¿El actor Michael Sheen es la persona adecuada para rescatar el teatro galeses? | Financiación artística

do¿Un teatro Welsh de una estrella? En una mañana de primavera en el Cardiff’s Wales Millennium Center (WMC), 180 personas están llenas de respuestas. Estamos en el Bar Awen al lado del hermoso Teatro Donald Gordon con capacidad para 1.900, que el último verano organizó la exitosa obra de teatro Nyesobre el fundador del NHS, Aneurin Bevan. Esta experiencia inspiró a su actor principal, Michael Sheen, a establecer el nuevo Teatro Nacional de Galesia (WNT), como nos dice hoy, con un escenario desaliñado y con muelles, rebotando en una etapa mucho más pequeña y improvisada. “Escucha”, dice, respondiendo a una disculpa por la minuciosidad de esta etapa, “he actuado en el centro comercial Aberavon, así que estoy acostumbrado a estar en cualquier cosa”.

La última aventura de Sheen llega después de unos pocos meses, como dicen la gente galesa, para el teatro en inglés en Gales. En diciembre, el National Theatre Wales con sede en Cardiff (NTW, una organización separada, fundada en 2009) cerró, despojada de todos los fondos del Consejo de las Artes. En enero llegó un informe de Senedd Welsh de fiesta cruzada, Una década de cortesrevelando Gales ocupó el segundo lugar en el fondo cultural en Europa (a £ 69 por persona, por encima de Grecia; en comparación, el Reino Unido recibió £ 91, la vecina Irlanda £ 149 y las encuestas de Islandia £ 691).

Creu Cymru, un organismo que representa a las organizaciones de artes actuales al otro lado de Gales, publicado un aún más sombrío instantánea del sectorsubrayando “la devaluación constante de las artes y la cultura a través de los recortes a la financiación pública, y la ausencia de una defensa obvia a nivel público y político”. El Consejo de las Artes de Gales Desde entonces ha anunciado Un adicional de £ 4.4 millones para artes y cultura en el país, pero las redundancias y amenazas de cierre a los lugares siguen abundando. Lo que plantea la pregunta: ¿es suficiente la defensa de Sheen?

En 2016, regresé a mi Gales natal, donde Sheen es abrazado como un héroe nacional. Hoy, su persona enérgica, parte de Everyman Poet, parte del orador político de al lado, es innegablemente infeccioso. Anuncia el programa del teatro: una coproducción de Gales Set y Touring de Thornton Wilder’s Nuestra ciudadque inspiró a Dylan Thomas’s Bajo madera de leche; y Owain y Henryuna epopeya de WMC sobre las batallas de Owain Glyndŵr con Henry IV. ¿Pero sus planes ayudan o obstaculizan a otros creadores de teatro en una Gales audaces, diversas y modernas? ¿Y el WNT puede calmar los murmullos de preocupación entre algunas figuras en la industria?

Para comenzar desde el principio: el teatro en inglés en Gales no solo sucede en Cardiff, una ciudad a solo dos horas de Londres (aunque también organiza el galardonado Teatro Shermanaclamado lugar de pub La otra habitacióny empresas dinámicas como HijinxTomando vuelo y Theatr iolo). En los valles del sur de Gales se encuentran los teatros RCT, y yendo hacia el oeste, está el teatro productor de Milford Haven, The Torch, la compañía innovadora de Neath Theatr Na Nóg y los concurridos centros como el Aberystwyth Arts Center, cuya temporada de verano atrae a 6,000 personas cada año.

Sheen, Centro, en Tim Price, juega Nye, sobre el papel del político laborista en la creación del NHS. Fotografía: Johan Persson

Dirigiéndose hacia el norte, está el pontio de Bangor y uno de los principales teatros productores de Gales Theatr clwyd en Mold, que vuelve a abrir este verano después de tres años, luego de un proyecto de desarrollo de capital de £ 50 millones financiado por el gobierno galeses. Los éxitos recientes incluyen la obra ganadora del Premio Olivier de Laura Wade HogarSoy cariño (protagonizada por Katherine Parkinson) y de 2019 recibieron una producción comunitaria de 2019 Los disturbios del molde.

Para una divulgación completa, he estado trabajando con Theatr Clwyd este año, entrevistando al personal, voluntarios, locales, actores y directores sobre su profundo legado dentro de la pequeña ciudad. Un ladrillo retirado, Philip Jones, me trajo todos sus programas de los años ochenta y me contó cómo se enamoró de la nueva narración. “El teatro me impidió ser un fanático, me impidió ser racista, cambió mi vida”.

Un musical, una obra creada por la comunidad y un debut del escritor galés Chris Ashworth-Bennion, todos en la temporada de apertura de Theatr Clwyd con la nueva directora artística Kate Wasserberg. Sheen le habló en marzo. “Era muy curioso, queriendo ayudar”, dice ella, “y refrescantemente honesto acerca de que usara su fama para bien, yendo:” ¿Sería útil si estuviera en esa obra? “. También está emocionado por los artistas que descubre, agrega. “Pero, por supuesto, son los primeros días, por lo que conocerse es realmente importante”.

Uno de los recursos que tengo es un perfil de celebridades, para traer a todas estas personas aquí hoy para escuchar y configurar coproducciones Michael Sheen

Los proyectos que se ejecutan en asociación ya prosperan en todo el país, según un Consejo de Artes de Gales informe Publicado la semana pasada. Estos incluyen CRAIDD (que significa “núcleo” o “corazón”), un proyecto que lleva teatro a personas sordas, discapacitadas y neurodivergentes, y libro abierto, ofreciendo trabajos de sombreado totalmente pagados de teatro. El equipo de proyectos centrado en la comunidad de NTW también continúa como una entidad independiente, y a pesar de ser criticado por organizar muy pocas producciones, y el uso de escritores y directores que no son WELSH para hacer jugadas sobre Gales, NTW tuvo algunos éxitos notables, incluidos los tres días de 2011 de los tres días de 2011. La pasiónprotagonizada por Sheen.

