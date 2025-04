Cómo Doctor Who perdió su mojo y cómo puede recuperarlo

Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts para ver las últimas noticias y reseñas de entretenimiento Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts

W¿Querría estar en el lugar de Russell T Davies, el custodio de una franquicia de ciencia ficción que alguna vez fue genial ahora en peligro de perderse en el tiempo y el espacio? La franquicia es, por supuesto, Doctor Who, que regresa para su última serie mañana en medio de una atmósfera de incertidumbre no presenciada desde que la BBC lo canceló por primera vez en 1989 (Davies fue fundamental para su resurrección en 2005).

Mientras los whovianos de toda la galaxia se preparan para reanudar a los conocidos con el 15º Doctor Ncuti Gatwa, hay todo tipo de especulaciones sobre el futuro del actor y el del programa en sí. Y este drama se desarrolla menos de tres años después de que la BBC llegó a un acuerdo de alto perfil con Disney+, anunciado en ese momento como una oportunidad para convertir el Señor del Tiempo de Bardis en una marca global.

Un rumor es que Gatwa está listo para seguir adelante después de solo dos temporadas y que, después de haber filmado su gran escena de regeneración, está destinado a Los Ángeles, donde tiene una serie de proyectos alineados (tenía una muestra de la pantalla plateada al aparecer en Barbie en 2023). La otra es que, con las calificaciones que se sumergen a un mínimo récord de 2.1 millones en la serie inaugural de Gatwa, la BBC está considerando repetir la historia y tirar de la tardis en su totalidad.

Pero ¿Por qué es Doctor Who ¿Actualmente fire tan mal? En el papel, el regreso de Davies debería haber sido más que buenas noticias. Después de todo, fue él quien trajo de vuelta Doctor Who En 2005, habiendo presionado a la BBC durante años para sacar a la TARDIS de la congelación profunda. Además, su primer período de cinco años a cargo celebró los muchos lados diferentes hasta el médico, desde el racpero “Smith and Jones” (2007) en el que un hospital de Londres se transporta a la luna hasta la tensión de alto riesgo de la “medianoche” de 2008, en la que las vacaciones del médico en un planeta en una radiación se vuelven mal.

Desde el regreso de Davies en 2023, sin embargo, Doctor Who ha mostrado una obsesión dañina en última instancia con perseguir a una audiencia familiar. Lo que se ha perdido es Doctor WhoLa capacidad de dar miedo, lo que, junto con la sensación de asombro y las bromas entre el médico y su compañero, fue parte de la apelación durante décadas.

En las décadas de 1970 y 1980, Doctor Who Siempre se podría contar para conjurar un escalofrío a tiempo de té. Los espectadores veteranos pueden, por ejemplo, recordar la inquietud que sintieron cuando el quinto médico de Peter Davison fue presentado al robot Kamelion que cambia de forma en 1983. Aquí había un horror alucinante forjado de plástico inestable y con el lenguaje corporal de un mantis rezando de gran tamaño listo para primavera. Faltando la mitad de su cabeza, consideraba el mundo con un resplandor de miles de yardas de ojos muertos; Era un fantasma mecánico que podría haberse creado expresamente para perseguir sus sueños.

¿O qué pasa con el malus, una aparición que miró a través de la pared de una ruina cromwelliana desmoronada y cuyos ojos verdes estaban girando vacíos de pura maldad? Al ver clips en YouTube, puedes ver por qué la gente lo encontró inquietante cuando se materializó en sus salas de estar en 1984. Esos espantos de esmeraldas que se ven como si estuvieran mirando a tu alma. Son la cereza inquietante sobre una historia en la que el Doctor tropieza con una recreación histórica de la Guerra Civil inglesa y es establecida por una aparición fantasmal de soldados de cabeza redonda: la incansable aumentó de alguna manera por los valores de producción reducidos.

Los whovianos de una cosecha en particular también recordarán a Kandyman. Era un Bertie Bassett demente hecho de Allsorts de regaliz gigante que se enredaron con Sylvester McCoy en noviembre de 1988. ¡Lo hizo mientras ofrecía líneas como “¡Los invitados de impolite pueden sentir el fondo de mi mano de dulces!” y envió a sus enemigos ahogándolos en “Fondant Surprise”, una solución hecha de dulces líquidos hirviendo. Debería haber sido una tontería, sin embargo, la calidad maníaca del monstruo trajo un temor de cuajada.

En ninguna parte está la distinción entre médicos, nuevos y antiguos, más distintos que en el caso de los malos plásticos, los autons. Interpretados por actores con máscaras espeluznantes, parecen apariciones desde las profundidades de su subconsciente. En un momento de “Terror of the Autons” de 1971, vemos un deslizamiento de Auton sobre el borde de un acantilado, cae la cabeza sobre los tacones hacia el fondo y luego brotando directamente hacia arriba sin siquiera detenerse.

