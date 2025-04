Jelly Roll hace su debut como actor y estrena una nueva canción junto a él

Regístrese en el boletín semanal gratuito de Roisin O’Connor ahora escuche esto para la canción interior en todo lo relacionado con la música Obtenga nuestro ahora escucha este correo electrónico gratis Obtenga nuestro ahora escucha este correo electrónico gratis

El cantante-rapero Jelly Roll ha hecho su debut en el horario estelar de TV, y estrenó una nueva canción en el mismo episodio.

Apareciendo en el episodio del 11 de abril del exitoso Drama CBS País de fuego, Jelly Roll, de 40 años, jugó a los trabajadores de la salud y ex convicto Noah. El papel marcó la primera aparición en televisión de Jelly Roll después de un cameo anterior como él mismo en la serie Paramount+ Rey de Tulsa.

Luego, después de que se presentó su personaje, la nueva canción de Jelly Roll, “Dreams Don’t Die”, se estrenó más tarde en el episodio.

Ahora en su tercera temporada, Campo de fuego Sigue a un joven convicto, Bode, que busca la redención y una sentencia acortada uniéndose a un programa de lucha contra incendios en el norte de California.

La aparición de Jelly Roll en el programa se produjo después de que se cruzó con su estrella y productor ejecutivo Max Thieriot en los CMT Music Awards.

“Dije: ‘Gracias por dejarnos tener algunas de tus canciones en el programa'”, dijo Thieriot recientemente Us Weekly. “Y él dice: ‘Amigo, ¿cómo estoy en el programa? He estado solicitando en línea y hablando con mi gente y tienes que llevarme en ese programa'”.

La cantante Jelly Roll ha hecho su debut en la televisión, y tiene una nueva canción para ir con el hito ( Getty Images for the Rock y Ro )

Thieriot le dijo al salida Jelly Roll lo llamó al día siguiente para hacer un seguimiento de su deseo de aparecer en el programa.

“Trabajamos en crear un personaje [for him] Que todos pensamos que sería interesante, único y especial y quieto. Cuenta parte de la historia sobre las segundas oportunidades y lo que realmente representa “, dijo Thieriot a Us Weekly.” Pero [it] También se siente diferente de quién es y cómo la gente lo ve día a día como cantante de country ”.

La aparición y la canción de Jelly Roll resonaron con los fanáticos suyos y del programa.

“Jelly Roll fue genial en el programa. Ojalá estuviera allí para siempre”, escribió un fanático en Facebook.

“Golpeó a un jonrón nuevamente con esta canción”, escribió otra persona.

“¡Jelly Roll on Fire Country es tan embrague!” Alguien más compartió en X.

El Salvarme El gran episodio de Singer se produce solo unos días después de que anunció un gran hito de pérdida de peso.

“Comencé en 540 libras y tenía 357 libras esta mañana”, dijo en el episodio del 9 de abril de Pat McAfee’s Gran noche aht espectáculo. “Voy a perder otras 100 libras e ir a paracaidismo con mi esposa en Suecia, bebé!”