJ: un amor por la producción extraña en la guitarra secamente funky y una percusión juguetona, falsete respirable y letras obsesivas e intensas sobre estar dispuestos a hacer cualquier cosa por amor.

19. Este beso (2012)

Puedes trazar canciones de Jepsen en un espectro de “Intensidad con ojos de láser” a “Dreamy Reverie”. Este beso, de su primer álbum pop Kiss (después de su triste debut en el ídolo post-canadiense, Tug of War de 2008), personifica a los primeros, con sintetizadores de la era EDM que se quedan y brillan como máquinas Arcade y un rendimiento vocal de muñequito sobre querer placeres prohibidos.

18. Cry (2016)

En Austin, Texas en 2016. Fotografía: Rick Kern/Wireimage

CRJ es un demonio de Pure Sensation que literalmente llamó a un álbum emoción: a menudo sus letras se saltan cualquier objeto específico de afecto y se cortan directamente a la sensación, ya que una canción más adelante en esta lista explica. Entonces, cuando ella canta “Él nunca quiere desnudarse a sus sentimientos” en esta balada dolorida del lado de emoción B, sabes que es terminal.

17. No hay drogas como yo (2019)

Cualquiera que solo haya escuchado que el radiactivamente alegre me llame tal vez y (erróneamente) considera a CRJ una maravilla de un solo golpe podría estar sorprendido de saber que es élite en genuinamente sensuales. Ningún medicamento como yo está a la altura de su premisa narcótica, un cliché arriesgado para vender, con sus promesas jadeadas de Boogie y Jepsen de Jepsen de “florecer para ti”.

16. Todo eso (2015)

Los colaboradores de Avant Garde aman a Jepsen, pero a diferencia de, digamos, Caroline Polachek o Charli XCX, nunca ha hecho de Leffield Cool su marca. Esos momentos se sienten más como gemas sorpresa en su catálogo agradable y agradable: todo eso, hecho con Ariel Rechtshaid y Dev Hynes, es un devocional brillante que forma un período perfecto trifecta con Sky Ferreira’s Todo es vergonzoso y Solange’s Perdiéndote.

15. Joshua Tree (2022)

El versículo de Joshua Tree es una anticipación aguda y hambrienta de, qué más, algún tipo de altura sensorial. Jepsen hace que valga la pena la espera cuando la tensión se divide en un coro de satisfacción entusiasta, los momentos de discoteca Smaltier de Jessie Ware: “Lo necesito / lo siento”, canta Jeppo, sus letras inusualmente fragmentarias que evocan las medias madres de una noche exística.

14. Problemas para niños (2015)

Los problemas de los niños fúnebos solidificaron el estado del ícono gay de CRJ: rara vez verás que una multitud grita más fuerte que cuando canta: “Problemas para niños, ¿quién los tiene?” -y le dio al concepto un giro consciente de sí mismo, reconociendo cuán aburridos están sus amigos de escuchar su vida amorosa desordenada. El coro cantante envía su situación y es totalmente adictivo.

13. Tiny Little Bows (2012)

Dirigido por el segundo álbum desechado de Jepsen, Curiosity, Tiny Little Bows recibió un brillo de su demostración de Coffee Shopp-Pop a las cuerdas giratorias con tumba de la máquina y rompiendo el bajo de su encarnación en KISS. La letra acerca de perseguir a Cupido y su flecha Dinky tiene poco sentido (¿cómo lo hace? tú ¿Crees que va con esos pequeños arcos? Err, ¿complaciendo?) Sin embargo, llega a las tonterías de Scandi-Pop.

12. Todo lo que necesita (2019)

CRJ actuando en Los Ángeles en 2019. Fotografía: Michael Tullberg/Getty Images

CRJ no pudo aclarar la muestra de esta canción de He Needs Me, de la película Popeye de 1980 de Disney. Entonces, naturalmente, ella fue a Disneyland y consiguió que Mickey Mouse firmara un contrato falso que lo aprobara, luego lo envió a los editores: “El Big Star Boss dice que está bien”. Cedieron y agradecen a Dios, de lo contrario, esta porción de locura coqueta, con su coro que asciende como una estrella que trepa una escalera de iluminación en un especial de televisión, nunca habría existido.

11. Gimmie Love (2015)

“Porque quiero lo que quiero / ¿Crees que quiero demasiado?” Podría ser el Jeppo MO. En Gimmie Love, se lanza, y de repente se retira de su enamoramiento, asustada por la enormidad del sentimiento. Se hace eco dentro de la producción cavernosa de boscos, compensado por su voz efervescente, y un pivote de canto de porristas determinado en los ocho del medio.

