Gal Gadot dice que ‘presión’ para ‘hablar en contra de Israel’ llevó al fracaso de la taquilla de Blancanieves

El actor Gal Gadot ha culpado al fracaso de la taquilla de la acción en vivo de Disney 2025 Blanco como la nieve sobre la “presión sobre las celebridades para hablar en contra de Israel”.

Rachel Zegler, de 24 años, que interpretó a la princesa principal de la película, mostró apoyo a Palestina mientras promocionaba Blanco como la nieve en las redes sociales.

Según los informes, Gadot, de 40 años, que es israelí, comenzó a recibir un mayor número de amenazas de muerte después del puesto y Disney tuvo que pagar por una mayor seguridad para la estrella y su familia.

Hablando en el programa de entrevistas de celebridades israelíes Las charlasGadot dijo que “realmente había disfrutado la filmación” Blanco como la nieve y “incluso disfruté trabajando con Rachel Zegler”, por La publicación de Jerusalén.

El actor dijo que estaba “segura de que esta película iba a ser un gran éxito”, pero “entonces el 7 de octubre sucedió” y había “mucha presión” sobre las celebridades en Hollywood “para hablar en contra de Israel”.

El 7 de octubre del año pasado, Hamas lanzó un ataque terrorista contra Israel, matando a unas 1,200 personas y llevando a alrededor de 250 rehenes a la Franja de Gaza. La ofensiva de represalia de Israel ha matado a 61.897 personas en Gaza, según el Ministerio de Salud, que no especifica cuántos fueron combatientes o civiles, pero dice que alrededor de la mitad eran mujeres y niños.

Gadot admitió que estaba “decepcionada” de que la película se vio “muy afectada” por la presión sobre las celebridades en Hollywood para “hablar en contra de Israel” y “no fue bien” en la taquilla como resultado.

Blanco como la nieve Tuve un comienzo lento en la taquilla, ganando solo $ 43 millones (£ 33 millones) durante su primer fin de semana contra un costo de producción estimado de $ 270 millones. Las reseñas de la película fueron abismales, y los críticos encontraron el remake “decepcionante” y “confuso”.

“Este musical de Disney no ofrece nada a los talentosos Historia del lado oeste estrella [Zegler]” Lo independienteClarisse Loughrey escribió en su reseña de una estrella de la película, “y presenta un fracaso de una actuación de Gal Gadot como The Evil Queen”.

Gadot nació en Israel, donde, con solo 20 años, sirvió como instructora de fitness de combate en el ejército de las FDI durante dos años.

Su período con las FDI incluyó su participación en la Guerra de Israel-Líbano en 2006, lo que causó más de 1,000 muertes civiles libanesas y dejó más de un millón de desplazados. Se cree que el conflicto mató a 165 israelíes.

En 2024, un año después del ataque del 7 de octubre de Hamas dentro de Israel, Gadot pronunció un discurso apasionado en la cumbre de la Liga Anti-Defamación, diciendo: “Nunca me imaginé que en las calles de los Estados Unidos, y diferentes ciudades de todo el mundo, veríamos a personas que no condenan a Hamas, sino que celebraban, justificando y animando una masa de los judíos”.

El apoyo duradero de Gadot a Israel contrasta bruscamente con el apoyo de su coprotagonista Zegler a Palestina, alimentando los rumores de drama en el set en ese momento.