White Lotus Star Aimee Lou Wood Brands ‘White Potus’ sket ‘sket’ de SNL ‘

Aimee Lou Wood ha atacado su representación en Saturday Night Live‘s Loto blanco Skit como “divertido y malo”.

Durante el episodio del sábado por la noche (12 de abril), SNL Los miembros del elenco reinventaron la exitosa serie HBO El loto blanco Mientras el Potus White, que vio a Donald Trump (interpretado por James Austin Johnson) intentaba relajarse en un recurso de vacaciones exótico mientras se asustaba en secreto sobre el futuro estado financiero de América en medio del caos de políticas tarifas, rodeado por Ivanka (Scarlett Johansson) y el secretario de Commerce Howard Lutnick (Jon Gries).

La historia parodia la de la temporada más reciente de El loto blancoque ve al personaje de Jason Isaac, Timothy Ratliff, considera asesinar a toda su familia cuando descubre que está en bancarrota mientras está de vacaciones en el lujoso complejo de Tailandia.

El SNL Skit también intentó recrear la dinámica entre Rick (Walton Goggins) y su novia más joven mancuniana Chelsea (Lou Wood), con Rfk Jr (Jonn Hamm) divagando sobre el fluoruro en el agua a su novia confundida, interpretada por SNL La miembro del reparto Sarah Sherman, quien se desprende para matar y comer un mono.

En el sketch, Sherman se pone un extraño acento británico y parece estar usando dientes protésicos exagerados en un intento de parodiar la apariencia de Lou Wood.

En una publicación compartida en su historia de Instagram el domingo (13 de abril), Lou Wood ha llamado a la sketch “innecesario y mala”.

“Sí, pise la orina, de eso se trata el programa, pero ¿debe haber una forma más inteligente, más matizada y menos barata?”

“Es una pena porque lo pasé muy bien viéndolo hace un par de semanas”, agregó.

Abra la imagen en la galería Sarah Sherman de SNL en el sketch ‘White Potus’ ( NBC )

Lou Wood, quien saltó a la fama por su actuación como Aimee Gibbs en la galardonada serie de Netflix Educación sexualha sido el punto focal de una conversación positiva en torno a los estándares de belleza de Hollywood desde que se unió El loto blanco.

Sus dientes naturales han sido alabados como refrescantes en medio de las carillas de aspecto perfecto que dominan las pantallas grandes y pequeñas.

Abra la imagen en la galería Aimee Lou Wood en ‘The White Lotus’ ( HBO )

Hablando con Bomba de GQ En una entrevista reciente, Lou Wood dijo que estaba “feliz” con la conversación, pero sintió que no estaba poder hablar sobre su trabajo.

“Me hace muy feliz que esté simbolizando la rebelión y la libertad, pero hay un límite”, dijo.

“Toda la conversación es solo mis dientes, y me pone un poco triste porque no voy a hablar sobre mi trabajo. Piensan que es bueno porque no están criticando”.

“Y tengo que ir allí … No sé si fue un hombre, ¿estaríamos hablando de eso tanto? Todavía está sucediendo sobre la apariencia de una mujer”.

El SNL Sketch ha sido objeto de reacciones mixtas de los espectadores, con una persona compartiendo una foto de Sherman en la escena en X/Twitter, escribiendo: “El boceto SNL ‘White Potus’ fue tan malo y creo que este fue el último clavo en el ataúd para mí”.

Sin embargo, otros lo han elogiado por sus impresionantes cameos y por ser “uno de los más divertidos” SNL Bocetos en los últimos años.