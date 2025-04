Julio Torres: ‘Cuando trabajé en SNL, pensé que Shawn Mendes era un pasante’ | Cultura

Tu primer espectáculo de comedia se llamó mis formas favoritas. ¿Cuál es tu forma menos favorita?

Un pentágono. O un octágono. Hay una rigidez que encuentro desplazando.

¿Qué es lo más antiguo que tienes y por qué todavía lo tienes?

Sabes, solo estaba entrando en lo que me refiero como el armario prohibido en mi apartamento, que es solo una puerta que nunca abro. Y vi allí una foto del interior de una iglesia que tomó mi madre cuando estaba en la universidad. Hay algo misterioso, misterioso y evocador sobre la foto. Me gusta pensar en ella como una joven creativa.

¿Qué es lo más extraño que tienes en tu refrigerador en este momento?

Los hermosos y extraños patrones que el moho crea sobre la comida para llevar. La vida, el ecosistema, los seres que he creado, la vida que he dado.

¿Cuál es tu opinión de la cultura pop más controvertida?

Soy un gran admirador de la película Valerian y la ciudad de mil planetas, protagonizada por Cara Delevingne, Dane Dehaan y Rihanna. Es una película de Luc Besson. Aparentemente es la película más cara de Francia y no fue bien recibida. Vino y se fue, pero realmente me gustó. Me encanta el espectáculo de lo grande que es, lo hermoso que es.

Dane Dehaan y Cara Delevingne en Valerian y la ciudad de mil planetas. Fotografía: Moviestore/Rex/Shutterstock

¿Cuál es tu encuentro más criticativo con una celebridad?

[This happened] Cuando trabajé en Saturday Night Live. Nadie se encogió, nadie resultó dañado, pero pensé que Shawn Mendes era un pasante. Pensé, ¿qué está haciendo este interno como caminar por los pasillos?

Solo lo miré y dudé un poco. Creo que estaba confundido por su presencia muy segura. Y mi mente fue a, como, Dios, estos niños de la NYU solo piensan que son dueños del lugar. Pero no, él fue la estrella de esa semana o lo que sea. [I only realised] Cuando lo vi a través de los monitores ensayando su actuación musical.

¿Cuál ha sido tu mayor crimen de moda hasta la fecha?

El breve período en mi vida en el que quería usar lo que todos llevaban puesto.

¿Qué es lo más extraño que has comido?

Soy vegano y no soy aventurero con la comida, así que no creo haber comido nada tan emocionante en mi vida. Como incluso cuando estaba comiendo carne, nunca me alejé de los cuatro tipos principales de carne que la mayoría de la gente come. Pero nunca he tenido huevos. Eso es lo más extraño que he nunca comido.

¿Cuál es tu palabra favorita?

Me gustan los S y me gustan los V y me gustan las Z y me gustan las Y y me gustan. Me gustan las Q. No me gustan las P, que es extraño porque mi primera y única película hasta ahora [Problemista] tiene un título con un P.

Como si la letra P fuera un Pokémon, sería un tipo normal. Es básico y de una manera que ni siquiera es reconfortante. No es como la letra A, eso también es básico, pero es el mejor escenario para BASIC. A es como las vibraciones de hombre líder.

Si los animales pudieran hablar, ¿quién sería el mejor?

Creo que los mapaches. Parecen muy felices de estar allí y disculpas.

Tu nuevo espectáculo se llama Color Theories. Si pudiera eliminar un color del arco iris, ¿cuál sería?

No eliminaría ninguno de ellos. Pero si pudiera agregar un color al arco iris, agregaría claro. Simplemente no está allí.