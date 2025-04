SNL emite una disculpa rara a Aimee Lou Wood siguiendo el boceto de loto blanco “medio”

Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts para ver las últimas noticias y reseñas de entretenimiento Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts

El loto blanco La estrella Aimee Lou Wood ha dicho que Saturday Night Live Le ha enviado una disculpa rara después de burlarse de su aparición durante un boceto en el último episodio.

Durante el episodio del sábado por la noche (12 de abril), SNL Los miembros del elenco reinventaron la exitosa serie HBO El loto blanco como El POTUS blanco. El boceto representaba a Donald Trump (interpretado por James Austin Johnson) que intentaba relajarse en un recurso de vacaciones exótico con Ivanka Trump (Scarlett Johansson) y el secretario de Comercio Howard Lutnick (Jon Gries), mientras se endurece secretamente sobre el futuro estado financiero de América debido a su caos de política tarifa.

El SNL Skit también intentó recrear la dinámica entre Rick (Walton Goggins) y su novia más joven Chelsea (Wood), con Rfk Jr (Jonn Hamm) divagando sobre el fluoruro en el agua a su novia confundida, interpretada por SNL La miembro del reparto Sarah Sherman, quien se desprende para matar y comer un mono.

En el sketch, Sherman se puso un extraño acento británico (Wood usó su propio acento mancuniano en El loto blanco) y parecía estar usando dientes protésicos exagerados en un intento de parodiar la apariencia de Wood.

En una publicación compartida en su historia de Instagram el domingo (13 de abril), Wood ha llamado a la sketch “no entendida y mala”.

Wood, de 31 años, ha compartido una actualización con sus fanáticos. El Educación sexual Star escribió en una historia de Instagram: “He tenido disculpas de SNL”.

Abra la imagen en la galería Aimee Lou Wood dice que SNL se ha disculpado con ella ( Aimee Lou Wood/Instagram )

She added: “The last thing I’ll say on the matter. I am not thin-skinned. I actually love being taken the p*** out of when it’s clever and in good spirits. But the joke was about fluoride. I have big gap teeth not bad teeth. I don’t mind caricature – I understand that’s what SNL is. But the rest of the skit was punching up and I/Chelsea was the only one punched down on.”

Continuando, dijo: “En realidad, una última cosa. No es culpa de Sarah Sherman. No odiarla, odiar el concepto”.

También compartió un comentario de un fanático que comparó este sketch con la “misoginia de los años 70” diciendo que “esto resume mi opinión”.

Abra la imagen en la galería Aimee Lou Wood comparte un comentario de un fanático en Instagram ( Aimee Lou Wood/Instagram )

Wood, quien saltó a la fama por su actuación como Aimee Gibbs en la galardonada serie de Netflix Educación sexualha estado en el centro de una conversación positiva en torno a los estándares de belleza de Hollywood desde que se unió El loto blanco.

Sus dientes naturales han sido alabados como refrescantes en medio de las carillas de aspecto perfecto que dominan las pantallas grandes y pequeñas.