La velocidad inhumana con la que se recupera el Auton es profundamente inquietante, aún más, considerando que el especialista Terry Walsh cayó mucho más lejos de lo planeado y sufrió heridas leves, pero de alguna manera se llevó a cabo con el trabajo. “Terror of the Autons” también presenta una escena memorable en la que uno de los extraterrestres asume la forma de una silla de plástico negro. Cuando se invita a una víctima desprevenida a sentarse, el asiento lo consume, sus gritos se vuelven más débiles mientras se hunde en la sustancia suxta proteica. Aquí hay una orgía de horror corporal que puede asociar con un maestro de la forma, como David Cronenberg, uno que evoca el tipo de ansiedad sin filtro notablemente ausente del siglo XXI del siglo XXI OMS.

Davies los revivió al comienzo de la era Christopher Eccleston 2005. Puede recordarlos persiguiendo a Billie Piper’s Rose alrededor de una tienda vacía por la noche. En esta versión, los Autons eran maniquíes de alta calle cotidianos que se le dieron vida. Pero en la versión original de la década de 1970, son puro combustible de pesadilla. Esto nos dice que Davies era propenso a atenuar las cosas desde el principio, perfectamente bien, cuando las historias eran de otra manera interesantes. Pero desde la BBC trata con Disney, parece decidido a convertir al médico en un animador de niños glorificado. Más o menos admitió tanto cuando se le preguntó sobre los números de espectadores que se hunden. “No lo está haciendo bien en las calificaciones, pero está fenomenalmente bien con el público más joven que queríamos”.

Dada su imagen familiar, Disney podría preferir un señor del tiempo. Sin embargo, muchos whovianos darían cualquier cosa por una sacudida de terror Auton de la vieja escuela. Sin embargo, es importante reconocer que no todas las críticas al médico de la era moderna son de buena fe. Las predicciones de que el gadabout de Gallifrey está a punto de desaparecer en un agujero negro ha estado haciendo ping alrededor del ciberespacio desde que la BBC tuvo la agallera de lanzar a una mujer en parte en julio de 2017 cuando Jodie Whittaker fue anunciado de Peter Capaldi. Los enemigos fueron azotados en un frenesí adicional cuando Gatwa se convirtió en el primer actor de color en tomar el manto.

Pero incluso dejar de lado estas críticas de arrastre de nudillos, es innegable que Doctor Who está en un lugar apretado. Menos personas están observando que en cualquier momento desde que la TARDIS se materializó por primera vez en noviembre de 1963.

Lamentablemente, las esperanzas de que una alianza con Disney + ponga un poco de zing en su destornillador sónico que hayan demostrado ser ancho. Disney parece haber tenido dudas desde el momento en que se subió a bordo, e inmediatamente estuvo metiendo su remo insistiendo en la película de Davies una escena adicional en el episodio de Navidad, “The Church on Ruby Road”, en la que un muñeco de nieve inflable gigante cae sobre el médico. Es un momento peculiar de mantener el tono del resto de la entrega, un poco de humor de Marvel en paracaídas en el universo Whovian. No es que haya hecho mucho bien. Según los informes de los medios, los ejecutivos de Disney consideran el rendimiento internacional del programa “decepcionante”. Hay serias dudas sobre si el estudio elegirá renovar el acuerdo de dos series con la BBC.

Por supuesto, los estadounidenses convencionales que no “reciben” al médico es una cosa. El doctor no es un superhéroe de Marvel. Era una tontería pensar que podría convertirse en uno. Más preocupante es la caída masiva en la audiencia local, lo que sugiere que las cosas se han ido mal con la visión de la BBC para el personaje.

¿Una más aterradora? Doctor Who ¿Guardarlo? Potencialmente no. Pero al menos mejoraría en el reciente lote de villanos. La alineación de monstruos de la temporada más reciente incluyó una pila sensible de mocos y un loco primer ministro galés. Es probable que ninguno de los dos mantuviera a nadie despierto hasta altas horas de la noche.

En la prisa por atraer una demografía lo más amplia posible, siente que los que se les confía la marca se habían olvidado de esa parte de Doctor WhoLa misión era asustar al espectador. No es coincidencia que la contribución más significativa del siglo XXI a la tradición de Whovian sea los ángeles lloradores: los desagradables nasties que se arrastran sobre ti cuando no estás buscando. A la gente le encantan los ángeles llorones, no porque sean extravagantes o divertidos. Son simplemente horribles. O al menos lo fueron hasta que el predecesor de Davies, Chris Chibnall, lo exageró con un episodio indescifrable en el que el médico se transformó temporalmente en uno.

Durante mucho tiempo ha estado de moda descartar la pre-Ecleston OMS como una mezcla de diálogo forzado y graves efectos especiales. Esas críticas no están exentas de mérito, cuando clásico Doctor Who fue malo, fue horrible. Pero también nos dio algunos de los mejores villanos de la historia de la ciencia ficción. Frente a la posible cancelación, lo más inteligente que los Davies podrían hacer es retroceder a una era anterior de Doctor Who Y preste mucha atención a lo que lo hizo funcionar. La mejor manera de garantizar el futuro del programa es mirar al pasado, y hacerlo aterrador nuevamente.