El día del lanzamiento de Wnt, Sheen anuncia que están recibiendo £ 200,000 del Consejo de Artes de Gales, fondos de transición desde el cierre de NTW. Más tarde, hablo con el presidente del consejo, Maggie Russell. “El Teatro Nacional Galés es una nueva iniciativa audaz y una adición emocionante a Gales”, dice ella. “Michael ha declarado que está buscando una amplia variedad de fuentes de financiación, y estamos realmente entusiasmados de que él trabaje en asociación”.

Michael Sheen actúa en The Passion in Port Talbot. Fotografía: Tim Irlanda/PA

Con el espectáculo. Sheen presenta su nueva compañía a su vez, incluida Nye El escritor Tim Price y el productor de televisión Russell T Davies, quien dirigió Sheen en una producción de David Copperfield en el West Glamorgan Youth Theatre en 1987. (“Ese fue un verdadero punto de inflexión para mí”, dice Sheen, “cuando comencé a tomarlo en serio”).

También se han encargado cuatro nuevas obras de escritores emergentes de diversos orígenes. Incluyen a Francesca Goodridge, Un director de clase trabajadora de Swansea, que estudió actuación en el Instituto de Artes Escénicas de Liverpool después de trabajar en un centro de llamadas durante seis años. Frustrada por la falta de buenas partes para las mujeres jóvenes, creó el musical ¡Gritar!. Azuka Oforka, una alumna del programa de voces inauditas del Teatro Sherman, también es una firma reciente. Su éxito Las mujeres de Llanrumneyun drama ambientado en una plantación de azúcar jamaicana administrada por galeses, actualmente está recibiendo excelentes críticas en el Teatro Royal Stratford East.

Abajo el corredor en un estudio separado, charlo con Owain y Henry El dramaturgo Gary Owen sobre la histórica falta de oportunidades para presentar historias galesas a gran escala. (Owen habla sobre el volumen de monodramas galeses, como el recientemente revivido Iphigenia en Splott“¡Porque los monólogos son baratos!”) La gente se pregunta por qué nunca ha habido “un corazón valiente para Gales”, dice. “Necesitamos llenar ese vacío”.

Luego obtengo mis cinco minutos con Sheen, bajo los focos, después de que él haya hecho las rondas para la televisión. Le pregunto si le ha preocupado que el WNT pueda ser visto como un proyecto de vanidad. Él comienza, con cuidado: “Al principio es un equilibrio usar cualquier recurso que tengamos ahora. Uno de los recursos que tengo es un perfil de celebridades, para traer a todas estas personas aquí hoy para escuchar y establecer coproducciones”. Él sonríe su sonrisa de megavatios. “¡Aunque el modelo de coproducción también es útil porque no tenemos dinero!”

Habla apasionadamente sobre sus días de teatro juvenil. Después de eso vino Rada, West End Theatre, películas que incluyen La reina y Frost/Nixon, y roles de televisión en Maestros del sexo, Buenos presagios y Prueba – No hay mal trabajo para un niño de Port Talbot. Dio esa capacitación gratuita por sentado, dice: “Mi camino ha desaparecido, pero quiero que la gente tenga aún más oportunidades”. También habla sobre la importancia de conectar Gales geográficamente (“las giras son una gran prioridad … debemos recordar a Mid Gales y West Gales”) y confirma que su teatro no será bilingüe. Él dice que su primera conversación fue con Steffan Donnelly, director artístico del Teatro Nacional en idioma galés, Theatr Cymru (Theatr Cymru, The Welsh Language National Theatre, ya existe)., Y agrega: “Ya hay un trabajo fantástico en Gales en una pequeña y escala media. Queremos poder apoyar y trabajar en la colaboración con eso”.

Sheen con el nuevo asociado creativo del Teatro Nacional de Gales, el Doctor Who Showrunner Russell T Davies y Francesca Goodridge, quienes dirigirán su producción de nuestra ciudad. Fotografía: Palabra de trabajo

Un día después del lanzamiento, me contactó un profesional experimentado de teatro que desea permanecer en el anonimato. Creu Cymru, el cuerpo de artes escénicas cuya sombría instantánea de la industria que mencioné anteriormente, comenzó su conferencia anual en los corredores de WMC una hora después de que terminó el lanzamiento de WNT, dicen. ¿Qué contribuyó el WNT, pregunto? “No apareció nadie de eso”, responden.

Este profesional no duda de las “intenciones correctas” detrás del proyecto de Sheen, y “los brillantes creadores de teatro” dentro de él, pero también se preocupa de que hay “falta de conciencia” de la tutoría y el desarrollo que se realizan en “todos los días” en Gales. “Y una nueva entidad acaba de aterrizar, con una estrella de Hollywood que lo enfrenta, otorgando un nombre nacional sobre sí mismos, y están pidiendo dinero. Esa es una verdadera preocupación”.

También hacen otro punto intrigante: “Si el teatro se hubiera llamado a sí mismo el Teatro Michael Sheen, a nadie le importaría”. Son los primeros días, pero el estado de Sheen como Lodestar nacional será monitoreado de cerca, sobre todo por los muchos creativos que hacen que el teatro galeses prospere.