10. Julien (2019)

No es ajeno a la intensidad gótica, Jepsen canta que está “perseguida para siempre por nuestro tiempo” en este elegante y suntuoso recuerdo de un romance formativo. Originalmente fue escrito para un álbum disco desgurado, su bajo y un brillo envolvente insinuando a un estudiante de French Touch Sound.

Carly Rae Jepsen alrededor de 2012. Fotografía: Folleto de la compañía de relaciones públicas

9. The Sound (2019)

El sonido ofrece una rareza en el catálogo de Jeppo: exasperación inequívoca, ira parpadeando mientras reprende a un amante impredecible. “El amor es más que decirme que lo quieres”, canta sobre un ritmo abrupto, anhelando, una vez más, la sensación. El piano tierno en los versos lleva a casa lo que se está perdiendo.

8. Te quiero en mi habitación (2019)

No acusar al coproductor Jack Antonoff de reciclaje, pero la introducción de bajo/percusión de esta canción recuerda mucho su trabajo en los resentimientos/sin amor de Lorde. De todos modos, establece un momento de CRJ fantásticamente salvaje: “¡Quiero hacerte cosas malas!” Relasodes, con los dientes que se apoderan de rivalizar con la madonna temprana y la cremallera robótica del libro de jugadas Daft Punk.

7. Viento occidental (2022)

Los singles principales de Jepsen a veces no han podido recrear glorias anteriores: mira Call Me Tal vez Redux Me gustas, un arenque rojo para la profundidad de la emoción. Pero para la primera prueba del tiempo más solitario, abandonó su enfoque de Bangers-First para esta hermosa y oscura colaboración Rostam, una rumia pandemia sobre la memoria.

Charli XCX (izquierda) y Carly Rae Jepsen en Los Ángeles, 2018. Fotografía: Scott Dudelson/Getty Images

6. Charli XCX – Backseat (FT Carly Rae Jepsen) (2017)

Charli tiene forma para extraer lados inesperados de artistas conocidos, y el primer sabor del mixtape Pop 2 mostró un CRJ inusualmente y cautivadoramente desolado. La pareja giró una historia de auto-sabotaje impotente en las relaciones, sus voces sintonizadas automáticamente revolotean “All Alone, All Alone, All Alone” sobre AG Cook y Easyfun’s Tweaky Ghost-in-the-Machine Ballad.

5. Boy tímido (2023)

Jepsen puede ser un sucesor tan bueno para Kylie como lo hemos tenido: una amada presencia pop benigna con una sed infinita de la descarada discoteca. El chico tímido es digna de minogue: una invitación dominante y agria a la pista de baile, aunque CRJ sobrevaliona fabulosamente su mano en un puente prolongado que revela cuán agitado el deseo la ha dejado.

4. Corte a la sensación (2017)

Un mil millones de veces mejor que una canción escrita para una película animada para niños sobre una bailarina debería ser, Cut to the Feeling Is Jepsen Id Id: está pegando su mano directamente en la toma del deseo y la lleva a cabo a través del ruidoso coro eufórico, escrita en la tempo de la altura de los saltos altos. Básicamente está huyendo conmigo 2.0, pero esta es una canción sobre la razón de superación, así que cede a ella.

3. Llámame tal vez (2012)

La primera vez que escuché llamarme, tal vez pensé que “no era tan pegadizo”. Al igual que morder un chile y declararlo “no muy picante”, solo para que queden pintas llorosas y exigentes de leche, sus cuerdas delirantes, Pogoing Beat y la fuerza nuclear de Carly, sin embargo, complacen inocente a mí. Y con razón.

2. Huya conmigo (2015)

La emoción llegó un año después del 1989 de Taylor Swift, este último cargado de huevos líricos de Pascua que identificaban claramente los sujetos de sus canciones. La emoción golpeó a ciertos oyentes con fuerza porque se sintió muy libre de subtexto, con el hambre de grandes sentimientos disparados directamente al corazón. El descarado saxo y “oh-oh-whoa / oh-oh whoa!” de RAWM son un éxito directo.

1. Sangre cálida (2015)

El momento en que un enamoramiento se hace realidad es raro y hermoso. A menudo, simplemente nunca sucede. Si se convierte en una relación, ese momento de hormigueo de anticipación solo puede suceder solo una vez. Aquí, Jepsen y Rostam capturan precisamente la febidez de finalmente estar tan cerca de la cara de alguien que puedes sentir su aliento. Su sutil éxtasis suaviza al jueces arpegiados de Robyn’s Call Your Girlfriend en un ritmo que se apresura como la adrenalina, el calor del cuerpo de la canción contrasta con la desesperación reseca con la voz de Jepsen. Asegra el pico catártico de muchos de sus éxitos para rodear este precioso sentimiento, dispuesto a que dure el mayor tiempo posible.