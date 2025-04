Kevin Bacon dice que la tripulación encontró cadáver en los pantanos mientras filmaba cosas salvajes

Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts para ver las últimas noticias y reseñas de entretenimiento Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts Regístrese en nuestro boletín gratuito de Indyarts

Kevin Bacon ha recordado la vez que se descubrió un cadáver en el set de 1998 Cosas salvajes.

El hombre de 66 años Fotloose Star apareció en el thriller erótico junto a Denise Richards, Neve Campbell y Matt Dillon. La película, sobre un debutante adolescente (Richards), quien, después de no atraer a su consejero (Dillon), lo acusa de violación, se filmó principalmente en Miami, Florida.

Durante una aparición reciente en Variedad‘s Serie de YouTube, Conoce tus líneasSe le pidió a Bacon que identificara fragmentos de diálogo de algunos de sus proyectos más notables, incluidos Cosas salvajes.

Aunque no pudo reconocer a su personaje, el sargento. La cita de Ray Duquette: “la gente no siempre es lo que parecen ser. No olvides eso”. Recordó el momento en que un cadáver fue encontrado flotando en el pantano Everglades en el que estaban filmando.

“Estábamos en el pantano una noche, muchos mosquitos, wow, y estábamos filmando una escena, no recuerdo qué era, por una especie de río”, explicó Bacon. “Habían flotado una balsa para poder apagar una luz.

“De repente, escucho a través del walkie-talkie:” Hola, eh, creo que acabo de ver un flotador “. Y era un cuerpo que flotaba ”, contó Bacon. “Fue un poco indicativo del ambiente de la película”.

Abra la imagen en la galería Kevin Bacon recordó a un miembro de la tripulación que dijo: “Creo que acabo de ver un flotador” ( Getty Images )

La película ridiculizada, que desde entonces se ha convertido en un clásico de culto, fue dirigida por John McNaughton, quien dijo Entretenimiento semanal En 2014, esa producción se detuvo brevemente después del Eery Discovery.

“Llamamos a la policía, y en realidad agarraron el cuerpo y evitaron que entrara en nuestro tiro”, dijo.

Abra la imagen en la galería Kevin Bacon protagonizó el sargento. Ray Duquette en el thriller erótico de 1998 ‘Wild Things’ ( Fotos de Sony )

Bacon actualmente lidera la nueva serie de acción de acción de Amazon Prime Video, El bondsman.

La serie limitada de ocho episodios, que ya está disponible, sigue a Hub Halloran (Bacon), un cazador de recompensas asesinado criado de los muertos por el diablo con la única intención de capturar demonios escapados y devolverlos al infierno.

Antes del estreno del 3 de abril del programa, Bacon se sentó en el Festival de Cine de SXSW para una retrospectiva de carrera, donde discutió su papel innovador en Dance Musical de 1984 Fotloose.

De la fama de que su papel como Ren, un adolescente amante de la danza, lo catapultó, Bacon dijo: “Es lo que quería; no tengo a nadie más que a mí.