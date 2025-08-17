El corazón triunfa sobre todas las cosas: por qué los materialistas de ‘comedio romántico’ anticapitalista no son solo una fantasía | Película

LIke Todos los triángulos de amor, la nueva película de Celine Song te coloca en una bifurcación fatídica en el camino, mirando a dos puntos en la distancia y evaluando los diferentes futuros que están en espera. En materialistas, el primer destino se ve así: un ático brillante de Manhattan; citas regulares en restaurantes de cinco estrellas; Pocos si no hay amigos aparentes; Mucho dinero y ser objeto de envidia de las mujeres de la sociedad de Nueva York. Lo que te falta en calor que compensas en el estado. El segundo, mientras tanto, es mucho menos glamoroso: un apartamento saloso compartido en South Brooklyn con dos compañeros de piso; argumentos sobre dinero; Comidas para llevar de camiones de comida. Pero tal vez te divertirías mucho más.

Es la pregunta que impulsa muchas de nuestras historias románticas, la elección animando todo, desde las novelas de Jane Austen hasta el clímax del reality show The Bachelor: Love o Money? Las películas de Song parecen estar más interesadas en el amor. Su primer largometraje, la doble vida pasada nominada al Oscar, fue una historia melancólica sobre el amor cruzado que trajo al público a las lágrimas. Hay mucha menos vía en este seguimiento, un drama teñido de sátira sobre las indignidades de las fechas modernas en nuestra renovada era dorada. Dakota Johnson interpreta a Lucy, una materialista sin disculpas y un casamentero de alta gama que es encantado por Harry (Pedro Pascal), un banquero que es lo que los que están en su negocio llaman un “unicornio”: rico, alto, guapo, inteligente. Al mismo tiempo, se vuelve a conectar con el ex novio John (Chris Evans), quien todavía la mira con una devoción con ojos de cachorro y cuida su incapacidad para proporcionarle la vida que quiere como una herida dolorida.

Excepto por John, los personajes de la película tienden a hablar entre ellos con la frialdad performativa de los empresarios. Los socios potenciales son evaluados por su capacidad para hacer que uno se sienta “valioso”. Harry declara un interés en los “activos inmateriales” de Lucy. Los clientes de Lucy exigen que sus fechas tengan un salario mínimo (las mujeres) o una edad máxima (los hombres). Todo el mundo habla como si sean inclinándose como concursantes en el aprendiz, sin ninguno de los teatrales desordenados de la televisión de realidad.

La comercialización de materialistas ha colocado la película firmemente en el mundo elevado del ático de Harry sobre el piso sucio de John. Está el elenco, extraído de las estrellas más demandadas de Hollywood; Existe su distribuidor de culto estadounidense, A24; hay “Syllabus” de Song para la películarepleto de las obras de Mike Leigh y Merchant Ivory y Martin Scorsese; el armario de lujo discreto y tranquilo; La banda sonora con el Velvet Underground y Cat Power. Aunque cuando lo veía, pensé que no tanto de Leigh, sino más bien los comederos románticos menos geniales de los años 2000 que también establecen la misma premisa fundamental de los materialistas: una joven ambiciosa trata de llegar a la gran ciudad, comete errores en el amor y en el trabajo, y aprende lecciones difíciles sobre la vida en el proceso.

Han pasado dos décadas desde estas películas: cómo perder a un chico en 10 días, el diario de Bridget Jones, Maid in Manhattan, ordenó la taquilla, y mucho ha cambiado desde entonces, sobre todo el colapso de la exitosa película de comedia romántica y el movimiento del género a la tarifa de bajo presupuesto en los streamers. Es interesante, aún así, ver cómo los materialistas se han reenfiado con los tropos del género. Me sorprendió, por ejemplo, que John, un avatar de devoción incondicional, inquebrantablemente leal si un vacío de alguna ventaja, es un Duckie de una figura bonita en rosa, el posible interés amoroso que el protagonista considera antes de elegir a alguien más alfa y más interesante (en efecto, un Harry). Tal vez después del cálculo posterior a#metoo y la crisis en curso en la masculinidad, nuestra visión del hombre ideal se ha suavizado, aunque ayuda, imagino, si el hombre en cuestión se parece a Chris Evans.

Mientras tanto, el efecto de la película del cinismo extremadamente educado y consciente de sí mismo parece firmemente fuera de nuestra edad actual en lugar del alegre azucardad de, por ejemplo, el amor en realidad. El mundo se ha endurecido desde entonces, nuestras vidas son más enojadas y más aisladas. Internet ha agudizado la cultura individualista de ajetreo, y el hombre más poderoso del mundo es un comerciante obsesionado con el estado incapaz de ver algo más allá de la lente de su propio ego. Y así, los personajes de los materialistas luchan para ascender al mercado, vigilando dónde están en el orden jerárquico. En los Estados Unidos de hoy, el fondo puede ser un lugar aterrador.

Ascendiendo en el mercado romántico … Dakota Johnson y Pedro Pascal en materialistas. Fotografía: AP

Al observar a estas personas en gran medida ricas y en gran medida solitarias, hablar sobre el amor a través del lenguaje del mercado, pensé: qué manera tan triste de ver a otras personas y qué manera tan triste de ser. La película también piensa esto, a juzgar (¡advertencia de spoiler!) Su repentino final de cambio, en el que el amor gana sobre el dinero y el corazón triunfa por una razón fría y calculadora. Es un final de comedia romántica convencional de cuento de hadas, pero tal vez con todo lo que ha pasado desde que, esta devolución de llamada retro es el punto: una oferta para una nueva sinceridad después de décadas de individualismo cínico consciente del estado. Duckie finalmente se ha ganado al rico macho alfa; El mayor premio hoy es alguien que te amará incondicionalmente.

No encontré este triunfo final en materialistas particularmente convincentes: sus personajes eran demasiado fríos, demasiado inespecíficos y carecían de vitalidad para realmente hacerme apoyar su reconciliación final. (Sin embargo, lo aprecié, el giro contemporáneo de la película en la fantasía de comedia romántica: la comprensión de Lucy de que el trabajo de sus sueños es éticamente turbio y de valor indeterminado para el mundo). Pero sí me hizo querer ver más comedias románticas en la gran pantalla, con curiosidad intelectual y seriedad que tienen el espacio que los materialistas, contra las tendencias prevalecientes de la industria cinematográfica, se ha dado las tendencias de la industria cinematográfica prevaleciente, se ha dado. La belleza del amor, después de todo, es que puede romper nuestro solipsismo y remodelar radicalmente a nosotros mismos. Es una práctica esperanzadora y radical que encuentra en otras personas, no causar ira, defensa o odio, sino posibilidad de sabiduría y crecimiento mutuo.

“Toda la película se trata de luchar contra la forma en que el capitalismo está tratando de colonizar nuestros corazones y colonizar el amor”, dijo Song recientemente. Tal vez encontrar espacio para la vida fuera de la implacable marcha del capitalismo en adelante es cada vez más una fantasía, pero qué hermosa y espumosa fantasía que puede ser.