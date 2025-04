HBO revela la primera parte del elenco de Harry Potter TV, incluidos Dumbledore y Hagrid | Harry Potter

Para muchos fanáticos de Harry Potter, ningún actor podría estar a la altura del elenco original de la apreciada franquicia cinematográfica. Para otros, una nueva adaptación televisiva es una oportunidad para mayor detalle y fidelidad a la serie de siete libros mágicos de JK Rowling.

Gran parte de la conjetura y la especulación se pueden descansar ahora, ya que HBO ha hecho su primer anuncio oficial de casting para algunos de los personajes más notables del mundo de los mágicos en su próxima serie de Harry Potter.

La compañía anunció el lunes que John Lithgow interpretaría a Albus Dumbledore, Paapa Essiedu sería Severus Snape, Janet Mcteer sería Minerva McGonagall y Nick Frost aparecería como Rubeus Hagrid. Los cuatro actores serán clientes habituales de la serie.

Mientras tanto, Luke Thallon fue anunciado para interpretar a Quirinus Quirrell y Paul Whitehouse para interpretar a Argus Filch, tanto en papeles invitados como recurrentes.

La serie, diseñada para funcionar durante más de una década, proviene del escritor y showrunner Francesca Gardiner y directora y productor ejecutivo Mark Mylod de Sucesión.

“Nos complace anunciar el casting de John Lithgow, Janet McTEer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thallon y Paul Whitehouse para interpretar a Dumbledore, McGonagall, Snape, Hagrid, Quirrell y Filch”, dijo la pareja. “Estamos encantados de tener un talento tan extraordinario a bordo, y no podemos esperar a verlos llevar a estos queridos personajes a una nueva vida”.

JK Rowling es un productor ejecutivo de la serie de televisión. Fotografía: Neil Hall/EPA

El actor estadounidense Lithgow, quien recientemente protagonizó el thriller de elecciones papales ganadoras de Bafta y Oscar, asumirá el papel desempeñado por Richard Harris y Michael Gambon en las películas. Dumbledore, el director de la Escuela de Brujería y Wizardry de Hogwarts, es un mago atento y poderoso que mentora a Harry en su lucha contra el Señor Oscuro Voldemort.

Tenía anteriormente se ha informado Ese Mark Rylance estaba en la carrera por la parte. Pero Lithgow, un veterano de escenario y pantalla, y ganador de seis premios Emmy (incluso por su papel de Winston Churchill en la corona), dos Globos de Oro, un Olivier y un Tony – anunció su propio casting en febrero.

Essiedu recibió una nominación al Emmy por su papel en la aclamada serie de la crítica I May Destroy You y también protagonizó una serie como The Lazarus Project y Gangs of London. Se transformará en el profesor de pociones de Hogwarts, Snape, quien fue interpretado por Alan Rickman en las películas. Harry Potter está constantemente en desacuerdo con Snape, quien es hostil a él, pero luego se revela que fue intimidado por el padre de Harry, James, mientras alberga un amor no correspondido por su madre, Lily.

McTeer, un pasado ganador de numerosos elogios, incluido un Tony, un Olivier y un Globo de Oro, será McGonagall, el jefe de Gryffindor House, un papel desempeñado por Maggie Smith en las películas. McTeer ha aparecido en películas que incluyen envoltorio de tumble, alturas lavadoras y el menú.

Se rumorea que Cillian Murphy está en el marco para interpretar a Voldemort. Fotografía: Kyle Grillot/EPA

Mientras tanto, Frost, mejor conocido por sus papeles en las películas de comedia Shaun of the Dead and Hot Fuzz, se hará cargo de Robbie Coltrane como Hagrid, el terreno de Hogwarts y medio gigante que se convierte en un amigo y aliado fiel de Harry y sus amigos.

El nuevo anuncio de casting indudablemente atraerá mucha reacción de los fanáticos de Potter. Ya había habido división Después de que surgieron rumores por primera vez de que Essiedu estaba siendo considerado para interpretar a Snape, quien se describe en los libros como “cabello negro grasiento, hasta los hombros, la nariz enganchada y la piel de cajón”. Otros les preocupaba que una estrella estadounidense hubiera sido elegida para jugar a Dumbledore.

El casting para el trío de personajes principales, Harry, Hermione y Ron, aún no se ha anunciado, aunque es probable que los recién llegados los interpreten después de que Warner Bros lanzara un llamado de casting abierto para niños de nueve y 11 años pasado. También ha habido rumores de que Cillian Murphy está siendo considerado para jugar Voldemort.

Según HBO, la serie será una “adaptación fiel” de los libros de Rowling, quien se desempeña como productor ejecutivo. Con un nuevo elenco, el programa profundizará en más detalles que las ocho largometrajes generadas por la franquicia épica, lanzada entre 2001 y 2011.

La serie estará “llena de detalles fantásticos, personajes muy queridos y ubicaciones dramáticas que los fanáticos de Harry Potter han amado durante más de 25 años”, Max, el servicio de transmisión de nueva marca para HBO, prometido en una declaración en el anuncio de la serie en abril de 2023.

“Cada temporada será auténtica para los libros originales y traerá a Harry Potter y estas increíbles aventuras a nuevas audiencias de todo el mundo, mientras que las películas originales, clásicas y queridas permanecerán en el centro de la franquicia y están disponibles para ver a nivel mundial”.

Rowling tiene la propiedad sobre los aspectos clave de la propiedad intelectual de Harry Potter, incluidos los personajes. Pero su participación en el programa ha sido divisiva debido a sus opiniones sobre las personas trans, que han recibido críticas de algunas de las estrellas originales de la franquicia. El expansivo mundo de Harry Potter del escritor, incluidos los libros, películas, videojuegos y teatro, es por un valor estimado de £ 20 mil millones ($ 26bn).

En la estación de Kings Cross de Londres, el sitio de la plataforma ficticia 9 y ¾, los fanáticos eran ambivalentes sobre el elenco.

“A medida que alguien que creció con los libros, espero ver lo que han creado”, dijo Grace Whitehill de 25 años de Londres. “Pero al mismo tiempo, no quiero que mi experiencia se arruine si crean algo que está demasiado lejos de lo que JK Rowling escribió originalmente”.

El banquero Jaston Fernandes, de 25 años, estuvo de acuerdo. “Creo que mi única preocupación es que no quiero que empañe el legado de lo que ha sido”, dijo. “No he visto al niño maldito porque creo que es perfecto como es. No quiero tocarlo”.

Los fanáticos también se apresuraron a abordar la reacción enfrentada por el lanzamiento de Essiedu como Snape. “[Essiedu] No es el problema: es un buen actor en todo lo que hace “, dijo Aurelia Jumeucourt, una consultora de 30 años de París.” El problema es la gente. Mientras sea un buen actor, no me importa cómo se vea “.

“A veces el fandom puede ser bastante tóxico”, dijo Whitehill, quien ha dejado muchos de los grupos de redes sociales de los que alguna vez fue parte. “Es realmente encantador cuando conoces a las personas adecuadas, pero a veces puede ser muy culto”.

La serie es se espera debutar en Max y el Servicio de transmisión de HBO y Warner Bros Discovery en 2026, casi 30 años después del primer libro de la serie de ventas de Rowling en 1997, y 15 años después de la película final aterrizó en pantallas.