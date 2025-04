‘Me estoy rindiendo’: Cate Blanchett dice que se retira de la actuación | Película

Cate Blanchett dice que está “dando por vencido” actuando para hacer otras cosas “con [her] vida”.

En una entrevista con Radio TimesBlanchett sugirió que no estaba segura de llamarse a sí misma una “actriz”, diciendo: “Es porque me estoy rindiendo”.

Ella agregó: “Mi familia pone los ojos en blanco cada vez que lo digo, pero lo digo en serio. Hablo en serio al dejar de actuar … [There are] Muchas cosas que quiero hacer con mi vida ”.

Blanchett estaba hablando mientras BBC Radio 4 se preparaba para transmitir su primera obra de radio importante, Una adaptación de la fiebre de Wallace Shawn sobre una mujer que se somete a un despertar político y espiritual. Blanchett acaba de completar una carrera de cinco semanas en el escenario como Arkadina en The Gaviota de Chekhov en el Teatro Barbican de Londres, y su papel principal más reciente, frente a Michael Fassbender como un espía casado en el Thiller Black Bag, dirigido por Steven Soderbergh, fue lanzado en marzo.

Blanchett ha ganado numerosos premios por su actuación, incluidos dos Oscar (Mejor Actriz de Blue Jasmine en 2014 y Mejor Actriz de Reparto para el Aviador en 2005) y dos premios a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Venecia (porque estoy allí en 2007 y Társ en 2022).

Recientemente terminó de trabajar en una nueva película dirigida por Jim Jarmusch, padre, madre, hermana, hermano, que se lanzará en 2025 (aunque fue sorprendentemente omitido del reciente anuncio de la alineación para el Festival de Cine de Cannes), y actualmente trabaja en Alpha Gang, una comedia de ciencia ficción dirigida por David y Nathan Zellner, como actor y productor. También está adjunta (nuevamente como actor y productor) a través de su productora Dirty Films to the Champions, una película que será dirigida por Ben Stiller.

A pesar de sus altos niveles de actividad, Blanchett dice en la entrevista que se siente incómoda con su posición como actor de celebridades.

“Siempre sentí que estoy en la periferia de las cosas, por lo que siempre me sorprende cuando pertenezco a cualquier parte. Voy con la curiosidad en cualquier entorno en el que estoy, no espero ser aceptado o bienvenido. He pasado toda la vida sentiéndose sintiéndome con la sensación de estar incómodo”.

Ella agregó: “Nadie es más aburrido para mí que yo y encuentro a otras personas mucho más interesantes. Me encuentro profundamente aburrido”.